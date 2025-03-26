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"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма

"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма - 26.03.2025 Украина.ру

"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма

Украинское руководство не будет соблюдать условия перемирия, от него приходится ждать провокаций. Об этом 26 марта заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

2025-03-26T13:55

2025-03-26T13:55

2025-03-26T13:55

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Крымский парламентарий полагает, что в рамках моратория на нанесение взаимных ударов по объектам энергетики России и Украины, а также прекращения военных действий на Чёрном море провокации со стороны Киева неизбежны.Накануне, по итогам достигнутых 24 марта делегациями России и США договорённостей Москва, Киев и Вашингтон опубликовали сообщения об ограничении боевых действий, перспективах снятия антироссийских санкций и других действиях, представляющих взаимный интерес. Подробности в публикации Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00

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2025

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новости, россия, киев, украина, владимир константинов, переговоры, крым, черное море, сво, международные отношения, международная политика, сша, мораторий