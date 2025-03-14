https://ukraina.ru/20250314/1061789794.html

Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении

Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении - 14.03.2025 Украина.ру

Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направлении

Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-03-14T05:30

2025-03-14T05:30

2025-03-14T05:30

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После Великой Отечественной войны советская и российская военная школа плохо относится к окружениям, потому что оно требует очень много сил, сообщил эксперт.А ведь бывало так, что взяв в окружение какую-то группировку противника, потом внезапно выясняется, что она превосходит вас по количеству, добавил он. И наступление на Курском направлении – это классический дробящий удар, когда ВС РФ рассекали украинскую оборону сразу несколькими ударами, указал эксперт."Да, в процессе таких ударов смежные фланги наступающих группировок могут зажимать разрозненные части и подразделения противника (мы сейчас видим эти маленькие пузырьки). Но справляться с маленькими пузырьками легче, чем мучиться с огромной группировкой врага", – отметил Алехин.Котел – это хорошо. Но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области, где за сутки развалилась украинская оборона, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Игоря Гомольского "Большое Ухо войны. Как работает под Курском российская радиоэлектронная разведка" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061783322.html

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