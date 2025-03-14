Зеленский собрался покупать российское оборудование для Хмельницкой АЭС, нардепы бьют тревогу - 14.03.2025 Украина.ру
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Зеленский собрался покупать российское оборудование для Хмельницкой АЭС, нардепы бьют тревогу
Зеленский собрался покупать российское оборудование для Хмельницкой АЭС, нардепы бьют тревогу - 14.03.2025 Украина.ру
Зеленский собрался покупать российское оборудование для Хмельницкой АЭС, нардепы бьют тревогу
Украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) за один миллиард долларов
2025-03-14T12:42
2025-03-14T12:47
новости
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россия
владимир зеленский
ярослав железняк
ирина геращенко
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рада
ес
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В конце февраля депутаты Верховной Рады Украины провалили постановление, блокирующее принятие закона о приобретении у Болгарии этого оборудования, тем самым разрешив закупку реакторов российского производства.Позднее Железняк сообщил, что закон о закупке оборудования должен был быть подписан до 11 марта, чего не произошло, что, по его мнению, должно было говорить об отказе украинскими властями от закупки оборудования.Депутат от партии экс-президента Петра Порошенко* "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о намерении обратиться в Конституционный суд из-за подписания "преступного закона"."Команда Зеленского пользуется украинским бюджетом как собственным кошельком, выделяет деньги на марафон, на создание собственного ТВ холдинга, на асфальт, на закупку российского оборудования, на что угодно, вместо того, чтобы усиливать наш оборонный комплекс. Мы будем обращаться в Конституционный суд, ведь законопроект о закупке российского оборудования был протянут сразу в целом с грубым нарушением закона", - написала Геращенко в своем телеграм-канале.Она также добавила, что для обращения в суд необходимо в парламенте собрать 45 подписей депутатов. "Посмотрим, есть ли столько смельчаков в зале Рады, куда народ делегировал лишь 27 депутатов "ЕС", а подавляющее большинство там - безмолвная, равнодушная ко всему толпа", - подытожила депутат.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене".Министр энергетики Украины Герман Галущенко летом 2024 года сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении АЭС на западе Украины за счет этих реакторов.Подробнее о проблемах с оборудованием для АЭС - в материале Ивана Лизана Мечтать не вредно. Украина хочет достроить 4 энергоблока к Хмельницкой АЭС на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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новости, украина, болгария, россия, владимир зеленский, ярослав железняк, ирина геращенко, верховная рада, рада, ес
Новости, Украина, Болгария, Россия, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Ирина Геращенко, Верховная Рада, Рада, ЕС

Зеленский собрался покупать российское оборудование для Хмельницкой АЭС, нардепы бьют тревогу

12:42 14.03.2025 (обновлено: 12:47 14.03.2025)
 
© Фото : wikimedia/alexndmХмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : wikimedia/alexndm
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Украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) за один миллиард долларов
В конце февраля депутаты Верховной Рады Украины провалили постановление, блокирующее принятие закона о приобретении у Болгарии этого оборудования, тем самым разрешив закупку реакторов российского производства.
Позднее Железняк сообщил, что закон о закупке оборудования должен был быть подписан до 11 марта, чего не произошло, что, по его мнению, должно было говорить об отказе украинскими властями от закупки оборудования.
"Дата 11 марта оказалась "разводом" для депутатов, которые должны были за это... проголосовать", - написал Железняк.
Депутат от партии экс-президента Петра Порошенко* "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о намерении обратиться в Конституционный суд из-за подписания "преступного закона".
"Команда Зеленского пользуется украинским бюджетом как собственным кошельком, выделяет деньги на марафон, на создание собственного ТВ холдинга, на асфальт, на закупку российского оборудования, на что угодно, вместо того, чтобы усиливать наш оборонный комплекс. Мы будем обращаться в Конституционный суд, ведь законопроект о закупке российского оборудования был протянут сразу в целом с грубым нарушением закона", - написала Геращенко в своем телеграм-канале.
Она также добавила, что для обращения в суд необходимо в парламенте собрать 45 подписей депутатов.
"Посмотрим, есть ли столько смельчаков в зале Рады, куда народ делегировал лишь 27 депутатов "ЕС", а подавляющее большинство там - безмолвная, равнодушная ко всему толпа", - подытожила депутат.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене".
Министр энергетики Украины Герман Галущенко летом 2024 года сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении АЭС на западе Украины за счет этих реакторов.
Подробнее о проблемах с оборудованием для АЭС - в материале Ивана Лизана Мечтать не вредно. Украина хочет достроить 4 энергоблока к Хмельницкой АЭС на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
НовостиУкраинаБолгарияРоссияВладимир ЗеленскийЯрослав ЖелезнякИрина ГеращенкоВерховная РадаРадаЕС
 
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