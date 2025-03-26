Россия удовлетворена конструктивным диалогом с США - Песков

Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать

Россия и США обозначили свое стремление заключить новую черноморскую сделку, которая упростит РФ экспорт сельхозпродукции и позволит частично ослабить санкции. Всем этим в Киеве довольны быть не могут, однако четкой позиции тамошние власти озвучивать не спешат