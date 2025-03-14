Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США - 14.03.2025 Украина.ру
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Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США
Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США - 14.03.2025 Украина.ру
Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США
Новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев должен будет наработать в направлении развития отношений Москвы и США, а также отстаивать интересы России. Именно этого от дипломата ждет глава государства Владимир Путин, сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-03-14T11:36
2025-03-14T11:36
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александр дарчиев
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украина.ру
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Неделю назад ррезидент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Произошло это после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, где стороны договорились о восстановлении работы диппредставительств двух стран.Александр Дарчиев - кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года - директор Департамента Северной Америки МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд Дарчиева к месту новой службы ожидается в ближайшее время.Накануне в Россию прилетел спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Подробности его визита не разглашались, однако эксперты предположили, что он мог посещать Москву с целью устранить противоречия, возникшие после переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде. Об этой и других версиях визита друга Трампа в РФ, а также подробности его знакомства с лидером США в своем материале Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, москва, александр дарчиев, дмитрий песков, владимир путин, мид, украина.ру, посол
Новости, Россия, США, Москва, Александр Дарчиев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МИД, Украина.ру, посол

Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США

11:36 14.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев должен будет наработать в направлении развития отношений Москвы и США, а также отстаивать интересы России. Именно этого от дипломата ждет глава государства Владимир Путин, сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации", - сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Неделю назад ррезидент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Произошло это после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, где стороны договорились о восстановлении работы диппредставительств двух стран.
Александр Дарчиев - кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года - директор Департамента Северной Америки МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд Дарчиева к месту новой службы ожидается в ближайшее время.
Накануне в Россию прилетел спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Подробности его визита не разглашались, однако эксперты предположили, что он мог посещать Москву с целью устранить противоречия, возникшие после переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде. Об этой и других версиях визита друга Трампа в РФ, а также подробности его знакомства с лидером США в своем материале Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова.
 
НовостиРоссияСШАМоскваАлександр ДарчиевДмитрий ПесковВладимир ПутинМИДУкраина.рупосол
 
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