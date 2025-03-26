https://ukraina.ru/20250326/1062063788.html

Ушел последний, таких сейчас не делают. Витольд Фокин служил Украине, но понимал значение России

Ушел последний, таких сейчас не делают. Витольд Фокин служил Украине, но понимал значение России - 26.03.2025 Украина.ру

Ушел последний, таких сейчас не делают. Витольд Фокин служил Украине, но понимал значение России

Среди всего этого громкого и в основном бессодержательного информшума, поднятого вокруг переговоров в Эр-Рияде между США и Россией, как-то почти незаметно прошла информация о смерти 20 марта 2025 года Витольда Фокина. Он перевел Украину из советской в независимую.

2025-03-26T14:29

2025-03-26T14:29

2025-03-26T14:29

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Фокин был первым премьер-министром УССР с апреля по 24 августа 1991 года и дальше, по 1 октября 1992 года, – уже премьером "незалежной", которая входила в такой кризисный штопор, что покойников в первую зиму независимости хоронили в целлофановых пакетах, ибо у семей не было денег даже на фанерные гробы. Зато в это время нацики в Киеве обливали красной краской могилы совестких воинов на Аллее Славы на склонах Днепра, а их левые оппоненты – барельеф Михаила Булгакова на его музее на Андреевском спуске на Подоле.Но, с одной стороны, виноватым за все это был и Фокин. Он вместе с первым президентом независимой Украины Ледонидом Кравчуком 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще подписал документ о развале СССР. То соглашение подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик. В частности, от России это сделали президент Борис Ельцин и госсекретарь России Геннадий Бурбулис, а от Белоруссии – спикер тамошнего Верховного Совета Станислав Шушкевич и и премьер-министр Вячеслав Кебич.Фокин был последним из живых в этой славной шестерке "могильщиков СССР". Первым – и в этом для сторонников Совесткого Союза просматривается высшая справедливость – ушел в 2007-м Ельцин. В 2020-м не стало Кебича. А потом, в 2022-м, вообще кучно пошло: 3 мая умер Шушкевич, 10 мая – Кравчук, 19 июня – Бурбулис, который до конца гордился, что "мальчик Геша вальнул монстра".Некая справедливость была и в том, что меньше всего – по 76 лет – прожили инициаторы-россияне Ельцин и Бурбулис. Все остальные перевалили за 80 лет: Кравчук оттянул 88 лет, Шушкевич – 87, а Кебич – 84.И вот в 92 года умер Фокин – дольше всех наблюдал свои "творения". Тут тоже, как сейчас модно говорить, есть нюансы, но не отдающие справедливостью. Фокин был единственным из всей шестерки, кто если и не сожалел о развале СССР публично (не мейнстримно это всегда было), то и не радовался, как другие дурачки. Он – выдающийся хозяйственик и администратор советской школы в лучшем значении этих слов – понимал, как губителен для всех развал не так страны, как единого народнохозяйственного комплекса Союза.Он, во-первых, прекрасно понимал, сколько крови слез, страданий и усилий понадобится, чтобы из 15 сужающихся шагреневых кож, на которые распался СССР, образовались самодостаточные организмы, по уровню достигающие советских показателей развития.Украина – едиственная постсоветска страна, которая так и не достигла уровня 1991 года, времени развала Союза. Все остальные 14 – достигли и превзошли, даже "Трибалтийскике вымираты" (Латвия, Литва и Эстония), а вот Украина – нет. И Фокин это предвидел. Да что там предвидел – как замглавы правительства-глава Госплана УССР (его должность перед премьерством), он все знал, потому что умел считать и высчитывать выгоды и провалы. И понимал, во что вляпаются союзные республики без России.Во-вторых, только Фокин резко критиковал своих коллег-подписантов Беловежья за искажение подписанных там документов. Он утверждал, что оригинала подписанных документов нигде нет. И что они специально зесекречены или уничтожены, чтобы скрыть суть подписанного, которое не предусматривало обязательный развал СССР и независимость республик."Я жалею о том, что документ, который я подписывал, исчез. Ты видел? Кто видел? Никто не видел его. Я в 2012 году, давая интервью журналу "Я украинец", сказал, что в документе, который я подписывал, были совершенно другие аспекты развития, положения. Имелось в виду иметь не СНГ как Содружество, а как Союз независимых государств, должна была быть общая система стратегической обороны, общие тарифы, свободное перемещение грузов и пассажиропотоков. Но, после того как я выступил, буквально через две недели появилось… сообщение, что этот документ исчез", — утверждал Фокин к 25-летию подписания документов в Беловежской Пуще.