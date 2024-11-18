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США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше

США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше - 18.11.2024 Украина.ру

США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше

Западные СМИ вечером в воскресенье, 17 ноября, сообщили о решении США разрешить Украине применять ракеты повышенной дальности территории РФ

2024-11-18T11:08

2024-11-18T11:08

2024-11-18T11:17

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Что предшествовалоВплоть до последнего времени Соединенные Штаты сохраняли негласный запрет на удары по российской территории, без учета Крыма, Донбасса, а также подконтрольных РФ территорий Запорожской и Херсонской областей. Киевский режим неоднократно обращался к США с просьбой отменить этот запрет, однако каждый раз получал отказ.Дело сдвинулось с мертвой точки весной этого года, когда ВС РФ активизировались на Харьковском направлении. В качестве ответа Вашингтон позволил Киеву атаковать американским оружием российскую территорию в этом районе, при этом подчеркивалось, что запрет на удары вглубь РФ ракетными комплексами ATACMS продолжает действовать.Шестого августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Украинские формирования смогли закрепиться там и взять под контроль ряд приграничных населенных пунктов.Ближе к концу лета украинские власти снова заговорили о необходимости разрешения на применение дальнобойного оружия по России. После этого, 11 сентября, президент США Джо Байден заявил, что его администрация обсуждает этот вопрос.В ответ глава российского государства Владимир Путин заявил, что если такое решение все же будет принято, то это будет означать прямое вступление НАТО в конфликт. По его словам, речь идет не о разрешении на удары, а о том, что такие атаки невозможны без прямого участия западных военных, которые лично осуществляют подготовку и запуск таких ракет на всех этапах.Спустя две недели, 25 сентября, Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине страны. Так, основанием для применения ядерного оружия теперь может быть атака российской территории с использованием обычных вооружений, а также нападение со стороны неядерного государства, которое действует при поддержке страны, которая ядерным оружием обладает.После этого тема разрешения Украине бить по РФ постепенно ушла на второй план. Западные СМИ сообщали, что в Соединенных Штатах пока данное решение не приняли. В то же время украинская сторона продолжала настаивать, чтобы такое право ей было предоставлено. В середине октября Владимир Зеленский обнародовал так называемый план победы, одним из пунктов которого было применение дальнобойного оружия.Примерно в это же время с подачи украинских и западных СМИ появились сообщения о якобы участие северокорейских военных в российской спецоперации на Украине, в частности в боевых действиях в Курской области. В дальнейшем эта информация станет оправданием для ударов по РФ американским оружием.В начале ноября в США прошли выборы президента, на которых победу одержал Дональд Трамп. Он заявил, что Соединенные Штаты при нем будут не начинать войны, а заканчивать их, и что он намерен посадить Москву и Киев за стол переговоров ради скорейшего завершения конфликта.Разрешение полученоПоследнее обстоятельство крайне важно для понимания общего контекста. Разрешение Байдена бить по российским регионам – своеобразный прощальный "подарок" уходящей администрации будущему президенту, который официально вступит в должность только через два месяца.Накануне газета New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Украине предоставлено право использовать ATACMS с дальностью полета 306 км (190 миль). Издание отмечает, что этот шаг стал ответом на появление в Курской области военнослужащих КНДР."Оружие, вероятно, будет первоначально использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских войск в Курской области на западе России, заявили чиновники", - говорится в публикации.Агентство Reuters сообщило, что первое применение ATACMS по Курской области произойдет в ближайшие дни.Официально Белый дом пока не подтвердил такое решение. В администрации Байдена от комментариев на эту тему отказались, уточняет Reuters.Зеленский косвенно подтвердил, что теперь Украина сможет применять такое оружие по территории РФ."Сегодня многие СМИ говорит о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", - сказал он в вечернем видеообращении.По информации Bloomberg, даже если такое разрешение Киев и получит, то есть вероятность, что оно все равно не будет удовлетворять всем их запросам, иными словами, ракеты будет применять можно, но не столь далеко, как этого хотела бы Украина.При этом NYT дополняет, что разрешение бить вглубь РФ может распространяться и на территории за пределами Курской области. Утверждается, что часть американских чиновников опасаются эскалации, однако в Белом доме решили, что такой шаг в настоящий момент оправдан. Об этом же сообщает Washington Post со ссылкой на свой источник.Исходя из заявленной дальности, расстояние в более, чем 300 км позволит Украине теоретически атаковать такие российские города, как Смоленск, Липецк, Краснодар и др. В настоящий момент нет ясности, каким количеством ракет ATACMS располагают ВСУ. Последний раз ограниченные поставки были летом, часть ракет были использованы для атак на Крым и в Донбассе. Также была информация, что у Североатлантический альянс сам ощущает нехватку такого вооружения. Практически одновременно с этим французская газета Le Figaro написала, что вслед за США разрешение на применение своих дальнобойных ракет выдали Париж и Лондон."