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Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области

Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области - 14.03.2025 Украина.ру

Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области

Военный аналитик Юрий Подоляка подтвердил, что войска ВС РФ уже начали подготовку для создания буферной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин. Между тем военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил, что зона безопасности должна создаваться на территории противника

2025-03-14T12:15

2025-03-14T12:15

2025-03-14T12:15

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Ранее начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что под контролем ВСУ осталось менее 14% от изначальной захваченной украинскими военными территории в Курской области. Он также отметил, что за минувшие пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта и в общей сложности 259 квадратных километра. "Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником", — привел такую статистику Герасимов. Кроме того, президент России Владимир Путин вечером 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Он заявил, что главная задача вооруженных сил России — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности.В пятницу, 14 марта, военный аналитик Юрий Подоляка рассказал в своем Телеграм-канале о ситуации в пока еще подконтрольных ВСУ Курских селах. Подоляка также заявил, что российские подразделения подразделения также начали перегруппировку для выполнения "пожелания президента России" о создании буферной зоны перед Курской областью. По мнению военного эксперта, командование ВСУ прекрасно понимает, что долго сдерживать войска РФ на границах области им не удастся. И потому уже активно готовится к боям на территории Сумской области Украины.По словам Подоляки, для этого вчера (13 марта - Ред.) было принято решение об эвакуации населения восьми сел Юнаковской и Миропольской общин, которые в ближайшее время могут очутиться под контролем ВС РФ, как считают киевские власти. "Также проводится перегруппировка сил. Причем эта перегруппировка говорит, что противник ожидает нашего глубокого захода в Сумскую область с двух направлений — со стороны Басовки-Журавки (это уже происходит) и со стороны Мирополья (в лесу между Запсельем и Большой Рыбицей он ночью концентрировал свои резервы, по которым сейчас отрабатывает, как наша артиллерия, так и дронщики)", — поделился информацией эксперт. Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру напомнил о словам Путина, который недвусмысленно дал понять о создании буферной зоны. По его словам, размеры зоны безопасности уже неоднократно озвучивал глава российского государства, отмечая, что ракеты не должны доставать до территорий РФ. А значит, речь идет минимум о 100 километрах, однако некоторые оперативно-тактические комплексы имеют дальность и до 400 километров, и это будет учтено.В то же время в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что после освобождения Курской области армия России либо будет двигаться в Сумскую область, либо будет усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. А военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм сказал, что после окончательного освобождения Курской области у России высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка.“Она может бить по украинской обороне там, где враг нас не ожидает. Нам нельзя ввязывать ее в затяжные бои вроде бахмутской мясорубки. Нам надо использовать ее там, где у противника слабая оборона”, — выдвинул такое предположение собеседник издания.По его мнению, даже если ВС РФ полностью займут Сумскую область, "враг оттуда просто отойдет и будет вести локальные бои, а у нас вряд ли хватит сил за один бросок дойти до Киева". Подробнее об этом — в интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войнеТем временем военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов заявил, что стратегического смысла в продвижении российских войск в Сумскую область нет. А о том, какие "трофеи" оставляют ВСУ в Курской области перед тем, как ее покинуть — в материале Forbes раскрыл, что в качестве "подарка" ВСУ оставили после себя в Курской области

https://ukraina.ru/20250313/1061746682.html

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новости, россия, курская область, сумская область, суджа, юрий подоляка, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, генштаб