https://ukraina.ru/20241113/1058876091.html

Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта - мнения экспертов

Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта - мнения экспертов - 13.11.2024 Украина.ру

Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта - мнения экспертов

Трамп активно формирует новую команду и уже известны некоторые назначения на ключевые позиции. Так на пост главы Пентагона претендует телеведущий Пит Хегсет с лояльного Трампу FoxNews. Миллиардер Илон Маск возглавит новый Департамент эффективности государственного управления.

2024-11-13T16:37

2024-11-13T16:37

2024-11-13T16:40

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Вообще роль Маска в будущем руководстве США вырисовывается чуть ли не ключевой. Именно от бизнесмена звучат слова и об аудите Украины на предмет расходования американских денег, и ревизия политики ФРС тоже не за горами. Известно, что советником по национальной безопасности у Трампа будет неординарный Майк Уолтц, которого именуют "ястребом" среди республиканцев, но его позиция по Украине тоже весьма прагматична. Пока складывается команда таким образом, что подход к "украинскому кейсу" будет определяться, во-первых, личной неприязнью Трампа к Зеленскому, во-вторых, снижением интереса к эскалации конфликта с Россией. Во всяком случае, все спикеры команды Трампа настаивали на завершении военных действий на Украине, подталкивая Зеленского к территориальным уступкам. Больше о назначениях нового состава управленцев Трампа – в обзоре соцсетей.Украинский общественный деятель Максим ГольдарбТрамп видит новым министром обороны Пита Хегсета, телеведущего FoxNews. Все всполошились, причем, что забавно, в Украине тоже: он же, мол, некомпетентен, как же он армией командовать будет. Несколько моментов. Во-первых, у нас президентом профессиональный комик-актер, почему в Америке министром не может быть телеведущий? Во-вторых, он в прошлом боевой офицер, прошедший горячие точки. И от военной службы, в отличие от нашего президента, отправляющего сейчас всех на войну, не увиливал. В-третьих, позиция Трампа - максимальное сворачивание агрессивного участия американских войск за рубежом; ему нужен администратор, который не продаст, который не связан взятками и интересами с прошлой военной верхушкой, военно-промышленным комплексом. Так что всё логично. Еще есть два момент, но о них писать не буду, сами поймете, когда всмотритесь в фото и в фото тех, кого президент США ставит на посты.Политолог Максим ЖаровУ Трампа будет "мир через силу". Трамп официально объявил о назначении своим советником по нацбезопасности конгрессмена из Флориды Майка Уолца."Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц, республиканец от Флориды назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности. Он будет ярым сторонником "мира через силу"В целом Уолца, отставного военного, характеризуют как "антикитайского" и "антироссийского" "ястреба". Он сторонник концепции "принуждения" России к переговорам путём поставки Украине дальнобойного оружия и выдачи разрешения на его применение. То есть, сразу после инаугурации Трампа Уолц будет советовать ему сделать то, на что сейчас пока что не решается уходящий Байден. Впрочем, не исключено, что сразу после инаугурации Трампу будет не до Украины с Россией. Ярое желание Трампа закрыть доступ в Америку мигрантам встретит активное сопротивление демократов на уровне штатов, что чревато применением против Трампа "миграционного оружия". "Марши на Вашингтон" накануне инаугурации уже планируются и даже репетируются. Так что действенность концепции "мира через силу" Трамп сразу после инаугурации будет вынужден доказывать прежде всего внутри Америки.Политический аналитик Сергей МарченкоНасколько хорошим президентом США для Украины станет Трамп, до сих пор не понятно. В ближайшие два месяца нас снова ждут многие резонансные заявления от новоизбранного президента США, но пока он не получит власть это все будут просто слова. Однако уже сейчас видно одно принципиальное отличие между Трампом и Байденом. При всей своей нерешительности и опасениях эскалации, именно Байден был автором и идеологом концепции "Ничего об Украине без Украины". При Байдене американские дипломаты ехали в Москву через Киев. Переговорные позиции согласовывались с Украиной. Политика Соединенных Штатов учитывала интересы нашей страны. Конечно, у меня нет иллюзий, кто был лидером в паре США-Украина.Политический вес и субъективность в этой паре несопоставима. Но Украина и США – это была какая никакая, но пара союзников, партнеров. Трамп не видит Украину субъектной. Уже первым своим разговором с Путиным он разрушает концепцию Байдена "Ничего об Украине без Украины", когда обсуждает с Путиным свои идеи окончания войны России в Украине. Вдобавок к этому, Трамп дает возможность присутствовать на своей встрече и говорить с президентом Украины путинско-китайскому прихвостню Илону Маску.