Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков
Условия по черноморской инициативе, касающиеся России, в прошлый раз не были выполнены. Об этом 26 марта напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он заверил, что Москва продолжит работу с Вашингтоном по реализации инициативы.
По его словам, она может быть активирована после выполнения ряда условий.
"Фактически это те же условия, которые включала в себя черноморская инициатива, которая работала определенное время. Все условия выполнялись за исключением этих условий, которые касались российской стороны. Поэтому, конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать", - сказал Песков.
Черноморская инициатива, которую летом 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось летом 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Накануне на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Подробнее о новой сделке - в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке на сайте Украина.ру.