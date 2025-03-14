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Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима

Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима - 14.03.2025 Украина.ру

Только капитуляция. Честные украинские и зарубежные эксперты о перспективах киевского режима

На Украине задумались о временном прекращении огня, о потерянных территориях и об ископаемых ресурсах, которые то ли потеряны уже, то ли еще нет.

2025-03-14T07:25

2025-03-14T07:25

2025-03-14T07:25

эксклюзив

капитуляция

эксперты

украина

сво

россия

дональд трамп

сша

владимир зеленский

игорь романенко

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Что касается территорий, то Зеленский после переговоров в Джидде заявил, что Киев не собирается признавать их утрату, не собирается признавать их за РФ - это, по его словам, самая главная "красная линия". Ну, в этом вряд ли кто и сомневался. Как мало кто сомневается в том, что предложенное по итогам встречи делегаций США и киевского режима прекращение огня на 30 дней нужно лишь для последующего возобновления войны.Видят это и на Западе. Как отметил в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Тоумас Малинен, это "ловушка, необходимая для продолжения боевых действий"."К сожалению, это означает, что президент США Дональд Трамп сдался под давлением, и единственный путь к миру на Украине сейчас лежит через принуждение Россией ВСУ к капитуляции", - считает профессор.Сам же Трамп заявил, что ждет положительной реакции Москвы на предложение о прекращении огня и надеется, что это произойдет без давления на РФ. В Москву сразу же были направлены представители для обсуждения этого вопроса.По словам Трампа, которые приводит РИА Новости, "Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился".В России в миролюбие Трампа и Зеленского многие и многие не очень верят, точнее, не верят совсем. Известный российский писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин прокомментировал в своем блоге "переговорный трек" США и Киева известной басней Ивана Крылова- "Пустился мой хитрец в переговоры...".И посоветовал всем читать классику: "Там все есть".А в Киеве цели требуемого тридцатидневного перемирия и не скрывают. Как заявил в эфире ютуб-канала Александра Шелеста* бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, "эта пауза обеспечит для украинской стороны стабилизацию действий на фронтах".Он подчеркнул, что время в данном случае работает на Киев: поскольку "возобновилось обеспечение вооружений, боеприпасов и техники со стороны американцев". Кроме того, по словам Романенко, "за это время будут готовиться вопросы, связанные с контингентом европейским"."Эта пауза, если она возможна, причем не только в воздухе и на море, но и на суходоле, она позитивна для Украины, и надо будет сосредотачиваться, чтобы эффективно ее использовать", - заявил бывший генштабист ВСУ.Экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин считает, что за 30 дней Киев, получая помощь от США, купирует все свои нынешние проблемы, накопит технику и снова начнет воевать. А вот Россия "потеряет все накопленные бонусы". При этом нарушения перемирия со стороны Киева замечать не будут, тогда как "российские нарушения понесут по всем экранам мира"."Но и просто сказать "нет" нельзя, ибо получится, что именно Кремль против мира. Единственный вариант — выкатить встречные требования", - сказал Вершини, чьи слова приводит издание "Политнавигатор".Ни о каком прочном мире противники России, конечно, не думают, возобновление военных поставок Киеву (если эти поставки вообще приостанавливались) говорит само за себя.На Украине тем временем пропагандисты и спецслужбы пробили очередное моральное дно, отметил экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев."По детскому телеканалу "Плюс Плюс" запустили мультяшный ролик с рекламой горячей линии СБУ. Он призывает малышей доносить на членов семьи, которые слушают российские песни. "Если сестра поклоняется рашистам, то она тебе не сестра", - учат детей в ролике и призывают звонить в СБУ", - написал Царев в своем телеграм-канале.Не забывают и о необходимости заключить с Трампом сделку по минералам. Претендующий на пост президента Украины (и одновременно предлагающий этот пост упразднить) нардеп-сиделец Александр Дубинский выступил с идеей национализации добывающих отраслей страны, но такой национализации, чтобы половину прибыли получали буржуины в США."На сегодня все ценные и легкодоступные/доходные месторождения распределены между олигархами Украины. С начала независимости эти олигархи беззастенчиво грабят бюджет Украины, забирая себе 93-96% дохода от эксплуатации месторождений.По разным оценкам, за годы независимости эти олигархи вывели из Украины 170-200 млрд $. Сумму, сопоставимую с помощью США по отражению российской агрессии.Эти деньги должны были пойти на развитие Украины и ее обороны, а пошли на покупку имений в Монако, футболистов из Бразилии, политические игры", - написал Дубинский в своем блоге.Он продолжил: "Этому надо положить конец. Для этого надо национализировать все добывающие отрасли. Пусть 50% дохода от них получают США, а еще 50% - бюджет Украины, а не олигархи".Хорошая идея, Трамп одобрит.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Евгении Кондаковой "Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины"

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Сергей Зуев

эксклюзив, капитуляция, эксперты, украина, сво, россия, дональд трамп, сша, владимир зеленский, игорь романенко, вооруженные силы украины, сбу