https://ukraina.ru/20240829/1057121032.html

Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай и будет этого добиваться

Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай и будет этого добиваться - 29.08.2024 Украина.ру

Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай и будет этого добиваться

В окружении Трампа есть человек, который способен помешать ему заключить сделку по Украине и остановить третью мировую войну. Харрис, наоборот, может получить шанс выйти на переговоры с Россией.

2024-08-29T20:23

2024-08-29T20:23

2024-08-29T20:23

интервью

украина

россия

сша

дональд трамп

камала харрис

майк помпео

демократическая партия

вооруженные силы украины

выборы

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом.Дональд Трамп заручился поддержкой самого успешного за последние 30 лет независимого кандидата в президенты США, демократа, юриста Роберта Кеннеди-младшего, который изначально баллотировался от Демократической партии, но позже покинул её ряды.Также Трамп привлек к предстоящим дебатам бывшую конгрессвумен, подполковника Тулси Габбард, покинувшую Демпартию в частности из-за несогласия с позицией по Украине. Ранее Габбард уличила Харрис в лицемерии, заявив, что последняя пользовалась своей властью над людьми и сажала в тюрьму невиновных.— Майкл, как Габбард может помочь Трампу одолеть Камалу Харрис?— Габбард может помочь Трампу с проведением самой избирательной кампании. Но я не думаю, что она сможет привлечь на его сторону свой электорат.Она перешла к республиканцам из Демократической партии. Когда ты меняешь свою политическую ориентацию на 180 градусов, твои сторонники не всегда это понимают и одобряют.Более того, Габбард не просто перешла на сторону республиканцев. Она перешла на сторону Трампа, которого многие считают фальшивым республиканцем. Так что напрямую Габбард много голосов Трампу не принесет…— А Кеннеди-младший, который также высказался в поддержку Трампа, добавит последнему голосов?— Роберт Кеннеди, который сообщил, что снимется с выборов в колеблющихся штатах в пользу Трампа — совершенно другая история. Да, он может помочь Трампу в качестве агитации для набора голосов. Потому что Кеннеди — это свежий и достаточно серьезный кандидат на этих выборах (Габбард участвовала только в праймериз).Популярность Кеннеди несколько снизилась (до ухода Байдена у него был рейтинг в 10%, а сейчас – 5%). Поэтому, согласно опросам, 3% из электората Кеннеди вполне могут проголосовать за Трампа, а 2% — за Харрис. Один процент — это небольшой перевес, но для каких-то колеблющихся штатов он может сделать погоду.— Может ли позиция подполковника Габбард, которая обвинила нынешнюю администрацию в том, что "США сталкиваются с многими войнами на многих фронтах по всему миру и люди как никогда близки к ядерной войне", повлиять на политику Трампа?— Я не думаю, что она может как-то повлиять на позицию Трампа.Габбард, как и Трамп, скептически относится к американской военной помощи Украине. Оба считают, что США не должны быть мировым жандармом и, в любом случае, нет ресурсов на это. Разница лишь в том, что теоретически она может отговорить Трампа от возвращения Майка Помпео на должность госсекретаря.Напомню, что у Помпео и Трампа сложились доверительные отношения. Помпео — это редкий случай, когда человек все 4 года прослужил в команде Трампа, в то время как там была чехарда. Трамп ссорился со всеми своими министрами. Он назначал человека, а через год увольнял его.Другое дело, что Помпео — классический неокон, и считает, что США обязаны оставаться глобальным гегемоном. Его внешнеполитические взгляды, в том числе по Украине, сильно разнятся со взглядами Кеннеди и Габбард. Поэтому они могут попытаться отговорить Трампа от назначения Помпео.Но, как мы знаем предысторию Трампа, он не особенно прислушивается к мнению своей команды. Если он, вопреки позиции American First, решит взять Помпео в команду, ему никто не сможет помешать. Трамп делает, что желает, без оглядки на кого-либо.Поэтому я бы не стал преувеличивать роль Габбард и Кеннеди как советников Трампа в избирательной кампании.— Киевский режим устроил нападение на Курскую область, а Трамп много раз говорил, что он не хочет третьей мировой войны. Поменяется ли его позиция после этих событий? Или пока все будет находиться в подвешенном состоянии?— Трамп действительно прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область, будучи в Детройте 27 августа. Он заявил, что эскалация в военном конфликте на Украине в общем и целом может привести к третьей мировой войне. Трамп не в восторге от этого.Зато Помпео полностью поддерживает такие действия Украины. В июле он написал большую статью в The Wall Street Journal, где указал, что Киеву необходимо разрешить удары по глубинке России, "чтобы россияне почувствовали на своей шкуре последствия войны".Если Помпео станет госсекретарем или советником президента США по безопасности, он может повлиять на позицию Трампа.Кроме того, остается тот самый спекулятивный план Трампа о том, что он может "слить" Украину, сказав Путину: "Это ваши дела, мы не будем вам мешать", составив взамен огромный список требований, главное из которых — чтобы Россия "слила" Китай.Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем. Он считает, что Украина для России настолько важна, что Москва может пойти на это. Но это очень спорный вопрос, потому что, если Трамп сольет Киев, это вобьет клин между США и Европой, что выгодно для КНР.Но все это — спекуляции. Мы не знаем, какой конкретный "мирный план" по Украине Трамп выберет, если снова станет президентом. — А что мы знаем о позиции Харрис по Украине? Что будет означать для России ее победа на выборах в США?— Она продолжит линию Байдена.Харрис не очень сильна во внешней политике. Поэтому многое будет зависеть от того, какие эксперты из этой области войдут в ее команду, кого она пригласит на должность советника по национальной безопасности и госсекретаря. Основной кандидат на должность советника по национальной безопасности в команду Харрис — Фил Гордон. Считается, что он ястреб по поводу России и Украины. Однако по сравнению с Помпео Гордон гораздо мягче.Если же Харрис назначит госсекретарем Уильяма Бернса, для Москвы это будет хороший знак.При всем при этом важно понимать, что кризис быстро не закончится, и между США и Россией останутся крупные противоречия по Украине. Но в плане переговоров это может быть хорошее назначение.Бернс хорошо знает Россию, где работал послом с 2005 по 2008 год. Сейчас он возглавляет ЦРУ и также выступает переговорщиком. Например, в этом качестве Бернс неоднократно посещал Катар по израильской проблематике.Резюмирую: какая конкретно будет политика у Харрис по украинскому и российскому управлениям в большей степени зависит от ее команды. Как говорил итальянский мыслитель Никола Макиавелли: "Короля играет свита".О главном политическом событии сезона в интервью Анны Черкасовой с известным политтехнологом Дмитрием Выдриным: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова".

https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html

https://ukraina.ru/20240829/1057105276.html

https://ukraina.ru/20240827/1057078361.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, камала харрис, майк помпео, демократическая партия, вооруженные силы украины, выборы, китай, курск