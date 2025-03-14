Рогов дал ироничный совет главкому ВСУ - 14.03.2025 Украина.ру
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Рогов дал ироничный совет главкому ВСУ
Рогов дал ироничный совет главкому ВСУ - 14.03.2025 Украина.ру
Рогов дал ироничный совет главкому ВСУ
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжить "маневр" из Курской области за реку Збруч, передает РИА Новости
2025-03-14T10:23
2025-03-14T10:24
россия
новости
курская область
хмельницкая область
александр сырский
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
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"С нетерпением ждем маневра Сырского с отходом боевиков ВСУ за реку Збруч (приток Днестра, протекает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей), чтобы раз и навсегда исторически русские земли освободились и свободно вздохнули от нацистского присутствия. Это будет самый мудрый и продуманный поступок верхушки ВСУ", - сказал Рогов.По его мнению, словами о "маневре" Сырский попытался прикрыть неорганизованное бегство ВСУ с колоссальными потерями из Курской области, полную деморализацию и падение морально-боевого духа на остальных участках фронта.На днях президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что российские войска уже освободили более 86 процентов территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из российского региона, назвав его "маневрами", которые они совершают "в случае необходимости".Подробнее об успехах российских военных - в материале "До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, курская область, хмельницкая область, александр сырский, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Новости, Курская область, Хмельницкая область, Александр Сырский, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Рогов дал ироничный совет главкому ВСУ

10:23 14.03.2025 (обновлено: 10:24 14.03.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжить "маневр" из Курской области за реку Збруч, передает РИА Новости
"С нетерпением ждем маневра Сырского с отходом боевиков ВСУ за реку Збруч (приток Днестра, протекает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей), чтобы раз и навсегда исторически русские земли освободились и свободно вздохнули от нацистского присутствия. Это будет самый мудрый и продуманный поступок верхушки ВСУ", - сказал Рогов.
По его мнению, словами о "маневре" Сырский попытался прикрыть неорганизованное бегство ВСУ с колоссальными потерями из Курской области, полную деморализацию и падение морально-боевого духа на остальных участках фронта.
На днях президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что российские войска уже освободили более 86 процентов территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились.
Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из российского региона, назвав его "маневрами", которые они совершают "в случае необходимости".
Подробнее об успехах российских военных - в материале "До полной ликвидации": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
РоссияНовостиКурская областьХмельницкая областьАлександр СырскийВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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10:23Рогов дал ироничный совет главкому ВСУ
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