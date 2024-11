https://ukraina.ru/20241114/1058917592.html

Услышав что члены новой администрации Трампа думают об Украине, в Киеве задумались о переговорах с РФ

Услышав что члены новой администрации Трампа думают об Украине, в Киеве задумались о переговорах с РФ - 14.11.2024 Украина.ру

Услышав что члены новой администрации Трампа думают об Украине, в Киеве задумались о переговорах с РФ

Украинское руководство не в восторге от того, что избранный президент США Дональд Трамп набирает в свою команду чиновников, выступающих против поддержки Киева

2024-11-14T20:08

2024-11-14T20:08

2024-11-14T20:40

сша

украина

дональд трамп

талси габбард

джо байден

северный поток-2

эксклюзив

миротворец

мэтт гетц

майк помпео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058918129_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be8521e2674f143c1831e7db71fb204a.jpg

На встрече в Белом доме 13 ноября для обсуждения транзита власти действующий президент США Джо Байден призвал своего предшественника и одновременно преемника, избранного президента Дональда Трампа продолжить оказывать помощь Украине, поскольку это отвечает американским национальным интересам. Однако взгляды на эту ситуацию диаметрально различны не только у двух американских лидеров, но и у членов их администраций, судя по новостям о том, кто войдёт в команду 47-го президента.Героиня "Миротворца"Возглавить Национальную разведку (в её ведении – контроль разведывательных операций в отношении стран-конкурентов и анализ рисков для безопасности США), координирующую деятельность всех 17 разведывательных ведомств страны, избранный президент предложил бывшей конгрессвумен от Демократической партии Тулси Габбард. Этому факту удивляться не стоит. Во-первых, с октября 2024 года она официально стала республиканкой. Во-вторых, активно участвовала в избирательной кампании Трампа, не просто агитировала за него на митингах, а ещё и помогала ему подготовиться к дебатам с вице-президентом США Камалой Харрис, которую в 2020 году разнесла на праймериз демократов так, что той в итоге пришлось выйти из гонки.В-третьих, она имеет воинское звание подполковника после службы в Ираке, на Ближнем Востоке и в Африке.Габбард – ярая противница вмешательства США в военные конфликты за рубежом, открыто критиковала 44-го президента страны Барака Обаму за операцию в Сирии (а в 2017 году встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом, за что критиковали уже её саму). Касательно ситуации на Украине говорила, что Соединённые Штаты в этом конфликте интересует не народ этой страны, демократия и свобода, а смена режима в России, а также предупреждала, что затягивание боевых действий может привести к прямому столкновению РФ с США и НАТО."Этот конфликт можно прекратить только одним способом — посредством переговоров. Поэтому если не произойдёт каких-то радикальных изменений, то, к сожалению, американский народ, украинцев и граждан остальных стран ждёт лишь продолжение обострения", - заявляла Габбард 7 февраля 2023 года в интервью Такеру Карлсону на Fox News.Тогда же она сказала, что на украинском кризисе наживаются администрация Байдена, сторонники войны среди республиканцев и демократов в Конгрессе, предприятия ВПК. По её словам, предостаточно людей уже облизываются, прикидывая, какие деньги заработают, когда зайдут в растерзанную войной страну и начнут пытаться её восстанавливать, а вот украинский народ и граждане США от всего этого только понесут потери.В марте 2022 года Габбард заявила о наличии неопровержимых фактов о существовании на Украине от 25 до 30 биолабораторий, финансируемых правительством США, где исследуют смертельно опасные патогены."Люди из мейнстримных СМИ говорят: "Эти якобы биолаборатории", как будто это какая-то фантазия. А ведь наши собственные официальные лица — из Госдепартамента, Министерства обороны и так далее — раз за разом заявляли, что эти биолаборатории на Украине содержат опасные патогены, и мы очень обеспокоены тем, что их целостность может быть нарушена", - сказала тогда Габбард на Fox News.В апреле того же года бывшая американская конгрессвумен попала в базу скандально известного "Миротворца" за (как зафиксировано на сайте) "участие в информационных спецоперациях РФ против Украины и цивилизованного мира на деньги Кремля", в личной карточке названа "вероятным агентом российских спецслужб".В то же время с критикой в её адрес выступил Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины:"Бывший офицер резерва армии США Тулси Габбард уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля. Тулси Габбард уже неоднократно обвиняли в связях с Путиным. Помимо темы войны, Габбард активно дезинформирует мир о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях Украины".