https://ukraina.ru/20250314/1061795310.html
Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров
Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров - 14.03.2025 Украина.ру
Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров
Специальный посланник президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог был отстранен от переговоров о прекращении конфликта с Москвой, так как он "слишком близок к Украине". Об этом телеканалу NBC News 14 марта заявил высокопоставленный представитель администрации США
2025-03-14T10:26
2025-03-14T10:26
2025-03-14T10:26
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Стоит отметить, что Келлог не присутствовал на двух недавних встречах делегаций в Саудовской Аравии — одной с российскими официальными лицами, а на другой с украинцами — несмотря на то, что переговоры входят в его компетенцию. Между тем ранее Келлог предположил, что для прекращения конфликта США должны вооружить Украину и укрепить ее обороноспособность, тем самым гарантируя Киеву, что "Россия не будет предпринимать дальнейших продвижений и не будет нападать снова после прекращения огня или мирного соглашения".В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова российского лидера Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. Подробнее о том, в какие сроки глава Белого дома желает увидеть остановку военных действий — в публикации "Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня
https://ukraina.ru/20250314/1061792973.html
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новости, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, администрация президента
Новости, Украина, США, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Администрация президента
Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров
Специальный посланник президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог был отстранен от переговоров о прекращении конфликта с Москвой, так как он "слишком близок к Украине". Об этом телеканалу NBC News 14 марта заявил высокопоставленный представитель администрации США