Последняя попытка Франции и Британии ударить по РФ. Главное на Украине на утро 11 ноября

Франция и Великобритания настаивают на ударах вглубь России и попытаются убедить США дать соответствующее разрешение Украине

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058790723_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_d4c5e04a00ddbf3fb98ff292fcd2b84d.jpg

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытаются убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве."Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон подготовят последнюю попытку помешать планам Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины. Британский и французкий лидеры обсудят возможность убедить президента США Джо Байдена дать разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России", — указывалось в публикации.Как рассказал источник издания, Великобритания планирует максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. В британском правительстве надеются, что Байден перед уходом захочет превратить снятие запрета на удары в часть своего внешнеполитического наследия."Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его (Трампа. — Ред.) и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления (Трампа. — Ред.) в должность", — писало издание.Разрешение США на применение британских ракет Storm Shadow необходимо, т. к. ракеты используются в тандеме с американскими системами.Примечательно, что на минувшей неделе ряд британских изданий, среди которых The Guardian и The Independent, писали, что во время встречи Стармера с Владимиром Зеленским обсуждалось предоставление Украине дальнобойного оружия. При этом прогресс в этом вопросе не произошёл."Стармер не даёт нам дальнобойное оружие. Ситуация отличается от той, когда премьер-министром был Риши Сунак. Отношения ухудшились",— заявил источник The Guardian в Киеве.В то же время, нельзя исключать сознательную дезинформацию, которую скормили The Guardian, чтобы не предупреждать об ударах дальнобойным оружием.Отчасти ситуация напоминает майскую, когда 2 мая во время визита на Украину бывший тогда министром иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать британское дальнобойное оружие для ударов вглубь России."У Украины есть такое право. Так же, как Россия бьёт вглубь Украины, вы можете понять, почему Украине нужно чувствовать, что она защищает себя", — отметил Кэмерон в интервью агентству Reuters.Он также заявил, что Британия будет спонсировать Украину."Мы будем давать £3 млрд каждый год так долго, как это будет нужно. Мы только что потратили все, что могли, с точки зрения предоставления оборудования", — указал Кэмерон.Примечательно, что новость с этой фразу из интервью с британским премьером после публикации была отозвана на корректировку."Через 2 часа после публикации слов главы МИД Британии Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием, Reuters ликвидировало свою публикацию. Британское агентство заявило: "Сообщение о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвано в связи с пересмотром некоторых деталей в материале. Пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке". На наших глазах разворачивается "чисто английское убийство". Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters", — прокомментировала это событие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Позже и новость, и интервью появились на сайте. И слова об одобрении ударов вглубь России в них осталась.Спустя месяц — в июне — британская корпорация BBC сообщила о том, что украинские военные рассматривают риторику британских и французских властей, как разрешение наносить удары не только по Белгородской, но и по Курской области. В сообщении BBC упоминалось заявление президента Франции Макрона о необходимости "разрешить нейтрализовать военные объекты" на территории России."И такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadows/Scalps сказал ВВС офицер военной авиации, который считает необходимым оставаться анонимным. Таким образом, по его словам, теперь Украина может наносить удары по аэродромам Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной", — указывалось в публикации BBC.Заявление о необходимости разрешить Украине "нейтрализовать военные объекты" на территории России Макрон сделал в конце мая на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем."Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты", - заявил он.При этих словах Макрон достал распечатанную карту зоны боевых действий на Украине и, продемонстрировав её, заявил, что удары по Украине наносятся с военных объектов, которые находятся на территории России. По словам Макрона, западным странам трудно объяснить Киеву, почему он не может наносить удары по тем местам, откуда по Украине запускаются ракеты. Также Макрон заявил, что Франция "лишь помогает защищать" украинскую территорию, "оставаясь в прежних рамках", и "не желает эскалации"."Когда по Украине наносятся удары с целей, выявленных в России, думаю, мы должны позволить им это сделать, если мы действительно хотим выполнить нашу задачу, и думаю, что могу сказать, что фактически мы не ведем себя эскалационно, поступая таким образом, поскольку именно Россия организует себя таким образом", - отметил Макрон.Тогда же он заявил, что обсуждать вопрос о наращивании поддержки Украины с Шольцем, чтобы затем вынести это на обсуждение во время встречи лидеров стран "Большой семёрки".О том, что происходило на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Почему "миротворец" Трамп может стать шансом для Зеленского на эскалацию конфликта".