Французы и британцы вслед за США разрешили Украине поразить российскую территорию своими дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow", - сказано в публикации.Официально эта информация также не подтверждена. Утром следующего дня эта новость была отредактирована на сайте Le Figaro, из нее пропало упоминание Storm Shadow. Как пишет Times, Вашингтон может блокировать применение британских ракет, так как она сделана на американских технологиях и Лондон должен получить разрешение от США на их применение.Реакция в США и миреБлижайшие соратники Трампа, который вступит в должность президента США 20 января, раскритиковали решение Байдена. Как заявил сын будущего главы государства Дональд Трамп младший, американский ВПК хочет развязать Третью мировую войну до прихода его отца к власти."Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!", - написал он в соцсетях.Миллиардер Илон Маск, который при Трампе возглавит департамент эффективности госуправления, согласился с одним из пользователей соцсети Х, что "либералы любят войну", потому что она способствует "расширению роли правительства". Он также предположил, что РФ "ответит взаимностью" на такое решение Соединенных Штатов.Еще одна сторонница Трампа, член Конгресса Марджори Тейлор Грин призвала прекратить эскалацию."Покидая свой пост, Джо Байден опасно пытается развязать Третью мировую войну, разрешив Украине использовать американские ракеты большой дальности по России. Американский народ [на выборах] 5 ноября дал мандат против этих последних решений Америки и НЕ хочет финансировать или вести иностранные войны. Мы хотим решить свои собственные проблемы. Хватит, это надо прекратить", - написала она в социальных сетях.При этом нашлись в Соединенных Штатах и те, кто поддержал решение Байдена. Сын миллиардера Джорджа Сороса Александр Сорос не стал скрывать своей радости."Отличные новости!" - прокомментировал он.Также появилась реакция лидеров других стран. "Безумием империализма" назвал действия Запада президент Венесуэлы Николас Мадуро."Правительства США, Франции и Великобритании, священный альянс зла, только что разрешили преступному нацисту Зеленскому на Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию… Они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести", - заявил он.Разрешение Украине бить дальнобойным оружием вглубь России – "финальное отчаянное нападение на новую реальность", которое предпринял "провоенный мейнстрим" в США, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Это не только антидемократично, но и крайне опасно. Похоже, что провоенные силы в финальном отчаянии не гнушаются худшего, то есть распространения войны на Украине на весь мир", - написал он в соцсети.Реакция в РоссииМИД РФ, комментируя публикации западной прессы, заявил, что Владимир Путин уже высказывался на эту тему."Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по территории РФ", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Как отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, применение западных ракет повышенной дальности никак не повлияет на ход спецоперации."Ход операции это никак не изменит, вот вообще никак, как мы продолжали выполнять задачи, так и будем их продолжать выполнять. Этот фактор мы, конечно, будем учитывать, но те задачи, которые поставил наш верховный главнокомандующий, будут выполнены", - приводит его слова РИА Новости.Он добавил, что обозначенные западные ракеты – воздушного базирования, поэтому для эффективной борьбы с ними нужно сделать так, чтобы самолеты не могли летать."Последнее время мы этим активно занимаемся, работаем по инфраструктуре аэродромов очень плотно и надо продолжать это делать. Если самолет не взлетит, то ракета не полетит", - рассказал парламентарий.Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем телеграм-канале напомнил, что согласно обновленной ядерной доктрине РФ, агрессия неядерного государства при поддержке ядерного признается прямой агрессией против РФ с правом применения Москвой ядерного оружия."На основании этого, в случае чего сразу будет оперативная директива Генштаба и Верховного главнокомандующего на следующие мероприятия: ВМФ – на выход подводных лодок стратегического назначения в район боевого предназначения. ВКС – на рассредоточение дальней авиации по боевым аэродромам. 12-му Главному управления Министерства обороны России – о поставке спецбоеприпасов и их установке. РВСН – о выходе в позиционные районы пуска ракет (есть мобильная и стационарная часть, мобильная выходит)", - написал он.По словам Гурулева, вряд ли после этого у кого-нибудь возникнет желание атаковать своими ракетами территорию России."Для начала я бы перекинул 1-2 дивизиона "Искандеров" в ядерном варианте в Анадырь на прямую угрозе Аляске, это можно сделать", - предложил он.Есть и другие варианты для ответа, но решимость Россия обязательно должна показать, подчеркнул он.Детальнее о том, кто войдет в команду Дональда Трампа и что будет при нем с Украиной - в материале издания Украина.ру Команда большого компромисса. О тех, кто приходит к власти в США.

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эксклюзив, украина, сша, ракеты, россия, курская область, кндр, джо байден, владимир путин, дональд трамп, сво