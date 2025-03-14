"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию
13:21 14.03.2025 (обновлено: 13:49 14.03.2025)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 марта прокомментировал журналистам слова советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования
"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также отметил, что накануне поздно вечером президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
"Была предоставлена российской стороне дополнительная информация", - сказал Песков.
Ранее Уолтц также указывал, что решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве Уиткоффа.
Подробнее - в материале Уолтц рассказал об "осторожном оптимизме" США насчет украинского урегулирования на сайте Украина.ру.