По его словам, "все материалы Беловежской Пущи утеряны, хотя каждый школьник знает, что рукописи не горят, их засекретили, спрятали". Фокин так и сказал: "…Ни одно из положений, которые были выработаны, которые я подписывал вместе с другими, не выполнено, осталось извращенным. Теперь каждый трактует то, что произошло в Беловежской пуще, на свой лад. Быть причастным к потоку лжи по поводу этих событий я не хочу. …Все, что было задумано, должно было закончиться на мажорной ноте, а не на таком миноре. Все это предусматривало развитие ситуации совершенно по другому сценарию. То, что задумано, было на 90% использовано при создании Евросоюза".Вот такое, как говорится, "эСэНГе" получилось: в хорошем деле букву "г", как заглавную, походу, действительно не используют……У меня, как у журналиста, с Фокиным своя история: он – моя первая "звездочка на фюзеляже". То есть политик, к отставке которого я причастен. Отставка Фокина напоминала тупую спецоперацию со всеми демократическими прибамбасами (СМИ, общественность в курсе), разыгранная в Верховной Раде. Там нужно было подать отмашку или, как тогда говорили, "дать три зеленых свистка", чтобы крысы в подполье зашевилились и подгрызли ножки стула – в парламенте проголосовали за отставку, когда надо будет. Такая ситуация и вызрела к сентябрю 1992-го.Разъясняю: к тому времени в Украине уже сформировались шакалы из криминала, партхозноменклатуры, комсомольцев-кооператоров и так называемых "красных директоров", которые хотели побыстрее раздерибанить украинскую госсобственность по российскому образцу прихватизации и перейти в разряд олигархов. А Фокин то ли не давал дерибанить, то ли сам хотел все прикарманить с близкими людьми.Вот меня, обозревателся парламентской газыты "Голос Украины", гуляющего по кулуарам парламента, и использовали – пригласили в кабинет к тогдашнему спикеру Рады Ивану Плющу, который и дал интервью, рассказывая, как Украина нуждается в кадровых изменениях в правительстве. Причем типа на самом верху.Я, что называется, в клювике понес это интервью в газету. Там пожелании Плюща знали и ждали только моей расшифровки. Сдвинув временной "дедлайн" выпуска, газета вышла с интервью Плюща на следующий день, который и стал последним днем Фокина-премьера. Интервью, как оказалось, было сигналом – валить главу правительства. Его и завалили, а я стал обладателем фишки "человек, который свалил премьера".Сейчас я понимаю, как сомнительна та слава. Но тогда была эйфория и желание присовокупить еще звезды на фюзеляж. Этим я и занимался, имея потом в "улове" парочку генпрокуроров, министров и прочей министерской и чиновничьей мелюзги и шушеры. Тогда так использовали СМИ, но не скрою – приятно было.С Плющом мы обсудили эту ситуацию с сожалением уже после его отставки. А с Фокиным я, как говорится, помирился в 2015 году при очень удивительных обстоятельствах. В свои 83 года он в Украинском доме (бывший музей Ленина, который нацики нагло приспособили под свои дурацкие нужды) он презентовал собственный пересказ-перевод на украинский язык поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила"Вот перевод-пересказМне кажется, что я хорошо знаю русский и украинский языки. И на мой взгляд, пересказ Фокина – это блестящая работа. Литературная!Из-под пера Фокина не перевод, а именно вольный и максимально приближенный к оригиналу пересказ (!!!) поэмы "Руслан и Людмила". "Я хочу, чтобы в Украине прекратились споры и спекуляции на языках. Я хочу, чтобы языки – русский и украинский – сближали, а не разъединяли людей!", – так обозначил автор и свой мотив, и главное назначение своего творчества.Фокин, как автор, действительно творил. А поскольку "материал" он взял не абы какой, а Пушкина, и образцом для него послужил ни кто иной, как Иван Котляревский, который в свое время тоже гениально и блистательно "пересказал" "Энеиду" Вергилия, то только творчество на грани откровения и могло спасти ситуацию и замысел от кича и дурновкусия.Поэт Фокин справился с этим блестяще, ба, местами даже гениально, подарив читателям и любителям украинского языка прекрасное, насыщенное и крайне полезное чтиво. Получилась поэма Пушкина, который в изложении Фокина вдруг заговорил на украинском языке, вкусно, я бы даже сказал, смачно рассказывая, где же на самом деле находится Лукоморье, стольный град Киев и кот, который все знает и ничего ни от кого не скрывает – был бы ум послушать.Причем, чтобы не было примитивной кальки – Фокин, как настоящий лингвист-исследователь, перелопатил кучу словарной литературы и ввернул в обиход десятки полузабытых украинских слов из той, даже допушкинской, именно лукоморской старины.Хотите пару сравнений? Пожалуйста, насладитесь, кто поймет. У Пушкина:У лукоморья дуб зеленый;Златая цепь на дубе том:И днем и ночью кот ученыйВсё ходит по цепи кругом;Идет направо – песнь заводит,Налево – сказку говорит.