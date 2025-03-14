Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров - 14.03.2025 Украина.ру
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Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров
Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров - 14.03.2025 Украина.ру
Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров
Специальный посланник президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог был отстранен от переговоров о прекращении конфликта с Москвой, так как он "слишком близок к Украине". Об этом телеканалу NBC News 14 марта заявил высокопоставленный представитель администрации США
2025-03-14T10:26
2025-03-14T10:26
новости
украина
сша
россия
кит келлог
дональд трамп
администрация президента
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Стоит отметить, что Келлог не присутствовал на двух недавних встречах делегаций в Саудовской Аравии — одной с российскими официальными лицами, а на другой с украинцами — несмотря на то, что переговоры входят в его компетенцию. Между тем ранее Келлог предположил, что для прекращения конфликта США должны вооружить Украину и укрепить ее обороноспособность, тем самым гарантируя Киеву, что "Россия не будет предпринимать дальнейших продвижений и не будет нападать снова после прекращения огня или мирного соглашения".В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова российского лидера Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. Подробнее о том, в какие сроки глава Белого дома желает увидеть остановку военных действий — в публикации "Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, администрация президента
Новости, Украина, США, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Администрация президента

Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров

10:26 14.03.2025
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP / Andrew Harnik
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Специальный посланник президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог был отстранен от переговоров о прекращении конфликта с Москвой, так как он "слишком близок к Украине". Об этом телеканалу NBC News 14 марта заявил высокопоставленный представитель администрации США
Стоит отметить, что Келлог не присутствовал на двух недавних встречах делегаций в Саудовской Аравии — одной с российскими официальными лицами, а на другой с украинцами — несмотря на то, что переговоры входят в его компетенцию.
"Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем", — заявил американский чиновник, не назвавший свое имя.
Между тем ранее Келлог предположил, что для прекращения конфликта США должны вооружить Украину и укрепить ее обороноспособность, тем самым гарантируя Киеву, что "Россия не будет предпринимать дальнейших продвижений и не будет нападать снова после прекращения огня или мирного соглашения".
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
09:00
Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в миреПрезидент США Дональд Трамп является тем американским лидером, который не намерен начинать новые войны. Об этом заявил глава государственного департамента Марко Рубио испаноязычному телеканалу Fox Noticias
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова российского лидера Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. Подробнее о том, в какие сроки глава Белого дома желает увидеть остановку военных действий — в публикации "Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня
 
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Заголовок открываемого материала
10:26Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров
10:23Рогов дал ироничный совет главкому ВСУ
10:14Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
09:50"Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня
09:20Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран
09:10Срок годности украинца, "но есть нюансы". Главное на Украине на утро 14 марта
09:04Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и Путиным
09:00Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в мире
08:37"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины
08:33Не только СВО. Как Украина стала полностью аграрным и зависимым от Запада государством
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