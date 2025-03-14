Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима - 14.03.2025 Украина.ру
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Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима
Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима - 14.03.2025 Украина.ру
Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима
На Украине задумались о временном прекращении огня, о потерянных территориях и об ископаемых ресурсах, которые то ли потеряны уже, то ли еще нет.
2025-03-14T07:25
2025-03-14T07:25
эксклюзив
капитуляция
эксперты
украина
сво
россия
дональд трамп
сша
владимир зеленский
игорь романенко
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Что касается территорий, то Зеленский после переговоров в Джидде заявил, что Киев не собирается признавать их утрату, не собирается признавать их за РФ - это, по его словам, самая главная "красная линия". Ну, в этом вряд ли кто и сомневался. Как мало кто сомневается в том, что предложенное по итогам встречи делегаций США и киевского режима прекращение огня на 30 дней нужно лишь для последующего возобновления войны.Видят это и на Западе. Как отметил в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Тоумас Малинен, это "ловушка, необходимая для продолжения боевых действий"."К сожалению, это означает, что президент США Дональд Трамп сдался под давлением, и единственный путь к миру на Украине сейчас лежит через принуждение Россией ВСУ к капитуляции", - считает профессор.Сам же Трамп заявил, что ждет положительной реакции Москвы на предложение о прекращении огня и надеется, что это произойдет без давления на РФ. В Москву сразу же были направлены представители для обсуждения этого вопроса.По словам Трампа, которые приводит РИА Новости, "Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился".В России в миролюбие Трампа и Зеленского многие и многие не очень верят, точнее, не верят совсем. Известный российский писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин прокомментировал в своем блоге "переговорный трек" США и Киева известной басней Ивана Крылова- "Пустился мой хитрец в переговоры...".И посоветовал всем читать классику: "Там все есть".А в Киеве цели требуемого тридцатидневного перемирия и не скрывают. Как заявил в эфире ютуб-канала Александра Шелеста* бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, "эта пауза обеспечит для украинской стороны стабилизацию действий на фронтах".Он подчеркнул, что время в данном случае работает на Киев: поскольку "возобновилось обеспечение вооружений, боеприпасов и техники со стороны американцев". Кроме того, по словам Романенко, "за это время будут готовиться вопросы, связанные с контингентом европейским"."Эта пауза, если она возможна, причем не только в воздухе и на море, но и на суходоле, она позитивна для Украины, и надо будет сосредотачиваться, чтобы эффективно ее использовать", - заявил бывший генштабист ВСУ.Экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин считает, что за 30 дней Киев, получая помощь от США, купирует все свои нынешние проблемы, накопит технику и снова начнет воевать. А вот Россия "потеряет все накопленные бонусы". При этом нарушения перемирия со стороны Киева замечать не будут, тогда как "российские нарушения понесут по всем экранам мира"."Но и просто сказать "нет" нельзя, ибо получится, что именно Кремль против мира. Единственный вариант — выкатить встречные требования", - сказал Вершини, чьи слова приводит издание "Политнавигатор".Ни о каком прочном мире противники России, конечно, не думают, возобновление военных поставок Киеву (если эти поставки вообще приостанавливались) говорит само за себя.На Украине тем временем пропагандисты и спецслужбы пробили очередное моральное дно, отметил экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев."По детскому телеканалу "Плюс Плюс" запустили мультяшный ролик с рекламой горячей линии СБУ. Он призывает малышей доносить на членов семьи, которые слушают российские песни. "Если сестра поклоняется рашистам, то она тебе не сестра", - учат детей в ролике и призывают звонить в СБУ", - написал Царев в своем телеграм-канале.Не забывают и о необходимости заключить с Трампом сделку по минералам. Претендующий на пост президента Украины (и одновременно предлагающий этот пост упразднить) нардеп-сиделец Александр Дубинский выступил с идеей национализации добывающих отраслей страны, но такой национализации, чтобы половину прибыли получали буржуины в США."На сегодня все ценные и легкодоступные/доходные месторождения распределены между олигархами Украины. С начала независимости эти олигархи беззастенчиво грабят бюджет Украины, забирая себе 93-96% дохода от эксплуатации месторождений.По разным оценкам, за годы независимости эти олигархи вывели из Украины 170-200 млрд $. Сумму, сопоставимую с помощью США по отражению российской агрессии.Эти деньги должны были пойти на развитие Украины и ее обороны, а пошли на покупку имений в Монако, футболистов из Бразилии, политические игры", - написал Дубинский в своем блоге.Он продолжил: "Этому надо положить конец. Для этого надо национализировать все добывающие отрасли. Пусть 50% дохода от них получают США, а еще 50% - бюджет Украины, а не олигархи".Хорошая идея, Трамп одобрит.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Евгении Кондаковой "Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, капитуляция, эксперты, украина, сво, россия, дональд трамп, сша, владимир зеленский, игорь романенко, вооруженные силы украины, сбу
Эксклюзив, капитуляция, эксперты, Украина, СВО, Россия, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, Игорь Романенко, Вооруженные силы Украины, СБУ

Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима

07:25 14.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине задумались о временном прекращении огня, о потерянных территориях и об ископаемых ресурсах, которые то ли потеряны уже, то ли еще нет.
Что касается территорий, то Зеленский после переговоров в Джидде заявил, что Киев не собирается признавать их утрату, не собирается признавать их за РФ - это, по его словам, самая главная "красная линия". Ну, в этом вряд ли кто и сомневался. Как мало кто сомневается в том, что предложенное по итогам встречи делегаций США и киевского режима прекращение огня на 30 дней нужно лишь для последующего возобновления войны.
Видят это и на Западе. Как отметил в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Тоумас Малинен, это "ловушка, необходимая для продолжения боевых действий".
"К сожалению, это означает, что президент США Дональд Трамп сдался под давлением, и единственный путь к миру на Украине сейчас лежит через принуждение Россией ВСУ к капитуляции", - считает профессор.
Сам же Трамп заявил, что ждет положительной реакции Москвы на предложение о прекращении огня и надеется, что это произойдет без давления на РФ. В Москву сразу же были направлены представители для обсуждения этого вопроса.
По словам Трампа, которые приводит РИА Новости, "Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился".
В России в миролюбие Трампа и Зеленского многие и многие не очень верят, точнее, не верят совсем. Известный российский писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин прокомментировал в своем блоге "переговорный трек" США и Киева известной басней Ивана Крылова- "Пустился мой хитрец в переговоры...".
И посоветовал всем читать классику: "Там все есть".
А в Киеве цели требуемого тридцатидневного перемирия и не скрывают. Как заявил в эфире ютуб-канала Александра Шелеста* бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, "эта пауза обеспечит для украинской стороны стабилизацию действий на фронтах".
Он подчеркнул, что время в данном случае работает на Киев: поскольку "возобновилось обеспечение вооружений, боеприпасов и техники со стороны американцев". Кроме того, по словам Романенко, "за это время будут готовиться вопросы, связанные с контингентом европейским".
"Эта пауза, если она возможна, причем не только в воздухе и на море, но и на суходоле, она позитивна для Украины, и надо будет сосредотачиваться, чтобы эффективно ее использовать", - заявил бывший генштабист ВСУ.
Экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин считает, что за 30 дней Киев, получая помощь от США, купирует все свои нынешние проблемы, накопит технику и снова начнет воевать. А вот Россия "потеряет все накопленные бонусы". При этом нарушения перемирия со стороны Киева замечать не будут, тогда как "российские нарушения понесут по всем экранам мира".
"Но и просто сказать "нет" нельзя, ибо получится, что именно Кремль против мира. Единственный вариант — выкатить встречные требования", - сказал Вершини, чьи слова приводит издание "Политнавигатор".
Ни о каком прочном мире противники России, конечно, не думают, возобновление военных поставок Киеву (если эти поставки вообще приостанавливались) говорит само за себя.
На Украине тем временем пропагандисты и спецслужбы пробили очередное моральное дно, отметил экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев.
"По детскому телеканалу "Плюс Плюс" запустили мультяшный ролик с рекламой горячей линии СБУ. Он призывает малышей доносить на членов семьи, которые слушают российские песни. "Если сестра поклоняется рашистам, то она тебе не сестра", - учат детей в ролике и призывают звонить в СБУ", - написал Царев в своем телеграм-канале.
Не забывают и о необходимости заключить с Трампом сделку по минералам. Претендующий на пост президента Украины (и одновременно предлагающий этот пост упразднить) нардеп-сиделец Александр Дубинский выступил с идеей национализации добывающих отраслей страны, но такой национализации, чтобы половину прибыли получали буржуины в США.
"На сегодня все ценные и легкодоступные/доходные месторождения распределены между олигархами Украины. С начала независимости эти олигархи беззастенчиво грабят бюджет Украины, забирая себе 93-96% дохода от эксплуатации месторождений.

По разным оценкам, за годы независимости эти олигархи вывели из Украины 170-200 млрд $. Сумму, сопоставимую с помощью США по отражению российской агрессии.

Эти деньги должны были пойти на развитие Украины и ее обороны, а пошли на покупку имений в Монако, футболистов из Бразилии, политические игры", - написал Дубинский в своем блоге.

Он продолжил: "Этому надо положить конец. Для этого надо национализировать все добывающие отрасли. Пусть 50% дохода от них получают США, а еще 50% - бюджет Украины, а не олигархи".
Хорошая идея, Трамп одобрит.
* Признан иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Евгении Кондаковой "Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины"
 
ЭксклюзивкапитуляцияэкспертыУкраинаСВОРоссияДональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийИгорь РоманенкоВооруженные силы УкраиныСБУ
 
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