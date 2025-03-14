Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США
Новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев должен будет наработать в направлении развития отношений Москвы и США, а также отстаивать интересы России. Именно этого от дипломата ждет глава государства Владимир Путин, сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации", - сказал Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Неделю назад ррезидент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Произошло это после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, где стороны договорились о восстановлении работы диппредставительств двух стран.
Александр Дарчиев - кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года - директор Департамента Северной Америки МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд Дарчиева к месту новой службы ожидается в ближайшее время.
Накануне в Россию прилетел спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Подробности его визита не разглашались, однако эксперты предположили, что он мог посещать Москву с целью устранить противоречия, возникшие после переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде. Об этой и других версиях визита друга Трампа в РФ, а также подробности его знакомства с лидером США в своем материале Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова.