Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков - 26.03.2025 Украина.ру
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Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков
Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков - 26.03.2025 Украина.ру
Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков
Условия по черноморской инициативе, касающиеся России, в прошлый раз не были выполнены. Об этом 26 марта напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-03-26T13:22
2025-03-26T13:22
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Он заверил, что Москва продолжит работу с Вашингтоном по реализации инициативы.По его словам, она может быть активирована после выполнения ряда условий.Официальный представитель Кремля также отметил, что между Россией и США сложились конструктивные отношения в ходе контактов, нужно идти дальше этим путем.Черноморская инициатива, которую летом 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось летом 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.Накануне на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Подробнее о новой сделке - в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, дмитрий песков, сша, владимир путин, оон, россельхозбанк
Новости, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, США, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк

Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков

13:22 26.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Условия по черноморской инициативе, касающиеся России, в прошлый раз не были выполнены. Об этом 26 марта напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он заверил, что Москва продолжит работу с Вашингтоном по реализации инициативы.
По его словам, она может быть активирована после выполнения ряда условий.
"Фактически это те же условия, которые включала в себя черноморская инициатива, которая работала определенное время. Все условия выполнялись за исключением этих условий, которые касались российской стороны. Поэтому, конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать", - сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также отметил, что между Россией и США сложились конструктивные отношения в ходе контактов, нужно идти дальше этим путем.
Черноморская инициатива, которую летом 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось летом 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Накануне на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Подробнее о новой сделке - в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКремльДмитрий ПесковСШАВладимир ПутинООНРоссельхозбанк
 
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Заголовок открываемого материала
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13:22Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков
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