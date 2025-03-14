Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении - 14.03.2025 Украина.ру
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Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении
Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении - 14.03.2025 Украина.ру
Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении
Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-14T05:30
2025-03-14T05:30
новости
россия
курская область
украина
наступление
удары
курск
вс рф
всу
оборона
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После Великой Отечественной войны советская и российская военная школа плохо относится к окружениям, потому что оно требует очень много сил, сообщил эксперт.А ведь бывало так, что взяв в окружение какую-то группировку противника, потом внезапно выясняется, что она превосходит вас по количеству, добавил он. И наступление на Курском направлении – это классический дробящий удар, когда ВС РФ рассекали украинскую оборону сразу несколькими ударами, указал эксперт."Да, в процессе таких ударов смежные фланги наступающих группировок могут зажимать разрозненные части и подразделения противника (мы сейчас видим эти маленькие пузырьки). Но справляться с маленькими пузырьками легче, чем мучиться с огромной группировкой врага", – отметил Алехин.Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области, где за сутки развалилась украинская оборона, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Игоря Гомольского "Большое Ухо войны. Как работает под Курском российская радиоэлектронная разведка" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, украина, наступление, удары, курск, вс рф, всу, оборона, освобождение, сво, спецоперация, война, окружение
Новости, Россия, Курская область, Украина, наступление, удары, Курск, ВС РФ, ВСУ, оборона, освобождение, СВО, Спецоперация, война, окружение

Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении

05:30 14.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
После Великой Отечественной войны советская и российская военная школа плохо относится к окружениям, потому что оно требует очень много сил, сообщил эксперт.

"Тебе надо держать внутренний периметр окружения, чтобы окруженная группировка не могла выбраться. Тебе надо держать внешний периметр, чтобы к ней не пробилась подмога", – отметил Рамм.

А ведь бывало так, что взяв в окружение какую-то группировку противника, потом внезапно выясняется, что она превосходит вас по количеству, добавил он. И наступление на Курском направлении – это классический дробящий удар, когда ВС РФ рассекали украинскую оборону сразу несколькими ударами, указал эксперт.
"Да, в процессе таких ударов смежные фланги наступающих группировок могут зажимать разрозненные части и подразделения противника (мы сейчас видим эти маленькие пузырьки). Но справляться с маленькими пузырьками легче, чем мучиться с огромной группировкой врага", – отметил Алехин.
Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области, где за сутки развалилась украинская оборона, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Игоря Гомольского "Большое Ухо войны. Как работает под Курском российская радиоэлектронная разведка" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Вчера, 16:45
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Корпорация коррупции. Кто и как воровал на фортификационных сооружениях под Курском
05:40"До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области
05:30Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении
05:22"Украина станет европейским Афганистаном". Джеффри Сакс о перспективах переговоров
05:15"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками
05:00"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области
04:30Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну
04:17Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры
04:00"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области
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