Там чудеса: там леший бродит,Русалка на ветвях сидит;Там на неведомых дорожкахСледы невиданных зверей;Избушка там на курьих ножкахСтоит без окон, без дверей;Там лес и дол видений полны;Там о заре прихлынут волныНа брег песчаный и пустой,И тридцать витязей прекрасныхЧредой из вод выходят ясных,И с ними дядька их морской.А вот у Фокина:Край лукомор'я дуб зелений,Ланцюг на ньому золотий,Щодень круг дуба Кіт ученийСтупає, наче вартовий.Праворуч йде – пісні співає,Лівороч – казку муркотить.Там в хащах лісовик блукаєІ мавка на гіллі сидить.На переплутаних стежинкахСліди небачених страхіть.На лапках курячих хатинкаБез вікон, без дверей стоїть.Опівночі, як місяць сяє,Раптово море відступає:На мокрий берег із глибинРушає легенів загін.І до ранкової зоріТам тридцять три богатиріНесуть довічний свій дозор,І з ними дядько Чорномор.А вот и самое скользкое по нынешним дебильно-патриотическим меркам местечко. У Пушкина:Там царь Кащей над златом чахнет;Там русской дух... там Русью пахнет!И там я был, и мед я пил;У моря видел дуб зеленый;Под ним сидел, и кот ученыйСвои мне сказки говорил.Одну я помню: сказку этуПоведаю теперь я свету...А вот у Фокина:Химерний світ, прадавня Русь!Її збагнути не берусь,Хоч там не раз, не два бував,Кота млинцями частував,З ним сьорбав юшку гарбузову.А Кіт, як в гуморі буває,Свої казки розповідає.Одну з них я запам'ятавІ переклав на рідну мову.И я тогда не поверил и сейчас не верю, что Фокин испугался говорить про "русской дух", типа "нэ на часи" (не ко времени), как говорят патриоты.Уроженец Запорожской области, человек, прошедший все ступени карьерного роста на шахтах Луганщины, достигший карьерного пика в Украине и потом отказавшийся переехать в Москву и по просьбе последнего президента СССР Михаила Горбачева возглавить союзное правительство, а после – по просьбе главы кабинета России Виктора Черномырдина – стать его замом по российскому ТЭК, Витольд Фокин вряд ли чего уже боялся. Кроме жизни, которая явно благоволитла к нему, требуя сил и здоровья. А главное – крепости духа и верности своим взглядам.У Фокина все это было. Потому что если человек любит свою страну, то он полезен ей всегда. Фокин это и подтвердил, когда в 2020 году его пригласили стать зампредставителя Украины в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на украинском востоке.Побыл он на этой должности недолго: с 18 августа по 30 сентября 2020 года. Потому что, разобравшись в ситуации, рассказал в интервью, что нельзя ничего решить в Донбассе без учета мнению местных жителей и России. Что нельзя рассчитывать на урегулирование проблемы неподконтрольной части Донбасса в долгосрочной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию жителям неподконтрольных Киеву самопровозглашенных республик.Много чего умного наговорил Фокин, призывая неонацистов в Киеве выполнить "Минск-2", чтобы спасти страну от развала и войны. Это вызвало праведный неоанцистский гнев у "второй любимой жены Зеленского" – главы его Офиса (ОПУ) Андрея Ермака, и Фокина сняли.До неонацистов так и не дошло, что Фокин и такие, как он, как убитый нациками журналист Олесь Бузина, – это и есть настоящие патриоты Украины, которые понимают, что можно любить свою страну и при этом не ненавидеть Россию. Да в ообще – кого-либо не ненавидеть.Фокин был и остался таким патриотом. С одной стороны, он, опытный номенклатурщик, потому и не переехал в Москву на щедрые печенюшки, потому что любил Украину и хотел ей принести пользу, понимая все "прелести" российского капитализма по-ельцински. Многие в постсоветских республиках боялись этого разгула и дистанцировались от Москвы в лихие 90-ые, а позже присоединяться было уже поздновато – свои шакалы-олигархи подрасли. И они боялись россйского уже олигархического могущества. И сейчас еще боятся.С другой – Фокин был и остался до конца сторонником взаимовыгодного сотрудничества с Россией, кооперации хозсвязей с нею по всей, как у них говорится, номанклатуре продукции. Он был патриотом-прагматиком – сейчас таких уже практически не делают в Украине....И сегодня, конечно, многие задают себе вопрос: а зачем переводить Пушкина на украинский? Как по мне, глупый вопрос. Да для того, чтобы его прочитали и поняли, кто на самом деле враг Украины, хоть и рядится в тогу друга. Поняли даже те, у кого "клепка" в голове реагирует только на "патриотизм". А ведь Фокин своей блистательной работой еще раз продемонстрировал и то, кто настоящий патриот в Украине, а кто в грязных шароварах пошел в туалет, да и забыл их (шаровары) снять, потому что кричал "Слава!" и его перемкнуло.Ну, ничего, может, почитает Пушкина по-украински (если умеет), оно и попустит...О других событиях, в которых участвовал Витольд Фокин - в статье Урок СССР: одиннадцать друзей развала

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мнения, украина, россия, витольд фокин, пушкин, леонид кравчук, ссср, снг, ес, верховная рада