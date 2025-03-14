"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию - 14.03.2025 Украина.ру
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"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию
"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию - 14.03.2025 Украина.ру
"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта прокомментировал журналистам слова советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования
2025-03-14T13:21
2025-03-14T13:49
новости
россия
сша
вашингтон
дмитрий песков
майк уолтц
стив уиткофф
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"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм", - сказал официальный представитель Кремля. Он также отметил, что накануне поздно вечером президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.Ранее Уолтц также указывал, что решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве Уиткоффа.Подробнее - в материале Уолтц рассказал об "осторожном оптимизме" США насчет украинского урегулирования на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, вашингтон, дмитрий песков, майк уолтц, стив уиткофф
Новости, Россия, США, Вашингтон, Дмитрий Песков, Майк Уолтц, Стив Уиткофф

"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию

13:21 14.03.2025 (обновлено: 13:49 14.03.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта прокомментировал журналистам слова советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования
"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также отметил, что накануне поздно вечером президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
"Была предоставлена российской стороне дополнительная информация", - сказал Песков.
Ранее Уолтц также указывал, что решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве Уиткоффа.
Подробнее - в материале Уолтц рассказал об "осторожном оптимизме" США насчет украинского урегулирования на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАВашингтонДмитрий ПесковМайк УолтцСтив Уиткофф
 
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