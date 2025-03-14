"Все это — от лукавого": Дубинский предупредил о срыве переговоров со стороны Зеленского - 14.03.2025 Украина.ру
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"Все это — от лукавого": Дубинский предупредил о срыве переговоров со стороны Зеленского
"Все это — от лукавого": Дубинский предупредил о срыве переговоров со стороны Зеленского - 14.03.2025 Украина.ру
"Все это — от лукавого": Дубинский предупредил о срыве переговоров со стороны Зеленского
Владимир Зеленский и его окружение пытаются убедить всех в том, что конфликт еще не закончен, несмотря на начавшийся процесс урегулирования. Это является сигналом к тому, что киевский режим против мирного завершения. Об этом 14 марта в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский
2025-03-14T11:30
2025-03-14T11:30
новости
украина
александр дубинский
киев
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переговоры
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"Все это — от лукавого. Россия и Соединенные Штаты хотят завершить войну, а против только верхушка Украины с сомнительными полномочиями", — заявил он, отметив, что конфликт будет урегулирован.Дубинский также предупредил, что Киев может нарушить договоренности о перемирии.По его словам, концепция вечной войны есть только в голове у Зеленского, так как это неразрывно связано с концепцией его вечной власти. Закончить конфликт предельно просто, заявил Дубинский. Он считает, что нужно лишь отстранить нынешнего главу киевского режима от власти. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников написала, что Зеленский находится на заключительном этапе своего пребывания у власти. Более того, политические круги Киева уже активно обсуждают окончание его руководства страной.В то же время американские СМИ узнали, почему отстранили от переговоров советника Трампа. Телеканал NBC News раскрыл подробности того, что помешало Киту Келлогу присутствовать на переговорах между США и Россией с Украиной.
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новости, украина, александр дубинский, киев, владимир зеленский, президент украины, президентские выборы, переговоры
Новости, Украина, Александр Дубинский, Киев, Владимир Зеленский, президент Украины, президентские выборы, переговоры

"Все это — от лукавого": Дубинский предупредил о срыве переговоров со стороны Зеленского

11:30 14.03.2025
 
© Фото : пресс-служба СБУАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : пресс-служба СБУ
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Владимир Зеленский и его окружение пытаются убедить всех в том, что конфликт еще не закончен, несмотря на начавшийся процесс урегулирования. Это является сигналом к тому, что киевский режим против мирного завершения. Об этом 14 марта в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский
"Все это — от лукавого. Россия и Соединенные Штаты хотят завершить войну, а против только верхушка Украины с сомнительными полномочиями", — заявил он, отметив, что конфликт будет урегулирован.
Дубинский также предупредил, что Киев может нарушить договоренности о перемирии.
"Если Россия и США будут соблюдать перемирие, то Украина, как американское прокси, его может нарушить", — считает депутат.
По его словам, концепция вечной войны есть только в голове у Зеленского, так как это неразрывно связано с концепцией его вечной власти. Закончить конфликт предельно просто, заявил Дубинский. Он считает, что нужно лишь отстранить нынешнего главу киевского режима от власти.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников написала, что Зеленский находится на заключительном этапе своего пребывания у власти. Более того, политические круги Киева уже активно обсуждают окончание его руководства страной.
10:57
В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области Отступление и фактическое бегство ВСУ в Судже Курской области стало пощечиной для Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы. Об этом 14 марта заявила журналист итальянского издания L'Antidiplomatico Клара Стателло
В то же время американские СМИ узнали, почему отстранили от переговоров советника Трампа. Телеканал NBC News раскрыл подробности того, что помешало Киту Келлогу присутствовать на переговорах между США и Россией с Украиной.
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийКиевВладимир Зеленскийпрезидент Украиныпрезидентские выборыпереговоры
 
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