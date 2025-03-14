https://ukraina.ru/20250314/1061794350.html
От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников
От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников - 14.03.2025 Украина.ру
От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников
На совещании Генштаба РФ в Курской области президент страны Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. И это крайне важный посыл всем "диким гусям", которые захотят ступить с оружием на русскую землю, утверждает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко
2025-03-14T10:39
2025-03-14T10:39
2025-03-14T11:14
эксклюзив
иностранные наемники
владимир путин
женевская конвенция
россия
владимир скачко
украина
курская область
вооруженные силы украины
генштаб
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Он пояснил, что предупреждение главы государства означит, что вооруженные силы иностранных государств и граждане любых стран, пришедшие на территорию конституционной России с оружием в руках, не будут считаться военнопленными до тех пор, пока либо эти страны не объявят России войну, либо эти люди не будут официально подтверждены в качестве миротворцев решением Совета Безопасности ООН.Эксперт уточнил, что второе невозможно без согласия Москвы, так как она имеет право на вето в ООН, а значит, если для России эти люди не являются миротворцами, то будут приравнены к преступниками, которые подлежат уничтожению.Он добавил, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными довольно гуманная, и предполагает не только возможность получать почту и право на свидания с родными, но даже соблюдение воинской иерархии и выплату зарплаты тем пленным, которые работают на пленившее их государство.Теперь, подчеркнул Скачко, ничего этого ждать "диким гусям" от гуманной России не стоит, с ними будут поступать по усмотрению Российской Федерации. В лучшем случае они будут подвергнуты уголовному преследованию как наемники и отправятся на долгие годы в зону, в худшем - погибнут на поле боя. И никто никогда не воздаст им воинских почестей.Обозреватель напомнил слова зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петра Толстого, сказанные им примерно год назад в предостережение Парижу, обещавшему отправить своих солдат на Украину."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой.В среду вечером на совещании Генштаба РФ в Курской области президент Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. Что еще важного он сказал, и какие задачи поставил перед военными - в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Чуть позже американское издание Bloomberg уточнило, что на западе формируется целая коалиция стран под названием "Европа-плюс", готовых отправить своих "миротворцев" на Украину. Уточнялось, что в их число могут войти также Канада и Испания.Еще через какое-то время британское издание Economist обнародовало данные о том, что западных военных планируется дислоцировать на Украине рядом с городами, портами, АЭС и другими важными объектами инфраструктуры, а не на фронте на востоке страны.В Москве многократно подчеркивали, что развертывание на Украине так называемых миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для России. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что этот шаг приведет к эскалации конфликта: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии.
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эксклюзив, иностранные наемники, владимир путин, женевская конвенция, россия, владимир скачко, украина, курская область, вооруженные силы украины, генштаб, оон, петр толстой, петр толстой (телеведущий)
От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников
10:39 14.03.2025 (обновлено: 11:14 14.03.2025)
На совещании Генштаба РФ в Курской области президент страны Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. И это крайне важный посыл всем "диким гусям", которые захотят ступить с оружием на русскую землю, утверждает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко
Он пояснил, что предупреждение главы государства означит, что вооруженные силы иностранных государств и граждане любых стран, пришедшие на территорию конституционной России с оружием в руках, не будут считаться военнопленными до тех пор, пока либо эти страны не объявят России войну, либо эти люди не будут официально подтверждены в качестве миротворцев решением Совета Безопасности ООН.
Эксперт уточнил, что второе невозможно без согласия Москвы
, так как она имеет право на вето в ООН, а значит, если для России эти люди не являются миротворцами, то будут приравнены к преступниками, которые подлежат уничтожению.
"Какую бы функцию наемники сами себе ни приписывали и какую бы пропагандистскую ауру им не создавало мировое общественное мнение, они пришли в Россию с мечом от меча и погибнут, как говорил в свое время Александр Невский. <...> Это очень серьезное, очень грамотное, очень выверенное предупреждение тем, кто пытается ввести на конституционную территорию России так называемых миротворцев", - подчеркнул Скачко.
Он добавил, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными довольно гуманная, и предполагает не только возможность получать почту и право на свидания с родными, но даже соблюдение воинской иерархии и выплату зарплаты тем пленным, которые работают на пленившее их государство.
Теперь, подчеркнул Скачко, ничего этого ждать "диким гусям" от гуманной России не стоит, с ними будут поступать по усмотрению Российской Федерации. В лучшем случае они будут подвергнуты уголовному преследованию как наемники и отправятся на долгие годы в зону, в худшем - погибнут на поле боя. И никто никогда не воздаст им воинских почестей.
Обозреватель напомнил слова зампредседателя Госдумы
от "Единой России
" Петра Толстого
, сказанные им примерно год назад в предостережение Парижу
, обещавшему отправить своих солдат на Украину
.
"Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой.
"Здесь не убавить, не прибавить. Я бы перевел это на французский, изготовил в виде листовок или конфеток и разбросал на французской территории, чтобы было понятно: нечего вам у нас тут делать. Хотите приехать пообщаться - пожалуйста. Хотите приехать сюда с оружием и поучить нас жить, заметьте, дома вас даже не будут хоронить, вас там не будет", - резюмировал Скачко.
В среду вечером на совещании Генштаба РФ в Курской области президент Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. Что еще важного он сказал, и какие задачи поставил перед военными - в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами
.
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве писала, что лидеры Великобритании
и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
Чуть позже американское издание Bloomberg
уточнило, что на западе формируется целая коалиция стран под названием "Европа-плюс", готовых отправить своих "миротворцев" на Украину. Уточнялось, что в их число могут войти также Канада
и Испания
.
Еще через какое-то время британское издание Economist обнародовало данные о том, что западных военных планируется дислоцировать на Украине рядом с городами, портами, АЭС и другими важными объектами инфраструктуры, а не на фронте на востоке страны.
В Москве
многократно подчеркивали, что развертывание на Украине так называемых миротворческих сил из стран НАТО
неприемлемо для России
. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров
предупреждал, что этот шаг приведет к эскалации конфликта: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров
.
Ранее и.о. главы делегации России
на переговорах в Вене
по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ
из 110 стран мира.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине
порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши
, США
, Франции
и Грузии
.