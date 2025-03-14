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Зеленский обиделся на согласие Путина прекратить огонь

Зеленский обиделся на согласие Путина прекратить огонь - 14.03.2025 Украина.ру

Зеленский обиделся на согласие Путина прекратить огонь

Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера о том, что Россия готова к временному прекращению огня на Украине. Главарь киевского режима назвал решение Москвы "предсказуемыми" и "манипулятивным", заявив, что якобы Россия де-факто нацелена на отказ от "режима тишины"

2025-03-14T12:39

2025-03-14T12:39

2025-03-14T12:39

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Накануне вечером Путин заявил, что Россия согласна с идеей перемирия, отметив, что такое предложение принимается с условием Москвы видеть в перспективе установление долгосрочного мира."Это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. <...> Думаю, что нам нужно и с американским нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - сказал Путин.Однако российский лидер задался вопросами, касающимися технической стороны перемирия. Например, о продолжении поставок западного оружия ВСУ, продолжения мобилизации на Украине, а также обучения украинскими военными новобранцев."Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие? <...> Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий?" - задался он вопросом глава РФ.В отличие от Зеленского, президент США Дональд Трамп высоко оценил готовность Москвы к перемирию, заявив, что слова Путина - "это многообещающее заявление"."Мы вышли из тупика", - констатировал президент США. Подробнее о его реакции - в материале "Надеюсь, Россия пойдет на сделку": Трамп доволен согласием Москвы заключить перемирие.Между тем, сразу после украино-американских переговоров в Саудовской Аравии украинское издание "Страна.ua" отметило, что мирную видимость будет создавать Киев, а не Москва. "Переговоры в Джидде представляются как величайшая победа украинской дипломатии. Впрочем, все это еще не означает, что Банковая действительно настроена на завершение войны. Во многих комментариях близких к ней спикеров делается упор на то, что никакого перемирия может и не быть. А главное - что вновь пошли поставки оружия. Далее у Банковой есть большая надежда, что от перемирия откажется Путин. И война продолжится, но уже с возобновленной помощью США. Но даже если Путин вдруг и согласится, есть много способов затянуть дело, выставляя дополнительные условия", - говорилось в комментарии издания.И первые ласточки срыва украинских обещаний уже появились: "Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии".

https://ukraina.ru/20250313/1061780536.html

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новости, россия, москва, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины