Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31" - 14.03.2025 Украина.ру
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Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31"
Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31" - 14.03.2025 Украина.ру
Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31"
Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у волонтёрского проекта "В броне 31". Руководитель Денис Пимонов рассказал, как создают комплекты бронезащиты для КАМАЗов и Уралов. А ещё - объяснил, сколько комплектов в месяц может выпустить эта команда и как такая продукция спасает военных от FPV-дронов противника
2025-03-14T13:45
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Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31"

13:45 14.03.2025
 
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Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у волонтёрского проекта "В броне 31". Руководитель Денис Пимонов рассказал, как создают комплекты бронезащиты для КАМАЗов и Уралов. А ещё - объяснил, сколько комплектов в месяц может выпустить эта команда и как такая продукция спасает военных от FPV-дронов противника
 
ВС РФКамАЗ (автомобиль)бронетехникаБПЛАбеспилотникиУкраинаУралКурскКурская областьБелгородская областьАфганистан
 
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