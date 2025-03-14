Как союзники Чехословакию спасали, да не спасли - 14.03.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250314/1044328162.html
Как союзники Чехословакию спасали, да не спасли
Как союзники Чехословакию спасали, да не спасли - 14.03.2025 Украина.ру
Как союзники Чехословакию спасали, да не спасли
Это был чёрный день в истории Чехословакии, хотя всё к тому шло… 14 марта 1939 года произошёл целый ряд событий, которые положили конец Чехословацкой республике в её первом изводе
2025-03-14T08:00
2025-03-14T08:00
вторая мировая война
история
германия
чехословакия
чехия
словакия
адольф гитлер
запад
история
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В Братиславе состоялось заседание парламента Словакии, на котором была провозглашена её государственная независимость.Накануне Берлин посетил лидер Глинковой словацкой народной партии (партия, выступавшая за автономию Словакии) и бывший премьер-министр словацкой автономии (он занял этот пост 7 октября 1938 года, но 9 марта 1939 года учреждения автономии были блокированы правительственными войсками) Йозеф Тисо. Адольф Гитлер заверил гостя, что Германия будет всеми мерами поддерживать создание "полностью свободной Словакии" и сделал предложение, от которого невозможно отказаться – немедленно провозгласить независимость. В противном случае… Тисо, в общем-то, догадывался, что бывает с врагами Рейха.Венгрия и Польша (мы помним – невинная жертва гитлеровской агрессии…) немедленно признали независимость Словакии. В качестве превентивной меры по обеспечению её независимости Венгрия ещё 13 марта начала ввод войск на территорию Закарпатья (значительная часть её территории ещё с XIV века входила в состав Венгрии). Благо там шла возня местных украинских националистов во главе с Августином Волошиным, которые пытались сделать из Закарпатья какую-то пародию на УНР (им это полностью удалось).Вечером 14 марта президент Чехословакии Эмиль Гаха и глава МИД Франтишек Хвалковский были вызваны в Берлин (представители независимого государства, ага…) и удостоены аудиенции фюрера. Гитлер поставил их в известность о том, что принял решение установить протекторат Германии над Богемией и Моравией, а любой несогласный "будет растоптан". Впрочем, представителям ЧСР было милостиво разрешено попросить фюрера об установлении протектората Рейха над землями Чехии. После чего Гитлер подписал соответствующий акт и вышел. Гаха и Хвалковский задумались, но тут рейхсминистр монстранных (это была случайная опечатка, но мы решили, что она не случайная – Ред.) дел Иоахим фон Риббентроп привёл Германа Геринга, который предложил подумать вместе – что будет с Прагой после того, как по ней отбомбятся его люфтваффе.Чешские политики были в курсе, что на границе были сосредоточены 14 дивизий вермахта, значительно превосходящие чехословацкую армию. Ещё в 1938 году, накануне подписания Мюнхенских соглашений, это было не так страшно – чехословацкая армия была готова к обороне и опиралась на мощные приграничные укрепления. Но укрепления остались в отданной Германии Судетской области, а войска – деморализованы после мюнхенского позора…В 3 часа 55 минут 15 марта Гаха и Хвалковский вляпались в историю, подписав акт о ликвидации ЧСР. В 10.00 началось немецкое вторжение. Отпор немцам в течение нескольких минут оказывала только пулемётная рота капитана Карела Павлика в городе Мистек.16 марта 1939 года указом рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера Чехия и Моравия были объявлены протекторатом Германии. Наместником (рейхспротектором) был назначен Константин фон Нейрат. Существовал также формальный пост президента протектората, который всё его существование занимал Эмиль Гаха.Тут самое время спросить – а что же западные союзники? Ведь в сентябре 1938 года, когда подписывались Мюнхенские соглашения, Германия дала им гарантии новых границ Чехословакии (после удовлетворения хотелок Польши и Венгрии, которые решили присоединиться к тушению пожара путём грабежа). Должны же они были как-то отреагировать на нарушение Германией своих обязательств?Должны были и отреагировали. 14 марта имперский министр иностранных дел лорд Эдуард Галифакс провёл совещание по чехословацкому вопросу, на котором было решено, что Великобритания "не должна прибегать к пустым угрозам, поскольку мы не намерены бороться за Чехословакию. Мы не должны считать, что каким-то образом гарантировали Чехословакию". В тот же день Галифакс заявил французскому послу, что Великобритания и Франция "естественным способом" покончили с гарантиями. В смысле: нет страны – нет проблемы.Далее всё совершилось в соответствии с прогнозом Уинстона Черчилля от 5 октября 1938 года: "мы потерпели поражение, не начав войны, и теперь последствия этого поражения будут долго давать о себе знать, ибо мы пересекли судьбоносный рубеж истории, за которым всё былое равновесие сил в Европе оказалось непоправимо нарушено, а в адрес западных демократий прозвучал жуткий приговор: „Ты взвешен на весах и найден очень лёгким“". Достаточно вспомнить, что под контроль Рейха перешла мощная военная промышленность ЧСР. А ведь это было одно из немногих государств Европы, способное производить танки и самолёты собственной конструкции. Всего год спустя чешские гаубицы уже крушили доты линии Мажино, а чешские танки, мотоциклы и грузовики пылили по французским дорогам.С тех пор, любые гарантии данные кому-либо коллективным Западом, надлежит делить на 1938 или 1939. Этот урок желательно помнить и Украине, и России.
https://ukraina.ru/20240802/1056640059.html
https://ukraina.ru/20240930/1057751571.html
германия
чехословакия
чехия
словакия
запад
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Василий Стоякин
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вторая мировая война, история, германия, чехословакия, чехия, словакия, адольф гитлер, запад
Вторая мировая война, История, Германия, Чехословакия, Чехия, Словакия, Адольф Гитлер, Запад, История

