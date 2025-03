https://ukraina.ru/20250330/1062153910.html

Байден был в ярости, а Сырский шантажировал. Итоги 30 марта на Украине

Байден был в ярости, а Сырский шантажировал. Итоги 30 марта на Украине - 30.03.2025 Украина.ру

Байден был в ярости, а Сырский шантажировал. Итоги 30 марта на Украине

Западные СМИ рассказали о том, как в минувшей американской администрации восприняли ряд действий украинских союзников и о том, как украинское военное командование обманывало и шантажировало американцев

2025-03-30T18:30

2025-03-30T18:30

2025-03-30T18:30

эксклюзив

хроники

украина

сша

россия

валерий залужный

александр сырский

марк милли

вооруженные силы украины

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1e/1062153788_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1eaef148564b6b723b5e2006c4953d30.jpg

Американское издание The New York Times выпустило статью "Партнёрство: секретная история войны на Украине", в которой рассказало о проблемных аспектах взаимоотношений Украины и США во время спецоперации ВС РФ.Среди прочего в статье утверждалось, что пожар на крейсере "Москва" якобы был вызван попаданием украинской ракеты. При этом сам удар по крейсеру встревожил американцев.По информации издания, в середине апреля 2022 года офицеры ВМС США и украинского военно-морского флота проводили разведку, когда обнаружили крейсер."Американцы говорят: "О, это "Москва"! Украинцы говорят: "Боже мой. Большое спасибо. До свидания", — писало издание.В результате украинцы якобы и ударили по "Москве", в результате чего возник пожар, отчего крейсер затонул. При этом сама история с "Москвой" отразила "разобщённое состояние украинско-американских отношений" в первые недели СВО."Американцы были разъярены, потому что украинцы не предупредили об этом; удивлены, что Украина имела ракеты, способные достичь корабля; и паниковали, потому что администрация Байдена не намеревалась позволить украинцам атаковать такой мощный символ российской мощи", — писало издание.Также издание сообщило, что когда после начала СВО американские генералы предложили украинцам помощь, они столкнулись "со стеной недоверия"."Мы воюем с русскими. Вы - нет. Почему мы должны вас слушать?" — заявил американцам во время их первой встречи бывший тогда командующим Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский.Однако американцы убедили украинцев в пользе сотрудничества — они смогли предоставлять ВСУ такую разведывательную информацию о поле боя, которую подчинённые Сырского не смогли бы получить самостоятельно."В те первые дни это означало, что генерал [Кристофер] Донахью и несколько его помощников по телефону передавали данные о перемещении российских войск Сырскому и его штабу. Но даже это импровизированное сотрудничество задело болезненную точку соперничества внутри украинской армии - между генералом Сырским и его начальником, главнокомандующим генералом Валерием Залужным", — писало издание.При этом ситуацию ещё больше осложняли напряженные отношения между Залужным и его американским коллегой — председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.Как сообщило издание, во время телефонных разговоров Милли мог ставить под сомнение запросы Украины на вооружение или давать советы по ведению боя на основе спутниковой разведки, которую он видел на экране в своем офисе в Пентагоне.По информации The New York Times, после этого обычно наступала неловкая пауза, а затем Залужный резко завершал разговор.Иногда Залужный просто не брал телефон. В итоге помощник Милли звонил генерал-майору Дэвиду Болдуину, командующему Национальной гвардии Калифорнии, который звонил состоятельному производителю дирижаблей из Лос-Анджелеса и уроженцу Львова Игорю Пастернаку, который знал тогдашнего министра обороны Украины Алексея Резникова. Затем Резников находил Залужного.По словам Болдуина, Резников говорил Залужному: "Я знаю, что ты злишься на Милли, но тебе надо ему позвонить".Позднее, когда главкомом стал Сырский, проблемы в отношениях остались. Так, украинцы не предупредили американцев о вторжении в Курскую область.В марте 2024 года американцы обнаружили, что украинская военная разведка тайно планирует наземную операцию на юго-западе России. Тогда начальник киевской резидентуры ЦРУ поставил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) перед фактом: если украинцы пересекут границу с Россией, то сделают это без американского оружия и разведывательной поддержки.Однако в начале августа украинцы начали вторжение."Для американцев развертывание этой интервенции стало значительным нарушением доверия. Дело не только в том, что украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, вывозив оборудование, предоставленное коалицией, на российскую территорию", – отмечалось в публикации.При этом ранее Украина и США определили зону в России, по которой украинцы могли бить из американского оружия, а командование в Висбадене могло поддерживать их удары разведывательной информацией. Это было сделано якобы для предотвращения "гуманитарной катастрофы в Харьковской области"."Это был не почти шантаж, а именно шантаж", – заявил в комментарии изданию чиновник из Пентагона.После начала вторжения ВСУ в Курскую область американцы могли бы остановить свою поддержку, но они знали, что это, как пояснил представитель администрации США, может привести к катастрофе для ВСУ: вторгшиеся в Курскую область украинские военные и наёмники без прикрытия HIMARS и без данных американской разведки наверняка бы были ликвидированы.В итоге американцы пришли к выводу, что вторжение в Курскую область было "победой", к которой так стремилось руководство Украины. Сам же Владимир Зеленский заявил, что цель вторжения — захватить российскую территорию для обмена и для усиления позиции на будущих переговорах с Россией.Также издание рассказало о том, как при помощи США осуществлялись удары ВСУ по России.Так, по информации The New York Times, американские военные, базировавшиеся в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары из РСЗО HIMARS."Секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия. Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру. <...> Украинцы чрезвычайно зависели от американцев в плане разведывательной информации, и оперативная группа "Дракон" проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS", — отмечалось в публикации.При этом военные шли на лукавство: они называли планируемые для ударов места не "целями", а "точками интереса".Также, по информации The New York Times, ВМС США получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах, в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России.Как заявил в беседе с журналистами издания неназванный руководитель европейской разведки, он "был ошеломлён", узнав, насколько глубоко американцы задействованы в операциях на Украине.О том, что ещё украинцы утаивают от американцев — в статье Сергея Зуева "Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский".

https://ukraina.ru/20250330/1062150540.html

https://ukraina.ru/20250330/1062146449.html

https://ukraina.ru/20250329/1062144333.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, валерий залужный, александр сырский, марк милли, вооруженные силы украины, пентагон, цру