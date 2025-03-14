ВСУ ударили по Москве дронами, "собранными на коленке" — SHOT - 14.03.2025 Украина.ру
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ВСУ ударили по Москве дронами, "собранными на коленке" — SHOT
ВСУ ударили по Москве дронами, "собранными на коленке" — SHOT - 14.03.2025 Украина.ру
ВСУ ударили по Москве дронами, "собранными на коленке" — SHOT
Украинские военнослужащие использовали беспилотники кустарной сборки при атаке на Москву и Московскую область. Об этом 14 марта сообщил Телеграм-канал SHOT
2025-03-14T11:16
2025-03-14T11:16
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По данным издания, после обследования обломков БПЛА, которые упали в столичном регионе России, специалисты сделали вывод, что дроны были собраны из частей других беспилотников.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 14 марта столичный регион второй раз за неделю подвергся атаке ВСУ. По его словам, на подлете к Москве силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что два БПЛА были сбиты над Балашихой, еще один — в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Фрагменты дрона упали на строящийся многоэтажный дом. Люди при этом не пострадали.Кроме того, в ночь на пятницу украинские беспилотники попытались атаковать город Туапсе в Краснодарском крае, написал Телеграм-канал Mash. Авторы публикации утверждают, что в результате атаки загорелся один из промышленных объектов. А тем временем в Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области. По мнению автора статьи, отступление и фактическое бегство ВСУ в Судже Курской области стало пощечиной для Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, москва, московская область, сергей собянин, вооруженные силы украины, бпла, дроны, пво
Новости, Москва, Московская область, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, БПЛА, дроны, ПВО

ВСУ ударили по Москве дронами, "собранными на коленке" — SHOT

11:16 14.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские военнослужащие использовали беспилотники кустарной сборки при атаке на Москву и Московскую область. Об этом 14 марта сообщил Телеграм-канал SHOT
По данным издания, после обследования обломков БПЛА, которые упали в столичном регионе России, специалисты сделали вывод, что дроны были собраны из частей других беспилотников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 14 марта столичный регион второй раз за неделю подвергся атаке ВСУ. По его словам, на подлете к Москве силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.
Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что два БПЛА были сбиты над Балашихой, еще один — в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Фрагменты дрона упали на строящийся многоэтажный дом. Люди при этом не пострадали.
Кроме того, в ночь на пятницу украинские беспилотники попытались атаковать город Туапсе в Краснодарском крае, написал Телеграм-канал Mash. Авторы публикации утверждают, что в результате атаки загорелся один из промышленных объектов.
А тем временем в Италии Зеленскому спрогнозировали страшный конец после поражения в Курской области. По мнению автора статьи, отступление и фактическое бегство ВСУ в Судже Курской области стало пощечиной для Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы.
 
НовостиМоскваМосковская областьСергей СобянинВооруженные силы УкраиныБПЛАдроныПВО
 
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