Орбан призвал не загонять в долги несколько поколений европейцев ради Украины
11:11 14.03.2025 (обновлено: 11:32 14.03.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Венгрия должна не позволить Евросоюзу взять общий огромный кредит на помощь Киеву. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
По его словам, страны ЕС разделились во мнениях, где брать деньги на развитие европейской оборонной промышленности, поддержку Киева и украинской армии: часть стран выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая часть - за общий кредит, погашение которого гарантирует все сообщество.
"Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", - сказал Орбан.
Он также отметил, что по конституции Венгрии решение о ее участии в общем кредите всего ЕС должны поддержать две трети парламента. Ожидается, что венгерский законодательный орган выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.
О влиянии Венгрии на оказание помощи Киеву - в материале После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине на сайте Украина.ру.