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СК РФ расследует уголовное дело о гибели военкора Первого канала в Белгородской области

СК РФ расследует уголовное дело о гибели военкора Первого канала в Белгородской области - 26.03.2025 Украина.ру

СК РФ расследует уголовное дело о гибели военкора Первого канала в Белгородской области

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту гибели журналиста Первого канала в Белгородской области. Об этом 26 марта сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

2025-03-26T14:24

2025-03-26T14:24

2025-03-26T14:25

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Она напомнила, что 26 марта 2025 года в результате подрыва боеприпаса украинских вооруженных формирований в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. При этом оператор съемочной группы получил тяжелое ранение, ему оказывается медицинская помощь.Следствием в рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления.До этого СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщалось ранее, Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала Анны ПрокофьевойОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать. Подробности в публикации "Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой

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новости, россия, белгородская область, украина, петренко, мария захарова, ск рф, уголовное дело, журналисты, военные преступления, российские сми, кто