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Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию

Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию - 14.03.2025 Украина.ру

Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию

Руководство России правильно поступает, тщательно изучая предложения США по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ

2025-03-14T13:57

2025-03-14T13:57

2025-03-14T14:00

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"Руководство России очень правильно поступает. Наблюдаем. Работаем, как чекисты говорят, "на прием" пока", - сказал Лукашенко.Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что тот поставил цель помочь с урегулированием конфликта на Украине.Он добавил, что вечером в пятницу встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, и тот расскажет о прошедших накануне переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.Подробнее - в материале Алексея Туманова Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации, дональд трамп