Вот как будущая глава Национальной разведки США видит ситуацию на Украине при Зеленском: "Наши собственные лидеры превозносят его и раздули всю эту войну о том, что мы должны защитить демократию и свободу на Украине, иначе демократия и свобода во всём мире подвергнутся нападению или атаке. Что ж, давайте посмотрим, какую демократию Зеленский ведёт на Украине. Он не только посадил в тюрьму своих политических оппонентов, он запретил всю их политическую партию. Он закрыл все СМИ, которые не контролировались им и его правительством. Никакой свободы слова, никакой политической оппозиции, а затем он принялся за религию, никакой религиозной свободы. Он закрыл вторую по величине христианскую церковь в стране, и ради чего? Под прикрытием демократии и свободы? Как он может быть представителем той демократии, которую представляли себе наши основатели? Это больше похоже на диктатуру или авторитарное правительство".В интервью изданию "Украина.ру" ещё в разгар избирательной кампании американский политолог Майкл Бом отмечал схожесть взглядом Габбард и Трампа на украинский вопрос, но при этом выразил мнение, что оказать влияние на позицию избранного президента женщина не сможет."Габбард, как и Трамп, скептически относится к американской военной помощи Украине. Оба считают, что США не должны быть мировым жандармом и в любом случае нет ресурсов на это. Как мы знаем предысторию Трампа, он не особенно прислушивается к мнению своей команды", - утверждал тогда эксперт.Американская глашатая в ООН, вовремя переобувшаяся по украинской темеНовым постоянным представителем США при ООН станет возглавляющая с 2021 года фракцию Республиканской партии в Палате представителей 40-летняя Элиза Стефаник. На заре политической карьеры девушка критиковала Трампа, но со временем стала его преданной сторонницей, принимала активное участие в слушаниях по импичменту 45-го президента в 2019 году, за счёт чего, по словам Трампа, стала "республиканской звездой". Конгрессвумен не признала итоги прошлых президентских выборов и, соответственно, победу действующего главы государства демократа Джо Байдена.Стефаник критиковала президента РФ Владимира Путина за начало СВО, но это отнюдь не означает, что автоматически она встала на сторону Киева. Наоборот, в рейтинге американских законодателей, составленном на основании их заявлений и итогов голосований, её уровень поддержки Украины оценивается как низкий. Стефаник голосовала в апреле 2024 года против выделения дополнительных средств для Киева, как раз когда из-за разногласий законодателей выделение помощи ВСУ встало на паузу на несколько месяцев."Решительно поддерживала право Украины защищать себя с помощью летальной помощи, включая оружие, боеприпасы и обучение. Однако сейчас я не могу поддержать миллиарды долларов налогоплательщиков США на нелетальную помощь, пока Джо Байден не решает кризис на нашей южной границе", - заявил она.Кроме того, в 2023-м голосовала против закона о полномочиях в сфере национальной обороны, который отменил бы помощь Украине на сумму $300 млн.Тогда Стефаник критиковала администрацию Байдена за отсутствие конечной цели США на украинском направлении и недостаточную подотчётность в расходовании средств на Украину, хотя, вероятно, была в курсе реальных дел, поскольку входила в состав комитета Палаты представителей по разведке.Новость о предстоящем высоком назначении – это всегда повод покопаться в прошлом кандидата и припомнить всё, что он говорил. Стефаник не стала исключением. Телекомпания CNN напомнила, что она в 2022 году призывала принять Украины в Североатлантический альянс и оказать ей масштабную военную помощь."Их нужно принять в НАТО, и мы должны сделать всё возможное, предоставив им боеприпасы и ракеты Javelin", — говорила законодательница.Журналисты спросили её пресс-секретаря Али Блэк, до сих пор ли конгрессвумен придерживается этой точки зрения. Та лишь сказала, что "Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу, и в вопросе лучших способов прекращения войны на Украине будет следовать его указаниям как главнокомандующего". Из чего CNN сделал вывод о смене Стефаник проукраинской позиции и отметил, что уход Блэк от прямого ответа на вопрос о членстве Украины в НАТО резко контрастирует с риторикой конгрессвумен в 2022 году, при этом подчеркнув, что с тех пор изменилось и общественное мнение об оказании поддержки Киеву, а Трамп и республиканцы всё более скептично смотрят на выделение Вашингтоном военной и финансовой помощи Украине.По оценке экспертов, выбор Стефаник на должность постоянного представителя при ООН сигнализирует о более жёстком курсе США в отношении Всемирной Организации. Трамп так её и охарактеризовал в комментарии изданию New York Post - "невероятно сильный, жёсткий и умный борец за идею America First". Однако теперь кандидатуру Стефаник должен утвердить Сенат.Внутрипартийный бунтарь, отказавшийся аплодировать ЗеленскомуНа должности министра юстиции и генерального прокурора США – который, помимо внутригосударственных дел, занимается международно-правовыми делами, касающимися санкций и преступлений против американских интересов – Трамп видит Мэтта Гетца, накануне сложившего полномочия конгрессмена.Человек достаточно известный – именно он устроил внутрипартийный переворот год назад: это Гетц инициировал отставку с должности председателя Палаты представителей своего же однопартийца Кевина Маккарти из-за попытки заключить закулисную сделку с демократами по Украине (суть которой в том, что после принятия бюджета, из которого исключена статья о финансировании Украины, деньги для Киева каким-либо образом всё равно найдут), и часть республиканцев проголосовала "за". Маккарти покинул должность 3 октября 2023 года, но найти ему замену оказалось очень сложно – то претенденты отказывались от дальнейшей борьбы, то конгрессмены не могли достичь консенсуса насчёт кандидатуры – в конечном итоге после долгих споров третьим лицом государства стал Майк Джонсон.Сам Гетц выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. Он был соавтором законопроекта о запрете поставок ВСУ кассетных боеприпасов – однако их Вашингтон всё-таки предоставил украинским солдатам, - подчёркивая, что эти бомбы "не положат конец войне на Украине".Законодатель упрекал действующую администрацию Белого дома в непоследовательной политике по вопросу применения американского дальнобойного вооружения по территории РФ, предупреждая, что в случае выдачи разрешения Вашингтон рискует спровоцировать ещё большее обострение и третью мировую войну. Пока Байден на все просьбы Киева отвечает отказом, и это Гетц считает одной из разумных попыток сдержать эскалацию.Во время выступления Зеленского в Конгрессе США в конце декабря 2022 года Гетц, как и конгрессвумен Лорен Боберт, отказался ему аплодировать, а фразу украинского президента, что помощь США Украине – это "инвестиция в глобальную безопасность и демократию", встретил ухмылкой.Объясняя мотивы своего поведения Такеру Карлсону, конгрессмен сказал: "Когда мы говорим, что не следует отправлять бесконечные суммы денег туда, где мы способствуем увеличению числа смертей и обострению конфликта, к нам относятся как к предателям движения".По его мнению, Зеленского пригласили выступить, чтобы оправдать огромные траты на помощь Украине, включённые в бюджет США, а именно $44,9 млрд. Сам Гетц неизменно голосовал против любых траншей Киеву и требовал от Байдена прекратить финансирование.Кроме того, весной 2024 года законодатель-республиканец объяснял чиновникам Пентагона, представляющим нынешнюю демократическую администрацию, что цель вернуть Крым под контроль Украины недостижима, всё, полуостров никогда не перестанет быть частью России.Маккарти, может, из-за обиды, может, опираясь на настроения законодателей, выразил уверенность, что Сенат не утвердит кандидатуру Гетца на должность министра юстиции и генерального прокурора США.Спецпредставитель Трампа по Украине 2.0Одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа было обещание положить конец украинскому конфликту, буквально за сутки, ещё до начала второго президентского срока, т.е. до 20 января 2025 года.С этой целью, как сообщил накануне FoxNews, избранный глава государства, вероятно, скоро назначит спецпосланника по Украине, который возглавит переговоры о прекращении конфликта, причём на безвозмездной основе."Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат найти решение и добиться мирного урегулирования", — сообщил источник телеканала.Прозвучало даже несколько имён потенциальных миротворцев. Например, по информации депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, речь идёт либо о Роберте О'Брайене, бывшем советнике 45-го президента Трампа по национальной безопасности, либо о Ричарде Гренелле, бывшего послом США в ФРГ и исполнявшем обязанности директора Национальной разведки США, в ходе избирательной кампании он консультировал Трампа по внешней политике.О'Брайен выступает за завершение военных действий по линии фронта. В беседе с газетой The New York Times в конце октября он выразил мнение, что Трамп не пойдёт на военную эскалацию, но может прибегнуть к экономическому давлению. Сам он считает ключевым рычагом воздействия на РФ по Украине жёсткие санкции, например, против Центрального Банка, это якобы должно побудить россиян сесть за стол переговоров с украинцами в духе доброй воли.