https://ukraina.ru/20250314/1044328162.html

Как союзники Чехословакию спасали, да не спасли

Как союзники Чехословакию спасали, да не спасли - 14.03.2025 Украина.ру

Как союзники Чехословакию спасали, да не спасли

Это был чёрный день в истории Чехословакии, хотя всё к тому шло… 14 марта 1939 года произошёл целый ряд событий, которые положили конец Чехословацкой республике в её первом изводе

2025-03-14T08:00

2025-03-14T08:00

2025-03-14T08:00

вторая мировая война

история

германия

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адольф гитлер

запад

история

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В Братиславе состоялось заседание парламента Словакии, на котором была провозглашена её государственная независимость.Накануне Берлин посетил лидер Глинковой словацкой народной партии (партия, выступавшая за автономию Словакии) и бывший премьер-министр словацкой автономии (он занял этот пост 7 октября 1938 года, но 9 марта 1939 года учреждения автономии были блокированы правительственными войсками) Йозеф Тисо. Адольф Гитлер заверил гостя, что Германия будет всеми мерами поддерживать создание "полностью свободной Словакии" и сделал предложение, от которого невозможно отказаться – немедленно провозгласить независимость. В противном случае… Тисо, в общем-то, догадывался, что бывает с врагами Рейха.Венгрия и Польша (мы помним – невинная жертва гитлеровской агрессии…) немедленно признали независимость Словакии. В качестве превентивной меры по обеспечению её независимости Венгрия ещё 13 марта начала ввод войск на территорию Закарпатья (значительная часть её территории ещё с XIV века входила в состав Венгрии). Благо там шла возня местных украинских националистов во главе с Августином Волошиным, которые пытались сделать из Закарпатья какую-то пародию на УНР (им это полностью удалось).Вечером 14 марта президент Чехословакии Эмиль Гаха и глава МИД Франтишек Хвалковский были вызваны в Берлин (представители независимого государства, ага…) и удостоены аудиенции фюрера. Гитлер поставил их в известность о том, что принял решение установить протекторат Германии над Богемией и Моравией, а любой несогласный "будет растоптан". Впрочем, представителям ЧСР было милостиво разрешено попросить фюрера об установлении протектората Рейха над землями Чехии. После чего Гитлер подписал соответствующий акт и вышел. Гаха и Хвалковский задумались, но тут рейхсминистр монстранных (это была случайная опечатка, но мы решили, что она не случайная – Ред.) дел Иоахим фон Риббентроп привёл Германа Геринга, который предложил подумать вместе – что будет с Прагой после того, как по ней отбомбятся его люфтваффе.Чешские политики были в курсе, что на границе были сосредоточены 14 дивизий вермахта, значительно превосходящие чехословацкую армию. Ещё в 1938 году, накануне подписания Мюнхенских соглашений, это было не так страшно – чехословацкая армия была готова к обороне и опиралась на мощные приграничные укрепления. Но укрепления остались в отданной Германии Судетской области, а войска – деморализованы после мюнхенского позора…В 3 часа 55 минут 15 марта Гаха и Хвалковский вляпались в историю, подписав акт о ликвидации ЧСР. В 10.00 началось немецкое вторжение. Отпор немцам в течение нескольких минут оказывала только пулемётная рота капитана Карела Павлика в городе Мистек.16 марта 1939 года указом рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера Чехия и Моравия были объявлены протекторатом Германии. Наместником (рейхспротектором) был назначен Константин фон Нейрат. Существовал также формальный пост президента протектората, который всё его существование занимал Эмиль Гаха.Тут самое время спросить – а что же западные союзники? Ведь в сентябре 1938 года, когда подписывались Мюнхенские соглашения, Германия дала им гарантии новых границ Чехословакии (после удовлетворения хотелок Польши и Венгрии, которые решили присоединиться к тушению пожара путём грабежа). Должны же они были как-то отреагировать на нарушение Германией своих обязательств?Должны были и отреагировали. 14 марта имперский министр иностранных дел лорд Эдуард Галифакс провёл совещание по чехословацкому вопросу, на котором было решено, что Великобритания "не должна прибегать к пустым угрозам, поскольку мы не намерены бороться за Чехословакию. Мы не должны считать, что каким-то образом гарантировали Чехословакию". В тот же день Галифакс заявил французскому послу, что Великобритания и Франция "естественным способом" покончили с гарантиями. В смысле: нет страны – нет проблемы.Далее всё совершилось в соответствии с прогнозом Уинстона Черчилля от 5 октября 1938 года: "мы потерпели поражение, не начав войны, и теперь последствия этого поражения будут долго давать о себе знать, ибо мы пересекли судьбоносный рубеж истории, за которым всё былое равновесие сил в Европе оказалось непоправимо нарушено, а в адрес западных демократий прозвучал жуткий приговор: „Ты взвешен на весах и найден очень лёгким“". Достаточно вспомнить, что под контроль Рейха перешла мощная военная промышленность ЧСР. А ведь это было одно из немногих государств Европы, способное производить танки и самолёты собственной конструкции. Всего год спустя чешские гаубицы уже крушили доты линии Мажино, а чешские танки, мотоциклы и грузовики пылили по французским дорогам.С тех пор, любые гарантии данные кому-либо коллективным Западом, надлежит делить на 1938 или 1939. Этот урок желательно помнить и Украине, и России.

https://ukraina.ru/20240802/1056640059.html

https://ukraina.ru/20240930/1057751571.html

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вторая мировая война, история, германия, чехословакия, чехия, словакия, адольф гитлер, запад