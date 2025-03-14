Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось? - 14.03.2025 Украина.ру
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Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось?
Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось? - 14.03.2025 Украина.ру
Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось?
Вашингтон дождался 12 марта, когда истек срок действия лицензии, выданной в отношении транзакций в сфере энергетики для расчетов с попавшими под санкции банками из России. Американское издание Bloomberg охарактеризовало этот шаг Вашингтона как "бесшумное давление" на Россию
2025-03-14T13:13
2025-03-14T13:13
новости
россия
сша
вашингтон
дональд трамп
стив уиткофф
владимир скачко
bloomberg
украина.ру
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Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролины Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп действие не продлевал действие соответствующей лицензии, однако она отметила, что ее информация могла устареть и пообещала "уточнить".Лицензия GL8, о которой идет речь, выдавалась для расчетов с семью крупнейшими банками РФ, а также с Банком России и Национальным клиринговым центром (НКЦ). Эту лицензию ранее много раз продлевали на фоне санкций. Теперь, когда она "под шумок" не была пролонгирована, ни одна страна Европы или работающий с США союзник не могут покупать, в частности, нефть из России без угрозы санкций.Между тем, отметили журналисты Bloomberg, многие покупатели российских энергоресурсов давно адаптировались к ограничениям, и могут даже не заметить случившегося.Буквально несколько дней назад тот же Bloomberg написал, что советники Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций против России, "включая решение ограничить цены на продаваемую Россией нефть".Ранее Трамп не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Однако примерно неделю назад написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон может, напротив, усилить санкции против Москвы."Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто. &lt;...&gt; Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - написал лидер США.В комментарии изданию Украина.ру политический аналитик Владимир Скачко отметил, что визит спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, состоявшийся накануне, был нанесен, чтобы утрясти с Москвой противоречия, возникшие после переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде."Задача Уиткоффа - попытаться заинтересовать Москву соглашением о перемирии на пути к большому миру. Задача это почти невыполнимая, ведь России нужен мир и гарантии безопасности насовсем, а не на 30 дней. &lt;...&gt; Предстоят большие торги", - отметил Скачко.Он резюмировал, что Вашингтон может предложить России снятие санкций и запрет на конфискацию ее резервов: Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева.
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новости, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, стив уиткофф, владимир скачко, bloomberg, украина.ру
Новости, Россия, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Скачко, bloomberg, Украина.ру

Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось?

13:13 14.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Вашингтон дождался 12 марта, когда истек срок действия лицензии, выданной в отношении транзакций в сфере энергетики для расчетов с попавшими под санкции банками из России. Американское издание Bloomberg охарактеризовало этот шаг Вашингтона как "бесшумное давление" на Россию
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролины Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп действие не продлевал действие соответствующей лицензии, однако она отметила, что ее информация могла устареть и пообещала "уточнить".
Лицензия GL8, о которой идет речь, выдавалась для расчетов с семью крупнейшими банками РФ, а также с Банком России и Национальным клиринговым центром (НКЦ). Эту лицензию ранее много раз продлевали на фоне санкций. Теперь, когда она "под шумок" не была пролонгирована, ни одна страна Европы или работающий с США союзник не могут покупать, в частности, нефть из России без угрозы санкций.
Между тем, отметили журналисты Bloomberg, многие покупатели российских энергоресурсов давно адаптировались к ограничениям, и могут даже не заметить случившегося.
Буквально несколько дней назад тот же Bloomberg написал, что советники Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций против России, "включая решение ограничить цены на продаваемую Россией нефть".
Ранее Трамп не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Однако примерно неделю назад написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон может, напротив, усилить санкции против Москвы.
"Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто. <...> Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - написал лидер США.
8 марта, 11:10
The Hill: Трамп "наконец-то" начал оказывать "небольшое давление" на РоссиюПрезидент США Дональд Трамп начал оказывать "небольшое давление" на Россию из-за Украины. Об этом написало американское издание The Hill
В комментарии изданию Украина.ру политический аналитик Владимир Скачко отметил, что визит спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, состоявшийся накануне, был нанесен, чтобы утрясти с Москвой противоречия, возникшие после переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде.
"Задача Уиткоффа - попытаться заинтересовать Москву соглашением о перемирии на пути к большому миру. Задача это почти невыполнимая, ведь России нужен мир и гарантии безопасности насовсем, а не на 30 дней. <...> Предстоят большие торги", - отметил Скачко.
Он резюмировал, что Вашингтон может предложить России снятие санкций и запрет на конфискацию ее резервов: Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева.
12:39
Зеленский обиделся на согласие Путина прекратить огоньВладимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера о том, что Россия готова к временному прекращению огня на Украине. Главарь киевского режима назвал решение Москвы "предсказуемыми" и "манипулятивным", заявив, что якобы Россия де-факто нацелена на отказ от "режима тишины"
 
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