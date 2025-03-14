В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
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В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области
В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области
Отступление и фактическое бегство ВСУ в Судже Курской области стало пощечиной для Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы. Об этом 14 марта заявила журналист итальянского издания L'Antidiplomatico Клара Стателло
2025-03-14T10:57
2025-03-14T10:57
новости
курская область
суджа
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
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По ее словам, освобождение российскими войсками Суджи является катастрофическим поражением политической и военной линии Зеленского, которое может ознаменовать политический конец его самого и его окружения.Она также заявила, что ответственность за разгром ВСУ лежит на Зеленском, который очень хотел начать наступление на российскую территорию, но лишь растянул фронт и отвлек войска от других секторов.Также стоит отметить, что издание сообщает об успехах ВС РФ в Курской области, ссылаясь на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, и пишет о потерях ВСУ на курском направлении.В четверг, 13 марта Минобороны РФ подтвердило, что подразделения группировки "Север" освободили Суджу. Этот город в Курской области семь месяцев находился под оккупацией ВСУ.Между тем российские бойцы находят на освобожденных территориях Курской области "презенты", оставленные ВСУ. Подробности в публикации Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, суджа, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Суджа, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области

10:57 14.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Отступление и фактическое бегство ВСУ в Судже Курской области стало пощечиной для Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы. Об этом 14 марта заявила журналист итальянского издания L'Antidiplomatico Клара Стателло
По ее словам, освобождение российскими войсками Суджи является катастрофическим поражением политической и военной линии Зеленского, которое может ознаменовать политический конец его самого и его окружения.
"Это пощечина Зеленскому, который всячески пытался при поддержке европейских партнеров и бывшей администрации США вывести Украину на переговоры с позиции силы. <...> Может быть, это слишком поспешно, но это звучит как предупреждающий знак капитуляции", — написала Стателло.
Она также заявила, что ответственность за разгром ВСУ лежит на Зеленском, который очень хотел начать наступление на российскую территорию, но лишь растянул фронт и отвлек войска от других секторов.
Также стоит отметить, что издание сообщает об успехах ВС РФ в Курской области, ссылаясь на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, и пишет о потерях ВСУ на курском направлении.
В четверг, 13 марта Минобороны РФ подтвердило, что подразделения группировки "Север" освободили Суджу. Этот город в Курской области семь месяцев находился под оккупацией ВСУ.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Вчера, 12:21
Суджа полностью зачищена: Поддубный вернулся на место, где на него покушались️Минобороны сообщило об освобождении Суджи в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол в Курской области. При этом украинское командование по своей старой традиции опровергает свершившийся факт
Между тем российские бойцы находят на освобожденных территориях Курской области "презенты", оставленные ВСУ. Подробности в публикации Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
 
НовостиКурская областьСуджаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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