Как союзники Чехословакию спасали, да не спасли

08:00 14.03.2025
 
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Это был чёрный день в истории Чехословакии, хотя всё к тому шло… 14 марта 1939 года произошёл целый ряд событий, которые положили конец Чехословацкой республике в её первом изводе
В Братиславе состоялось заседание парламента Словакии, на котором была провозглашена её государственная независимость.
Накануне Берлин посетил лидер Глинковой словацкой народной партии (партия, выступавшая за автономию Словакии) и бывший премьер-министр словацкой автономии (он занял этот пост 7 октября 1938 года, но 9 марта 1939 года учреждения автономии были блокированы правительственными войсками) Йозеф Тисо. Адольф Гитлер заверил гостя, что Германия будет всеми мерами поддерживать создание "полностью свободной Словакии" и сделал предложение, от которого невозможно отказаться – немедленно провозгласить независимость. В противном случае… Тисо, в общем-то, догадывался, что бывает с врагами Рейха.
Венгрия и Польша (мы помним – невинная жертва гитлеровской агрессии…) немедленно признали независимость Словакии. В качестве превентивной меры по обеспечению её независимости Венгрия ещё 13 марта начала ввод войск на территорию Закарпатья (значительная часть её территории ещё с XIV века входила в состав Венгрии). Благо там шла возня местных украинских националистов во главе с Августином Волошиным, которые пытались сделать из Закарпатья какую-то пародию на УНР (им это полностью удалось).
Вечером 14 марта президент Чехословакии Эмиль Гаха и глава МИД Франтишек Хвалковский были вызваны в Берлин (представители независимого государства, ага…) и удостоены аудиенции фюрера. Гитлер поставил их в известность о том, что принял решение установить протекторат Германии над Богемией и Моравией, а любой несогласный "будет растоптан". Впрочем, представителям ЧСР было милостиво разрешено попросить фюрера об установлении протектората Рейха над землями Чехии.
После чего Гитлер подписал соответствующий акт и вышел. Гаха и Хвалковский задумались, но тут рейхсминистр монстранных (это была случайная опечатка, но мы решили, что она не случайная – Ред.) дел Иоахим фон Риббентроп привёл Германа Геринга, который предложил подумать вместе – что будет с Прагой после того, как по ней отбомбятся его люфтваффе.
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Чешские политики были в курсе, что на границе были сосредоточены 14 дивизий вермахта, значительно превосходящие чехословацкую армию. Ещё в 1938 году, накануне подписания Мюнхенских соглашений, это было не так страшно – чехословацкая армия была готова к обороне и опиралась на мощные приграничные укрепления. Но укрепления остались в отданной Германии Судетской области, а войска – деморализованы после мюнхенского позора…
В 3 часа 55 минут 15 марта Гаха и Хвалковский вляпались в историю, подписав акт о ликвидации ЧСР. В 10.00 началось немецкое вторжение. Отпор немцам в течение нескольких минут оказывала только пулемётная рота капитана Карела Павлика в городе Мистек.
16 марта 1939 года указом рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера Чехия и Моравия были объявлены протекторатом Германии. Наместником (рейхспротектором) был назначен Константин фон Нейрат. Существовал также формальный пост президента протектората, который всё его существование занимал Эмиль Гаха.
Тут самое время спросить – а что же западные союзники? Ведь в сентябре 1938 года, когда подписывались Мюнхенские соглашения, Германия дала им гарантии новых границ Чехословакии (после удовлетворения хотелок Польши и Венгрии, которые решили присоединиться к тушению пожара путём грабежа). Должны же они были как-то отреагировать на нарушение Германией своих обязательств?
Должны были и отреагировали. 14 марта имперский министр иностранных дел лорд Эдуард Галифакс провёл совещание по чехословацкому вопросу, на котором было решено, что Великобритания "не должна прибегать к пустым угрозам, поскольку мы не намерены бороться за Чехословакию. Мы не должны считать, что каким-то образом гарантировали Чехословакию". В тот же день Галифакс заявил французскому послу, что Великобритания и Франция "естественным способом" покончили с гарантиями. В смысле: нет страны – нет проблемы.
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Далее всё совершилось в соответствии с прогнозом Уинстона Черчилля от 5 октября 1938 года: "мы потерпели поражение, не начав войны, и теперь последствия этого поражения будут долго давать о себе знать, ибо мы пересекли судьбоносный рубеж истории, за которым всё былое равновесие сил в Европе оказалось непоправимо нарушено, а в адрес западных демократий прозвучал жуткий приговор: „Ты взвешен на весах и найден очень лёгким“".
Достаточно вспомнить, что под контроль Рейха перешла мощная военная промышленность ЧСР. А ведь это было одно из немногих государств Европы, способное производить танки и самолёты собственной конструкции. Всего год спустя чешские гаубицы уже крушили доты линии Мажино, а чешские танки, мотоциклы и грузовики пылили по французским дорогам.
С тех пор, любые гарантии данные кому-либо коллективным Западом, надлежит делить на 1938 или 1939. Этот урок желательно помнить и Украине, и России.
 
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Заголовок открываемого материала
08:13Главное за ночь 14 марта
08:00Как союзники Чехословакию спасали, да не спасли
07:56Для Зеленского начался обратный отсчет — Рогов
07:51Наступление российской армии и банкротство старейшего завода. Что происходит в Сумах
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