Таким образом, Зеленский не посвящен в детали переговоров Трампа с Путиным, зато Путин будет прекрасно знать все, о чем говорил Зеленский с Трампом. Можно было бы, конечно, поржать и успокоить себя экстравагантностью Трампа, просто желающего решать мировые проблемы, как терки крутых пацанов. Но это нифига не смешно, потому что потеря субъектности Украины в отношениях с Соединенными Штатами означает, что вопрос нашего выживания мы больше не просто не решаем, а даже не влияем на это решение. Вместо слабой, но постоянной поддержки "До тех пор, пока будет необходимо" президент Трамп настроен все решить за нас с Илоном Маском, Такером Карлсоном, картами Таро – чем угодно. Украинское правительство вместе с президентом и коалицией СН/ОПЗЖ прямо сейчас должно приложить титанические усилия для того, чтобы сломать этот тренд и стать для Трампа не игрушкой, а партнером. Украина есть и должна оставаться суверенным государством в рамках международного права, которое само решает свою судьбу. Иначе мир, который наступит в результате переговоров Путина с Трампом, очень сильно нам не понравится. Ибо мир на условиях Путина – это не мир, а лишь очередной этап подготовки к финальному решению "украинского" вопроса.Политический аналитик Алексей ПаничПервые назначения Трампа - это некий "Зеленский на максималках". Журналист становится министром обороны; два миллиардера (в т.ч. Илон Маск) возглавляют вновь созданный Департамент эффективности правительства; несколько человек без дипломатического опыта становятся послами и представителями США (в т.ч. в ООН).Все эти назначения Трамп собирается делать в обход Сената, который хочет просто отправить в отпуск. Как известно, символ GOP – слон. Но только теперь метафора стала совершенной: в Белом доме слон, а весь остальной мир - посудная лавочка. P.S.А то, что демократы в этой ситуации ослы – это само собой разумеется.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаКоличество "ворогов Украины" в Белом доме может перейти в качество. Во вторник Трамп объявил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности государственного управления (DOGE) для сокращения госрасходов и оптимизации бюрократии. Конечно, тут есть масса вопросов, как два крупных бизнесмена будут совмещать бизнес и госслужбу, борясь с конфликтами интересов. Но для нас интересен сам тренд: ни Маск, ни Рамасвами не относятся к числу сторонников бесконечных трат на Украину. А количество людей в Вашингтоне, относящихся к "инвестициям в Киев" сугубо прагматично, с оценкой прибылей и рисков, растёт так уверенно, что рано или поздно даже может произойти диалектический переход количества в качество. Демократы и военные лоббисты оказались шокированы решением Трампа назначить телеведущего Пита Хегсета главой Пентагона. Собственно, Хегсет — не только телеведущий: он ветеран войн в Ираке и Афганистане. Но известен в основном тем, что выступал против отправки денег в Киев на фоне экономических и социальных проблем в самих США, а также критиковал "излишнюю концентрацию" американских СМИ на фигуре Владимира Путина. Директором ЦРУ станет бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Когда демократы в Конгрессе обвиняли Трампа в "сговоре" с Россией во время его первого президентского срока (2017-2021), Рэтклифф выступал в поддержку президента. Также Рэтклифф высказывался за ужесточение миграционной политики и запрет на въезд в США гражданам некоторых стран, преимущественно мусульманских. Кроме того, он призывал "наказать" Китай за "сокрытие происхождения COVID-19". Будущий госсекретарь Марко Рубио работал с демократами над законодательством, усложняющим выход США из НАТО, но потом уверовал в Трампа и заявил, что конфликт на Украине должен закончиться за столом переговоров, потому что война зашла в тупик. Советник по нацбезопасности Трампа Майк Уолтц — тоже не сторонник формулы "Помогаем Украине столько, сколько необходимо". Хотя и поддерживает предоставление Киеву оружия и расширение разрешений для его использования, а также одобряет экономические санкции против России. Конгрессвумен Элис Стефаник назначена на должность посла США в ООН. По этому поводу в Киеве царит глубокая печаль: Стефаник к Украине равнодушна, зато полностью лояльна Трампу. Таким образом, в Белом доме повышается концентрация людей, которые совершенно не русофилы — но которые намерены требовать отчётов о расходах, в том числе и прежде всего на Украину. Как минимум значительная их часть, кажется, в самом деле заинтересована в тезисе "Америка превыше всего". Кроме того, все новые назначенцы набирались с явной оглядкой на их лояльность Трампу и совпадающие взгляды в целом, а не только на их профессиональные качества. Надо сказать, первая администрация Трампа была очень динамичной по части назначений и увольнений (этим особенно страдал Пентагон). Ко второму сроку Большой Дональд, очевидно, провёл работу над ошибками. Впрочем, не факт, что новый кадровый состав Белого дома, набранный по принципу "Лояльность важнее профессионализма", не сменится уже через полгода. Конечно, ожидать кардинальной смены настроений США на украинском направлении причин нет, но можно предполагать некоторое снижение истеричности по украинскому вопросу по ту сторону океана. С точки зрения Киева, если теперь деньги будут не просто давать, но и строго за них спрашивать, — это будет ненамного лучше, чем если бы их не давали вовсе.О глобальных планах Трампа - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"

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