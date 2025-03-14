От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников - 14.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250314/1061794350.html
От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников
От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников - 14.03.2025 Украина.ру
От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников
На совещании Генштаба РФ в Курской области президент страны Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. И это крайне важный посыл всем "диким гусям", которые захотят ступить с оружием на русскую землю, утверждает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко
2025-03-14T10:39
2025-03-14T11:14
эксклюзив
иностранные наемники
владимир путин
женевская конвенция
россия
владимир скачко
украина
курская область
вооруженные силы украины
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058236509_0:360:1467:1185_1920x0_80_0_0_ea18c800d7d14aac7ff3ae4ce122850d.jpg
Он пояснил, что предупреждение главы государства означит, что вооруженные силы иностранных государств и граждане любых стран, пришедшие на территорию конституционной России с оружием в руках, не будут считаться военнопленными до тех пор, пока либо эти страны не объявят России войну, либо эти люди не будут официально подтверждены в качестве миротворцев решением Совета Безопасности ООН.Эксперт уточнил, что второе невозможно без согласия Москвы, так как она имеет право на вето в ООН, а значит, если для России эти люди не являются миротворцами, то будут приравнены к преступниками, которые подлежат уничтожению.Он добавил, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными довольно гуманная, и предполагает не только возможность получать почту и право на свидания с родными, но даже соблюдение воинской иерархии и выплату зарплаты тем пленным, которые работают на пленившее их государство.Теперь, подчеркнул Скачко, ничего этого ждать "диким гусям" от гуманной России не стоит, с ними будут поступать по усмотрению Российской Федерации. В лучшем случае они будут подвергнуты уголовному преследованию как наемники и отправятся на долгие годы в зону, в худшем - погибнут на поле боя. И никто никогда не воздаст им воинских почестей.Обозреватель напомнил слова зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петра Толстого, сказанные им примерно год назад в предостережение Парижу, обещавшему отправить своих солдат на Украину."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой.В среду вечером на совещании Генштаба РФ в Курской области президент Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. Что еще важного он сказал, и какие задачи поставил перед военными - в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Чуть позже американское издание Bloomberg уточнило, что на западе формируется целая коалиция стран под названием "Европа-плюс", готовых отправить своих "миротворцев" на Украину. Уточнялось, что в их число могут войти также Канада и Испания.Еще через какое-то время британское издание Economist обнародовало данные о том, что западных военных планируется дислоцировать на Украине рядом с городами, портами, АЭС и другими важными объектами инфраструктуры, а не на фронте на востоке страны.В Москве многократно подчеркивали, что развертывание на Украине так называемых миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для России. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что этот шаг приведет к эскалации конфликта: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии.
https://ukraina.ru/20250226/1061364923.html
https://ukraina.ru/20250303/1061497752.html
россия
украина
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058236509_0:223:1467:1323_1920x0_80_0_0_8be28da58718338bb1782e83ac048358.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, иностранные наемники, владимир путин, женевская конвенция, россия, владимир скачко, украина, курская область, вооруженные силы украины, генштаб, оон, петр толстой, петр толстой (телеведущий)
Эксклюзив, иностранные наемники, Владимир Путин, женевская конвенция, Россия, Владимир Скачко, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ООН, Петр Толстой, Петр Толстой (телеведущий)

От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников

10:39 14.03.2025 (обновлено: 11:14 14.03.2025)
 
© NATO Иностранный наемник НАТО
Иностранный наемник НАТО
© NATO
Читать в
ДзенTelegram
Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
На совещании Генштаба РФ в Курской области президент страны Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. И это крайне важный посыл всем "диким гусям", которые захотят ступить с оружием на русскую землю, утверждает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко
Он пояснил, что предупреждение главы государства означит, что вооруженные силы иностранных государств и граждане любых стран, пришедшие на территорию конституционной России с оружием в руках, не будут считаться военнопленными до тех пор, пока либо эти страны не объявят России войну, либо эти люди не будут официально подтверждены в качестве миротворцев решением Совета Безопасности ООН.
Эксперт уточнил, что второе невозможно без согласия Москвы, так как она имеет право на вето в ООН, а значит, если для России эти люди не являются миротворцами, то будут приравнены к преступниками, которые подлежат уничтожению.

