Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
После Великой Отечественной войны советская и российская военная школа плохо относится к окружениям, потому что оно требует очень много сил, сообщил эксперт.
"Тебе надо держать внутренний периметр окружения, чтобы окруженная группировка не могла выбраться. Тебе надо держать внешний периметр, чтобы к ней не пробилась подмога", – отметил Рамм.
А ведь бывало так, что взяв в окружение какую-то группировку противника, потом внезапно выясняется, что она превосходит вас по количеству, добавил он. И наступление на Курском направлении – это классический дробящий удар, когда ВС РФ рассекали украинскую оборону сразу несколькими ударами, указал эксперт.
"Да, в процессе таких ударов смежные фланги наступающих группировок могут зажимать разрозненные части и подразделения противника (мы сейчас видим эти маленькие пузырьки). Но справляться с маленькими пузырьками легче, чем мучиться с огромной группировкой врага", – отметил Алехин.
Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области, где за сутки развалилась украинская оборона, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Игоря Гомольского "Большое Ухо войны. Как работает под Курском российская радиоэлектронная разведка" на сайте Украина.ру.