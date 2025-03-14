Чарльз Ван, кто он - 14.03.2025 Украина.ру
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Чарльз Ван, кто он
Чарльз Ван, кто он - 14.03.2025 Украина.ру
Чарльз Ван, кто он
Чарльз Ван – переводчик, независимый журналист китайского происхождения из США. В 2014 году стал свидетелем киевского Майдана. Писал репортажи для американских... Украина.ру, 14.03.2025
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сша
киев
донбасс
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Чарльз Ван – переводчик, независимый журналист китайского происхождения из США. В 2014 году стал свидетелем киевского Майдана. Писал репортажи для американских изданий о происходящем в Киеве и Донбассе. Увиденное в 2014 году заставило его задуматься о роли США в мировых процессах и понять сущность украинского нацизма. В данный момент Ван проживает в городе Санкт-Петербург.
сша
киев
донбасс
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Новости
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сша, киев, донбасс, новости
США, Киев, Донбасс, Новости

Чарльз Ван, кто он

11:01 14.03.2025
 
Чарльз Ван
Чарльз Ван
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Чарльз Ван – переводчик, независимый журналист китайского происхождения из США. В 2014 году стал свидетелем киевского Майдана. Писал репортажи для американских изданий о происходящем в Киеве и Донбассе. Увиденное в 2014 году заставило его задуматься о роли США в мировых процессах и понять сущность украинского нацизма. В данный момент Ван проживает в городе Санкт-Петербург.
 
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