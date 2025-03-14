https://ukraina.ru/20250314/1061795310.html

Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров

Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров - 14.03.2025 Украина.ру

Из-за позиции по Украине: американские СМИ узнали, почему Келлога отстранили от мирных переговоров

Специальный посланник президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог был отстранен от переговоров о прекращении конфликта с Москвой, так как он "слишком близок к Украине". Об этом телеканалу NBC News 14 марта заявил высокопоставленный представитель администрации США

2025-03-14T10:26

2025-03-14T10:26

2025-03-14T10:26

новости

украина

сша

россия

кит келлог

дональд трамп

администрация президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059919096_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_748b0d0f337b896ebd2690feee7e7e4f.jpg

Стоит отметить, что Келлог не присутствовал на двух недавних встречах делегаций в Саудовской Аравии — одной с российскими официальными лицами, а на другой с украинцами — несмотря на то, что переговоры входят в его компетенцию. Между тем ранее Келлог предположил, что для прекращения конфликта США должны вооружить Украину и укрепить ее обороноспособность, тем самым гарантируя Киеву, что "Россия не будет предпринимать дальнейших продвижений и не будет нападать снова после прекращения огня или мирного соглашения".В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова российского лидера Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. Подробнее о том, в какие сроки глава Белого дома желает увидеть остановку военных действий — в публикации "Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня

https://ukraina.ru/20250314/1061792973.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, администрация президента