В свою очередь Гренелл считает, что если бы бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель прислушалась к призывам Трампа остановить строительство "Северного потока — 2", увеличить расходы на оборону и расширить санкции против Ирана, то никакого конфликта на Украине сейчас не было бы.В июле дипломат выступил с предложением создать автономные зоны на Украине, что, по его мнению, позволит Киеву добиться мира и сохранить целостность территории, а также зафиксировать отказ от вступления Украины в НАТО (что явно шло вразрез с желаниями Зеленского). Идея мягко говоря не нова – в этом и была суть Минских соглашений 10-летней давности, но нет, Киев и его западные кураторы отказались от их реализации, в определённой степени этому способствовал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине при первой администрации Трампа.Так что рассчитывать, что американский спецпосланник придёт – порядок на Украине наведёт, не стоит. Как бы в итоге ни вышло только хуже.Кстати о Волкере. Газета The Wall Street Journal пообщалась с ним и написала: "По словам Волкера, тёплые слова избранного президента в адрес Путина скрывали более меркантильную тактику ведения переговоров с мировыми лидерами".При этом чиновник напомнил, что Трамп, будучи президентом, хоть и старался вести дружеские отношения с российским лидером, но всё равно делал шаги, направленные против России, такие как снятие запрета на поставку вооружения Украине до начала боевых действий.У "Зеркала недели" другие сведения насчёт претендента на звание главного по Украине в новой администрации Трампа– издание называет главным кандидатом Брайана Хука, бывшего спецпредставителем США по Ирану. А ещё он работал старшим советником по политике госсекретаря Майка Помпео (которого Трамп отказался приглашать в свою новую команду), известного своим жёстким отношением к России и призывами активнее вооружать ВСУ, из этого можно сделать предположение, что Хук придерживается более воинственных взглядов и не будет ратовать за заморозку конфликта на сегодняшней стадии.Настроения в КиевеВ Киеве, конечно, внимательно следят за формированием новой американской администрации, ведь именно от этих людей зависит дальнейшая судьба Украины, почти полностью зависящей от помощи извне. И, как признался журналу The Economist один чиновник, развитие событий для Киева очень негативное. На Банковой расстроены, что Трамп отказался работать с Помпео, который более расположен к украинской стороне, нежели сенатор Марко Рубио, противнику выделения военной помощи ВСУ, которому предложено возглавит Госдепартамент.Тем временем источник The New York Times в украинском руководстве сообщил, что Киев обдумывает ускоренный график переговоров с Россией, на чём настаивает Трамп, и допускает заморозку по линии фронта (которая может произойти весной, если ВС РФ к тому времени полностью зачистят Курскую область от оставшихся подразделений ВСУ). Причём приоритетное значение Украина отдаёт не возвращению территорий, а гарантиям безопасности, в качестве которых хотели бы получить членство в НАТО, но альянс вряд ли согласится, а также мощный арсенал обычных вооружений, предоставленный Западом."Похоже, это подход, который использует Украина, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей", - говорится в статье.Но пока это только разговоры, судить, как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, нужно по конкретным делам. Это не только реалистичный подход к любому вопросу, но и вывод, сделанный из первого периода правления Трампа, также обещавшего поладить с Россией, но в итоге он только обострил двусторонние отношения. К тому же США за 10 лет украинского кризиса настолько сильно оказались повязаны на этой стране в целом и её чиновниках в частности, что представить, что Вашингтон вот так в одночасье бросит Киев, как-то сложно.Комментируя обещание Трампа закончить конфликт на Украине за сутки, Лавров признался: "Мне на это не хочется обращать внимания. Всё равно говорят о том, что, мол, давайте "действовать по линии соприкосновения", "перемирие на десять лет", "потом посмотрим".При этом Россия открыта к контактам с новой администрацией США, сейчас мяч на стороне Вашингтона, подчеркнул глава МИД РФ.Читайте также Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов*внесён в перечень террористов и экстремистов РФ

https://ukraina.ru/20241031/1058526034.html

https://ukraina.ru/20221230/1042245042.html

https://ukraina.ru/20240228/1053588619.html

https://ukraina.ru/20191120/1025735847.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

сша, украина, дональд трамп, талси габбард, джо байден, северный поток-2, эксклюзив, миротворец, мэтт гетц, майк помпео, переговоры, россия, нато, вооруженные силы украины, оон