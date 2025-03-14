Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
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Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области
Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области
Военный аналитик Юрий Подоляка подтвердил, что войска ВС РФ уже начали подготовку для создания буферной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин. Между тем военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил, что зона безопасности должна создаваться на территории противника
2025-03-14T12:15
2025-03-14T12:15
новости
россия
курская область
сумская область
суджа
юрий подоляка
валерий герасимов
владимир путин
вс рф
генштаб
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Ранее начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что под контролем ВСУ осталось менее 14% от изначальной захваченной украинскими военными территории в Курской области. Он также отметил, что за минувшие пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта и в общей сложности 259 квадратных километра. "Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником", — привел такую статистику Герасимов. Кроме того, президент России Владимир Путин вечером 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он заявил, что главная задача вооруженных сил России — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности.В пятницу, 14 марта, военный аналитик Юрий Подоляка рассказал в своем Телеграм-канале о ситуации в пока еще подконтрольных ВСУ Курских селах. Подоляка также заявил, что российские подразделения подразделения также начали перегруппировку для выполнения "пожелания президента России" о создании буферной зоны перед Курской областью. По мнению военного эксперта, командование ВСУ прекрасно понимает, что долго сдерживать войска РФ на границах области им не удастся. И потому уже активно готовится к боям на территории Сумской области Украины.По словам Подоляки, для этого вчера (13 марта - Ред.) было принято решение об эвакуации населения восьми сел Юнаковской и Миропольской общин, которые в ближайшее время могут очутиться под контролем ВС РФ, как считают киевские власти. "Также проводится перегруппировка сил. Причем эта перегруппировка говорит, что противник ожидает нашего глубокого захода в Сумскую область с двух направлений — со стороны Басовки-Журавки (это уже происходит) и со стороны Мирополья (в лесу между Запсельем и Большой Рыбицей он ночью концентрировал свои резервы, по которым сейчас отрабатывает, как наша артиллерия, так и дронщики)", — поделился информацией эксперт. Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру напомнил о словам Путина, который недвусмысленно дал понять о создании буферной зоны. По его словам, размеры зоны безопасности уже неоднократно озвучивал глава российского государства, отмечая, что ракеты не должны доставать до территорий РФ. А значит, речь идет минимум о 100 километрах, однако некоторые оперативно-тактические комплексы имеют дальность и до 400 километров, и это будет учтено.В то же время в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что после освобождения Курской области армия России либо будет двигаться в Сумскую область, либо будет усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. А военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм сказал, что после окончательного освобождения Курской области у России высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка.“Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Нам нельзя ввязывать ее в затяжные бои вроде бахмутской мясорубки. Нам надо использовать ее там, где у противника слабая оборона”, — выдвинул такое предположение собеседник издания.По его мнению, даже если ВС РФ полностью займут Сумскую область, "враг оттуда просто отойдет и будет вести локальные бои, а у нас вряд ли хватит сил за один бросок дойти до Киева". Подробнее об этом — в интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войнеТем временем военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов заявил, что стратегического смысла в продвижении российских войск в Сумскую область нет. А о том, какие "трофеи" оставляют ВСУ в Курской области перед тем, как ее покинуть — в материале Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
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новости, россия, курская область, сумская область, суджа, юрий подоляка, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, генштаб
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Суджа, Юрий Подоляка, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ, Генштаб

Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области

12:15 14.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Военный аналитик Юрий Подоляка подтвердил, что войска ВС РФ уже начали подготовку для создания буферной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин. Между тем военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил, что зона безопасности должна создаваться на территории противника
Ранее начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что под контролем ВСУ осталось менее 14% от изначальной захваченной украинскими военными территории в Курской области. Он также отметил, что за минувшие пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта и в общей сложности 259 квадратных километра.
"Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником", — привел такую статистику Герасимов.
Кроме того, президент России Владимир Путин вечером 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он заявил, что главная задача вооруженных сил России — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности.
В пятницу, 14 марта, военный аналитик Юрий Подоляка рассказал в своем Телеграм-канале о ситуации в пока еще подконтрольных ВСУ Курских селах.
"На Курщине под контролем ВСУ на утро пока еще оставалась Гоголевка, но там вопрос только зачистки, противника в селе почти нет. Олешня — та же история. Гуево — противник пытается цепляться за село, но по нему вчера весь день работали артиллеристы и дронщики, сегодня стоит ждать штурма. И Горналь — хутор на границе", — написал он.
Подоляка также заявил, что российские подразделения подразделения также начали перегруппировку для выполнения "пожелания президента России" о создании буферной зоны перед Курской областью. По мнению военного эксперта, командование ВСУ прекрасно понимает, что долго сдерживать войска РФ на границах области им не удастся. И потому уже активно готовится к боям на территории Сумской области Украины.
По словам Подоляки, для этого вчера (13 марта - Ред.) было принято решение об эвакуации населения восьми сел Юнаковской и Миропольской общин, которые в ближайшее время могут очутиться под контролем ВС РФ, как считают киевские власти.
"Также проводится перегруппировка сил. Причем эта перегруппировка говорит, что противник ожидает нашего глубокого захода в Сумскую область с двух направлений — со стороны Басовки-Журавки (это уже происходит) и со стороны Мирополья (в лесу между Запсельем и Большой Рыбицей он ночью концентрировал свои резервы, по которым сейчас отрабатывает, как наша артиллерия, так и дронщики)", — поделился информацией эксперт.
Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру напомнил о словам Путина, который недвусмысленно дал понять о создании буферной зоны.
"Где такая зона создается? Естественно, не на территории Курской области. Санитарная зона создается на территории, где находится противник", — считает Алехин.
По его словам, размеры зоны безопасности уже неоднократно озвучивал глава российского государства, отмечая, что ракеты не должны доставать до территорий РФ. А значит, речь идет минимум о 100 километрах, однако некоторые оперативно-тактические комплексы имеют дальность и до 400 километров, и это будет учтено.
В то же время в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что после освобождения Курской области армия России либо будет двигаться в Сумскую область, либо будет усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. А военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм сказал, что после окончательного освобождения Курской области у России высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка.
“Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Нам нельзя ввязывать ее в затяжные бои вроде бахмутской мясорубки. Нам надо использовать ее там, где у противника слабая оборона”, — выдвинул такое предположение собеседник издания.
По его мнению, даже если ВС РФ полностью займут Сумскую область, "враг оттуда просто отойдет и будет вести локальные бои, а у нас вряд ли хватит сил за один бросок дойти до Киева". Подробнее об этом — в интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
Тем временем военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов заявил, что стратегического смысла в продвижении российских войск в Сумскую область нет.
Боевое дежурство ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Вчера, 05:00
Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — СазоновСтратегического смысла в продвижении российских войск в Сумскую область нет. Группировка ВС РФ после операции в Курской области должна будет восполнить потери и перегруппироваться. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
А о том, какие "трофеи" оставляют ВСУ в Курской области перед тем, как ее покинуть — в материале Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области
 
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12:15Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области
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