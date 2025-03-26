https://ukraina.ru/20250326/1062062655.html

Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков

Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков - 26.03.2025 Украина.ру

Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков

Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта и должен соблюдаться. Об этом 26 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-03-26T13:09

2025-03-26T13:09

2025-03-26T13:10

новости

россия

украина

сша

дмитрий песков

дональд трамп

владимир путин

сво

переговоры

энергетический кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_0:78:3195:1875_1920x0_80_0_0_aaf6af14065f391c0b7d6505f4fa90f4.jpg

Мораторий был введён в соответствии с договорённостями, достигнутыми 18 марта президентами России и США, напомнил руководитель пресс-службы Кремля.Он отметил, что мораторий касался ударов по объектам энергетики. Приказ президента России о соблюдении этого моратория действует и соблюдается российскими Вооружёнными силами, напомнил пресс-секретарь российского лидера.Песков признал, что после 18 марта со стороны Украины были попытки нанесения ударов по объектам энергетики РФ.В общении с журналистами он также отметил, что диалог России с США продолжается Условия и есть надежда, что договорённости по "черноморской инициативе" в свете достигнутых 24 марта договорённостей будут выполнены.Накануне, 25 марта Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США

https://ukraina.ru/20250325/1062044374.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, сво, переговоры, энергетический кризис, договор