Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию - 14.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250314/1061805747.html
Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию
Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию - 14.03.2025 Украина.ру
Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию
Руководство России правильно поступает, тщательно изучая предложения США по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ
2025-03-14T13:57
2025-03-14T14:00
новости
сша
россия
украина
александр лукашенко
владимир путин
совет федерации
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061805941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c9c1bf3024347b879d124a2e0d0f9f4.jpg
"Руководство России очень правильно поступает. Наблюдаем. Работаем, как чекисты говорят, "на прием" пока", - сказал Лукашенко.Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что тот поставил цель помочь с урегулированием конфликта на Украине.Он добавил, что вечером в пятницу встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, и тот расскажет о прошедших накануне переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.Подробнее - в материале Алексея Туманова Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061805941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb6a9cdc4d5c743c192079fb0394c6ea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации, дональд трамп
Новости, США, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Совет Федерации, Дональд Трамп

Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию

13:57 14.03.2025 (обновлено: 14:00 14.03.2025)
 
© Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии А. Лукашенко в Совете Федерации РФ
Президент Белоруссии А. Лукашенко в Совете Федерации РФ
© Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Руководство России правильно поступает, тщательно изучая предложения США по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ
"Руководство России очень правильно поступает. Наблюдаем. Работаем, как чекисты говорят, "на прием" пока", - сказал Лукашенко.
Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что тот поставил цель помочь с урегулированием конфликта на Украине.
"Но не надо бросаться на все эти разговоры. Факты на стол, мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам", - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что вечером в пятницу встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, и тот расскажет о прошедших накануне переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
Подробнее - в материале Алексея Туманова Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСовет ФедерацииДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию
13:45Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31"
13:21"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию
13:13Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось?
13:00Смерть Ганула, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 марта
12:47Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе
12:42Зеленский собрался покупать российское оборудование для Хмельницкой АЭС, нардепы бьют тревогу
12:39Зеленский обиделся на согласие Путина прекратить огонь
12:15Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области
11:55Майданная Украина и этот неподражаемый Трамп: куда идём. Размышления американо-китайского публициста
11:36Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США
11:30"Все это — от лукавого": Дубинский предупредил о срыве переговоров со стороны Зеленского
11:19"Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии"
11:16ВСУ ударили по Москве дронами, "собранными на коленке" — SHOT
11:11Орбан призвал не загонять в долги несколько поколений европейцев ради Украины
11:01Чарльз Ван, кто он
10:57В Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области
10:39От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников
10:26Кит Келлог вне игры. Американские СМИ узнали, почему отстранили от переговоров советника Трампа
10:23Рогов дал ироничный совет главкому ВСУ Сырскому
Лента новостейМолния