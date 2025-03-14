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Орбан призвал не загонять в долги несколько поколений европейцев ради Украины

Орбан призвал не загонять в долги несколько поколений европейцев ради Украины - 14.03.2025 Украина.ру

Орбан призвал не загонять в долги несколько поколений европейцев ради Украины

Венгрия должна не позволить Евросоюзу взять общий огромный кредит на помощь Киеву. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2025-03-14T11:11

2025-03-14T11:11

2025-03-14T11:32

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По его словам, страны ЕС разделились во мнениях, где брать деньги на развитие европейской оборонной промышленности, поддержку Киева и украинской армии: часть стран выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая часть - за общий кредит, погашение которого гарантирует все сообщество.Он также отметил, что по конституции Венгрии решение о ее участии в общем кредите всего ЕС должны поддержать две трети парламента. Ожидается, что венгерский законодательный орган выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.О влиянии Венгрии на оказание помощи Киеву - в материале После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине на сайте Украина.ру.

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новости, киев, венгрия, украина, виктор орбан, ес