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Смерть Ганула, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 марта

Смерть Ганула, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 марта - 14.03.2025 Украина.ру

Смерть Ганула, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 марта

Одесского провокатора, одного из участников расправы над одесситами 2 мая и добровольного помощника ТЦК Демьяна Ганула застрелили в Одессе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-14T13:00

2025-03-14T13:00

2025-03-14T13:58

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О стрельбе в Одессе стало известно днём, 14 марта."На Александровском проспекте застрелили мужика, на месте полиция", — написал один из популярных местных телеграм-каналов в 11:48 по Москве.В другой записи авторы канала сообщили, что, по словам очевидцев, перед своей гибелью мужчина убегал, в него сделали два выстрела.Позднее СМИ назвали имя погибшего. Им оказался Демьян Ганул — украинский националист и провокатор, один из тех, кто принимал участие в массовом убийстве одесситов 2 мая 2014 года. В одну из годовщин трагедии Ганул стал одним из организаторов "Марша Украинского Порядка" в Одессе.Кроме того, он выступал за демотаж мемориалов деятелям советской эпохи. В День российского народного единства 4 ноября 2021 года Ганул принес к зданию консульства России в Одессе гроб с надписями "Груз 200" и "россияне едут домой".Также Ганул запомнился провокациями. В частности, он боролся с теми, кто был против декоммунизации и мобилизации. Так, он избил фитнес-тренера, который раскритиковал одного военного.Ганула также подозревали в рейдерстве. Сам он, несмотря на декларируемую патриотическую позицию, не фронт не стремился.Бывший депутат Одесского городского совета, ориенталист Игорь Димитриев рассказал, что неделю назад он говорил по телефону со старым товарищем из Одессы, который уехал в Европу. Тот признался, что "в городе и до СВО из-за активистов была нездоровая атмосфера, а после её начала совсем тяжело"."В качестве иллюстрации привел активиста Демьяна Ганула: что мол лицом города стал этот жлоб из кировоградского села. А все остальные боятся лишний раз выпустить пар изо рта. "Но, - добавил он, - как только переговоры пойдут, Ганула застрелит первый же встречный" Видимо, переговоры пошли", — отметил Димитриев.В Одессе ввели план "Сирена". Также сообщалось, что стрелявший в Ганула был одет в украинскую военную форму."По поводу убийства гражданина Ганула в городе Одесса. Центральный аппарат Нацполиции сформировал следственно-оперативную группу из лучших сотрудников, которая уже направилась в Одессу", — заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.Также он сообщил, что в город направлен полк Национальной полиции. Клименко взял расследование под личный контроль.Обстрелы и налётыУтром 14 марта Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи и утра 14 марта дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 15 БПЛА – над территорией Брянской области, 5 – над территорией Белгородской области, 4 – над территорией Московского региона, 2 – над территорией Саратовской области, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над акваторией Чёрного моря", — отмечалось в публикации оборонного ведомства.Мэр Москвы Сергей Собянин утром в своём телеграм-канале описал атаку на столицу России."Силами ПВО Минобороны отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — отметил он.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ещё раньше написал об атаке на беспилотников на нефтекомплекс Туапсе."Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше 1 тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении огня задействован 121 человек и 39 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко находится на месте ЧП, докладывает об обстановке", — писал он в 05:10.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 13 ударов по этому региону России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 32 различных боеприпаса.Поступили сведения о гибели гражданского лица и ранении подростка 2007 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 56 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 56 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 10; Князе-Григоровка — 15; Великая Лепетиха — 11; Новая Каховка — 6; Алёшки — 4; Заводовка — 3; Таврийск — 2; Каховка — 2; Козачьи Лагеря — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Костогрызово, Дудчино, Федоровка, Волынское, Архангельская Слобода, Новокаменка и Васильевка.Позднее в экстренных службах сообщили о ранении женщины в Каховке в результате обстрела ВСУ."Пострадавшая госпитализирована в Каховскую ЦРБ с осколочной раной внутренней поверхности бедра и проникающим ранением живота", — отмечалось в сообщении.Также "Таврии" в экстренных службах сообщили о том, что в Алёшках в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина 1976 года рождения.Утром 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Город Белгород подвергся атаке одного беспилотника. Без пострадавших и повреждений. В Белгородском районе посёлки Дубовое, Новосадовый, Октябрьский, сёла Отрадное, Петропавловка, Репное и Топлинка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 2 снаряда, и атакам 7 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский от удара FPV-дрона ранены два мирных жителя", — писал Гладков.Один мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Второй пострадавший мужчина после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Повреждены частный дом, гараж и 4 транспортных средства.Поздно вечером в селе Петропавловка в результате детонации беспилотника загорелись сухая трава и камыш — пожарными расчётами очаги возгорания ликвидированы.В Борисовском районе по хутору Лозовая Рудка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного артиллерийского обстрела. Последствий нет.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Дальний, сёлам Долгое и Казначеевка совершены атаки 6 беспилотников, один из которых был подавлен."В посёлке Дальний в результате детонации дрона ранена женщина. В Валуйской ЦРБ пострадавшей оказана медицинская помощь. Для дальнейшего лечения она переведена в областную клиническую больницу. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, вся необходимая помощь оказывается", — сообщил губернатор.В посёлке Дальний повреждён частный дом, в селе Казначеевка — грузовой и легковой автомобили, частный дом и 2 надворные постройки.В Волоконовском районе сёла Борисовка, Коновалово, Тишанка, а также хутор Гаевка подверглись 2 обстрелам с применением 4 боеприпасов и атакам 3 беспилотников.В сёлах Борисовка и Коновалово повреждены по одному частному домовладению, в хуторе Гаевка — одна единица спецтехники."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Головчино, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 7 беспилотниками. Поступила информация, что ночью 13 марта в городе Грайворон вследствие сбросов 3 взрывных устройств с беспилотника повреждено помещение на территории фермерского хозяйства", — писал Гладков.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и зафиксированы атаки 8 беспилотников, 4 из которых были сбиты. В селе Графовка повреждены 2 частных дома.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Обошлось без последствий."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Муром, Нехотеевка, Ржевка, Чураево и хутор Ржавец подверглись атакам 26 беспилотников, из которых 22 сбиты и подавлены. В городе Шебекино на предприятии повреждено производственное здание", — указывалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что произойдёт на Украине по мнению экспертов - в статье Сергея Зуева "Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, игорь димитриев, вячеслав гладков, сергей собянин, минобороны, вооруженные силы украины, украина, россия, одесса