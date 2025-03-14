https://ukraina.ru/20250314/1061805106.html
Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31"
Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31" - 14.03.2025 Украина.ру
Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31"
Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у волонтёрского проекта "В броне 31". Руководитель Денис Пимонов рассказал, как создают комплекты бронезащиты для КАМАЗов и Уралов. А ещё - объяснил, сколько комплектов в месяц может выпустить эта команда и как такая продукция спасает военных от FPV-дронов противника
2025-03-14T13:45
2025-03-14T13:45
2025-03-14T13:45
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061804755_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6dc447cc56689118047910073f5b3a1f.jpg
украина
урал
курск
курская область
белгородская область
афганистан
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061804755_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_52b00756a193f4300314175d007bb02a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, вс рф, камаз (автомобиль), урал, бронетехника, бпла, беспилотники, курск, курская область, белгородская область, афганистан
Видео, волонтеры, Украина, СВО, Спецоперация, конфликт, боевые действия, ВС РФ, КамАЗ (автомобиль), Урал, бронетехника, БПЛА, беспилотники, дроны, защита, fpv-дрон, завод, Курск, Курская область, Белгородская область, Афганистан
Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31"
Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у волонтёрского проекта "В броне 31". Руководитель Денис Пимонов рассказал, как создают комплекты бронезащиты для КАМАЗов и Уралов. А ещё - объяснил, сколько комплектов в месяц может выпустить эта команда и как такая продукция спасает военных от FPV-дронов противника