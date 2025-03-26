СК РФ расследует уголовное дело о гибели военкора Первого канала в Белгородской области
14:24 26.03.2025 (обновлено: 14:25 26.03.2025)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту гибели журналиста Первого канала в Белгородской области. Об этом 26 марта сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она напомнила, что 26 марта 2025 года в результате подрыва боеприпаса украинских вооруженных формирований в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. При этом оператор съемочной группы получил тяжелое ранение, ему оказывается медицинская помощь.
"По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.205 и ст. 144 УК РФ (террористический акт; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - сообщила Петренко.
Следствием в рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления.
До этого СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщалось ранее, Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать. Подробности в публикации "Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой