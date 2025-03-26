https://ukraina.ru/20250326/1062063249.html

Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков

Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков - 26.03.2025 Украина.ру

Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков

Условия по черноморской инициативе, касающиеся России, в прошлый раз не были выполнены. Об этом 26 марта напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-03-26T13:22

2025-03-26T13:22

2025-03-26T13:22

новости

россия

кремль

дмитрий песков

сша

владимир путин

оон

россельхозбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778341_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a93a9d5a29a281b8d75a9f6274f97e95.jpg

Он заверил, что Москва продолжит работу с Вашингтоном по реализации инициативы.По его словам, она может быть активирована после выполнения ряда условий.Официальный представитель Кремля также отметил, что между Россией и США сложились конструктивные отношения в ходе контактов, нужно идти дальше этим путем.Черноморская инициатива, которую летом 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось летом 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.Накануне на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Подробнее о новой сделке - в материале Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке на сайте Украина.ру.

россия

кремль

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кремль, дмитрий песков, сша, владимир путин, оон, россельхозбанк