Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию
13:57 14.03.2025 (обновлено: 14:00 14.03.2025)
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Руководство России правильно поступает, тщательно изучая предложения США по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ
"Руководство России очень правильно поступает. Наблюдаем. Работаем, как чекисты говорят, "на прием" пока", - сказал Лукашенко.
Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что тот поставил цель помочь с урегулированием конфликта на Украине.
"Но не надо бросаться на все эти разговоры. Факты на стол, мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам", - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что вечером в пятницу встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, и тот расскажет о прошедших накануне переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
Подробнее - в материале Алексея Туманова Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами на сайте Украина.ру.