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"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию

"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию - 14.03.2025 Украина.ру

"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта прокомментировал журналистам слова советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования

2025-03-14T13:21

2025-03-14T13:21

2025-03-14T13:49

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"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм", - сказал официальный представитель Кремля. Он также отметил, что накануне поздно вечером президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.Ранее Уолтц также указывал, что решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве Уиткоффа.Подробнее - в материале Уолтц рассказал об "осторожном оптимизме" США насчет украинского урегулирования на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, вашингтон, дмитрий песков, майк уолтц, стив уиткофф