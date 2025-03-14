https://ukraina.ru/20250314/1061796414.html

В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области

В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру

В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области

Отступление и фактическое бегство ВСУ в Судже Курской области стало пощечиной для Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы. Об этом 14 марта заявила журналист итальянского издания L'Antidiplomatico Клара Стателло

2025-03-14T10:57

2025-03-14T10:57

2025-03-14T10:57

новости

курская область

суджа

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

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По ее словам, освобождение российскими войсками Суджи является катастрофическим поражением политической и военной линии Зеленского, которое может ознаменовать политический конец его самого и его окружения.Она также заявила, что ответственность за разгром ВСУ лежит на Зеленском, который очень хотел начать наступление на российскую территорию, но лишь растянул фронт и отвлек войска от других секторов.Также стоит отметить, что издание сообщает об успехах ВС РФ в Курской области, ссылаясь на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, и пишет о потерях ВСУ на курском направлении.В четверг, 13 марта Минобороны РФ подтвердило, что подразделения группировки "Север" освободили Суджу. Этот город в Курской области семь месяцев находился под оккупацией ВСУ.Между тем российские бойцы находят на освобожденных территориях Курской области "презенты", оставленные ВСУ. Подробности в публикации Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области

https://ukraina.ru/20250313/1061769280.html

курская область

суджа

россия

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новости, курская область, суджа, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф