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"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма
"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма - 26.03.2025 Украина.ру
"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма
Украинское руководство не будет соблюдать условия перемирия, от него приходится ждать провокаций. Об этом 26 марта заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
2025-03-26T13:55
2025-03-26T13:55
2025-03-26T13:55
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Крымский парламентарий полагает, что в рамках моратория на нанесение взаимных ударов по объектам энергетики России и Украины, а также прекращения военных действий на Чёрном море провокации со стороны Киева неизбежны.Накануне, по итогам достигнутых 24 марта делегациями России и США договорённостей Москва, Киев и Вашингтон опубликовали сообщения об ограничении боевых действий, перспективах снятия антироссийских санкций и других действиях, представляющих взаимный интерес. Подробности в публикации Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00
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новости, россия, киев, украина, владимир константинов, переговоры, крым, черное море, сво, международные отношения, международная политика, сша, мораторий
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Константинов, переговоры, Крым, Черное море, СВО, международные отношения, Международная политика, США, мораторий
"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма
Украинское руководство не будет соблюдать условия перемирия, от него приходится ждать провокаций. Об этом 26 марта заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крымский парламентарий полагает, что в рамках моратория на нанесение взаимных ударов по объектам энергетики России и Украины, а также прекращения военных действий на Чёрном море провокации со стороны Киева неизбежны.
"Украинские провокации неизбежны. Провокации - это их любимая схема. Доверия киевскому режиму нет. Они провоцируют Россию на ответный удар, дальше появляются его якобы жертвы. А потом раздается стон: как с такой Россией договариваться? И так далее и так до бесконечности", - сказал Константинов.
Накануне, по итогам достигнутых 24 марта делегациями России и США
договорённостей Москва
, Киев и Вашингтон
опубликовали сообщения об ограничении боевых действий, перспективах снятия антироссийских санкций и других действиях, представляющих взаимный интерес. Подробности в публикации Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США