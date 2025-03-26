Россия удовлетворена конструктивным диалогом с США - Песков - 26.03.2025 Украина.ру
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Россия удовлетворена конструктивным диалогом с США - Песков
Россия удовлетворена конструктивным диалогом с США - Песков - 26.03.2025 Украина.ру
Россия удовлетворена конструктивным диалогом с США - Песков
Россия удовлетворена тем, как конструктивно и результативно развивается диалог с США. об этом 26 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-03-26T13:43
2025-03-26T13:43
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международные отношения
международная политика
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Диалог Москвы и Вашингтона развивается и даёт положительные результаты, отметил руководитель пресс-службы Кремля."Продолжаем наши контакты с американской стороной. Вы знаете, что эти контакты продолжаются весьма интенсивно. Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме", - сказал он."И мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог, и результативно при этом", - добавил Песков.По мнению Пескова, мораторий на нанесение ударов по объектам энергетики Украины и России должен соблюдаться. При этом он отметил, что "недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована"."Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной, и мы должны дальше идти этим путем", - уверен секретарь президента России.Песков напомнил, что инициатива моратория исходила от президента США Дональда Трампа и президент России Владимир Путин эту идею поддержал. Россия соблюдает мораторий с 18 марта, обратил внимание Песков, а Украинская сторона не соблюдает.Ранее на эту тему: Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – ПесковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00
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новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, энергетика, международные отношения, международная политика, дипломатия, сво
Новости, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, энергетика, международные отношения, Международная политика, дипломатия, СВО

Россия удовлетворена конструктивным диалогом с США - Песков

13:43 26.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Россия удовлетворена тем, как конструктивно и результативно развивается диалог с США. об этом 26 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Диалог Москвы и Вашингтона развивается и даёт положительные результаты, отметил руководитель пресс-службы Кремля.
"Продолжаем наши контакты с американской стороной. Вы знаете, что эти контакты продолжаются весьма интенсивно. Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме", - сказал он.
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
12:07
Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работатьРоссия и США обозначили свое стремление заключить новую черноморскую сделку, которая упростит РФ экспорт сельхозпродукции и позволит частично ослабить санкции. Всем этим в Киеве довольны быть не могут, однако четкой позиции тамошние власти озвучивать не спешат
"И мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог, и результативно при этом", - добавил Песков.
По мнению Пескова, мораторий на нанесение ударов по объектам энергетики Украины и России должен соблюдаться. При этом он отметил, что "недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована".
"Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной, и мы должны дальше идти этим путем", - уверен секретарь президента России.
Песков напомнил, что инициатива моратория исходила от президента США Дональда Трампа и президент России Владимир Путин эту идею поддержал. Россия соблюдает мораторий с 18 марта, обратил внимание Песков, а Украинская сторона не соблюдает.
Ранее на эту тему: Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков
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Заголовок открываемого материала
13:55"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма
13:43Россия удовлетворена конструктивным диалогом с США - Песков
13:22Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков
13:09Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков
13:04Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных
13:00Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00
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