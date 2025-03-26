Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков - 26.03.2025 Украина.ру
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Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков
Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков - 26.03.2025 Украина.ру
Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков
Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта и должен соблюдаться. Об этом 26 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-03-26T13:09
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Мораторий был введён в соответствии с договорённостями, достигнутыми 18 марта президентами России и США, напомнил руководитель пресс-службы Кремля.Он отметил, что мораторий касался ударов по объектам энергетики. Приказ президента России о соблюдении этого моратория действует и соблюдается российскими Вооружёнными силами, напомнил пресс-секретарь российского лидера.Песков признал, что после 18 марта со стороны Украины были попытки нанесения ударов по объектам энергетики РФ.В общении с журналистами он также отметил, что диалог России с США продолжается Условия и есть надежда, что договорённости по "черноморской инициативе" в свете достигнутых 24 марта договорённостей будут выполнены.Накануне, 25 марта Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США
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Новости, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, СВО, переговоры, энергетический кризис, договор

Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков

13:09 26.03.2025 (обновлено: 13:10 26.03.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта и должен соблюдаться. Об этом 26 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мораторий был введён в соответствии с договорённостями, достигнутыми 18 марта президентами России и США, напомнил руководитель пресс-службы Кремля.
"Президент Трамп предложил объявить такой мораторий и Путин согласился", - подчеркнул Песков.
Он отметил, что мораторий касался ударов по объектам энергетики. Приказ президента России о соблюдении этого моратория действует и соблюдается российскими Вооружёнными силами, напомнил пресс-секретарь российского лидера.
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БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-РиядеПВО России 24 марта сбила украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.
Песков признал, что после 18 марта со стороны Украины были попытки нанесения ударов по объектам энергетики РФ.
"Они были, они хорошо известны. Мы публиковали эту информацию. Поэтому здесь, отдавая себе отчет в том, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы всё-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться, безусловно", - сказал Песков.
В общении с журналистами он также отметил, что диалог России с США продолжается Условия и есть надежда, что договорённости по "черноморской инициативе" в свете достигнутых 24 марта договорённостей будут выполнены.
Накануне, 25 марта Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинСВОпереговорыэнергетический кризисдоговор
 
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