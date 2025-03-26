Россия удовлетворена конструктивным диалогом с США - Песков
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Россия удовлетворена тем, как конструктивно и результативно развивается диалог с США. об этом 26 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Диалог Москвы и Вашингтона развивается и даёт положительные результаты, отметил руководитель пресс-службы Кремля.
"Продолжаем наши контакты с американской стороной. Вы знаете, что эти контакты продолжаются весьма интенсивно. Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме", - сказал он.
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"И мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог, и результативно при этом", - добавил Песков.
По мнению Пескова, мораторий на нанесение ударов по объектам энергетики Украины и России должен соблюдаться. При этом он отметил, что "недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована".
"Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной, и мы должны дальше идти этим путем", - уверен секретарь президента России.
Песков напомнил, что инициатива моратория исходила от президента США Дональда Трампа и президент России Владимир Путин эту идею поддержал. Россия соблюдает мораторий с 18 марта, обратил внимание Песков, а Украинская сторона не соблюдает.
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