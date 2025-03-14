https://ukraina.ru/20250314/1061796556.html

Чарльз Ван, кто он

Чарльз Ван, кто он - 14.03.2025 Украина.ру

Чарльз Ван, кто он

Чарльз Ван – переводчик, независимый журналист китайского происхождения из США. В 2014 году стал свидетелем киевского Майдана. Писал репортажи для американских... Украина.ру, 14.03.2025

2025-03-14T11:01

2025-03-14T11:01

2025-03-14T11:01

сша

киев

донбасс

новости

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Чарльз Ван – переводчик, независимый журналист китайского происхождения из США. В 2014 году стал свидетелем киевского Майдана. Писал репортажи для американских изданий о происходящем в Киеве и Донбассе. Увиденное в 2014 году заставило его задуматься о роли США в мировых процессах и понять сущность украинского нацизма. В данный момент Ван проживает в городе Санкт-Петербург.

сша

киев

донбасс

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, киев, донбасс, новости