"Какую бы функцию наемники сами себе ни приписывали и какую бы пропагандистскую ауру им не создавало мировое общественное мнение, они пришли в Россию с мечом от меча и погибнут, как говорил в свое время Александр Невский. <...> Это очень серьезное, очень грамотное, очень выверенное предупреждение тем, кто пытается ввести на конституционную территорию России так называемых миротворцев", - подчеркнул Скачко.

Он добавил, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными довольно гуманная, и предполагает не только возможность получать почту и право на свидания с родными, но даже соблюдение воинской иерархии и выплату зарплаты тем пленным, которые работают на пленившее их государство.
Теперь, подчеркнул Скачко, ничего этого ждать "диким гусям" от гуманной России не стоит, с ними будут поступать по усмотрению Российской Федерации. В лучшем случае они будут подвергнуты уголовному преследованию как наемники и отправятся на долгие годы в зону, в худшем - погибнут на поле боя. И никто никогда не воздаст им воинских почестей.
Обозреватель напомнил слова зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петра Толстого, сказанные им примерно год назад в предостережение Парижу, обещавшему отправить своих солдат на Украину.
"Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой.

"Здесь не убавить, не прибавить. Я бы перевел это на французский, изготовил в виде листовок или конфеток и разбросал на французской территории, чтобы было понятно: нечего вам у нас тут делать. Хотите приехать пообщаться - пожалуйста. Хотите приехать сюда с оружием и поучить нас жить, заметьте, дома вас даже не будут хоронить, вас там не будет", - резюмировал Скачко.

В среду вечером на совещании Генштаба РФ в Курской области президент Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. Что еще важного он сказал, и какие задачи поставил перед военными - в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
Чуть позже американское издание Bloomberg уточнило, что на западе формируется целая коалиция стран под названием "Европа-плюс", готовых отправить своих "миротворцев" на Украину. Уточнялось, что в их число могут войти также Канада и Испания.
Еще через какое-то время британское издание Economist обнародовало данные о том, что западных военных планируется дислоцировать на Украине рядом с городами, портами, АЭС и другими важными объектами инфраструктуры, а не на фронте на востоке страны.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
26 февраля, 12:11
Economist назвал будущие пункты дислокации западных военных на УкраинеБританское издание Economist обнародовало информацию о том, где именно на территории Украины могут быть размещены западные военные
В Москве многократно подчеркивали, что развертывание на Украине так называемых миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для России. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что этот шаг приведет к эскалации конфликта: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров.
Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии.
Польский иностранный наемник
3 марта, 13:55
СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУПротив России в рядах ВСУ воюют, по меньшей мере, 3,3 тысячи иностранных наемников. Об этом 3 марта заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его слова приводит издание "Российская газета"
 
Эксклюзивиностранные наемникиВладимир Путинженевская конвенцияРоссияВладимир СкачкоУкраинаКурская областьВооруженные силы УкраиныГенштабООНПетр ТолстойПетр Толстой (телеведущий)
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области
11:55Майданная Украина и этот неподражаемый Трамп: куда идём. Размышления американо-китайского публициста
11:36Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США
11:30"Все это — от лукавого": Дубинский предупредил о срыве переговоров со стороны Зеленского
11:19"Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии"
11:16ВСУ ударили по Москве дронами, "собранными на коленке" — SHOT
11:11Орбан призвал не загонять в долги несколько поколений европейцев ради Украины
11:01Чарльз Ван, кто он
10:57В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области
10:39От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников
10:26Кит Келлог вне игры. Американские СМИ узнали, почему отстранили от переговоров советника Трампа
10:23Рогов дал ироничный совет главкому ВСУ Сырскому
10:14Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
09:50"Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня
09:20Что должно быть на месте Украины и чего хотят "русские патриоты с украинским гражданством" — Шафран
09:10Срок годности украинца, "но есть нюансы". Главное на Украине на утро 14 марта
09:04Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и Путиным
09:00Рубио рассказал о планах Трампа насчет всех конфликтов в мире
08:37"Театральная постановка": Ульянов об идеях европейских чиновников насчет "миротворцев" для Украины
08:33Не только СВО. Как Украина стала полностью аграрным и зависимым от Запада государством
Лента новостейМолния