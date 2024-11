https://ukraina.ru/20241111/1058780070.html

Украина за неделю. Почему "миротворец" Трамп может стать шансом для Зеленского на эскалацию конфликта

В каких настроениях подходит Украина к зиме, почему администрация Байдена обещает Киеву много помощи, но почти ничего не дает, почему ЕС не хочет оплачивать Украину вместо Штатов, зачем Трампу предлагают "кипрский сценарий" и дожидаться "постпутинского руководства" РФ и зачем Зеленскому нужно, чтобы Путин сорвал переговоры?

"Столько, сколько потребуется"Прошедшая неделя предвещает большие изменения. Прежде всего внутри Украины.84% опрошенных агентством InMind жителей Украины потребляют новости в соцсетях, а 73% — в Телеграме, который украинские власти все время грозятся запретить, а в госучреждениях в служебных целях уже запретили. При этом уровень доверия к медиа впервые с начала СВО опустился ниже 50%, а 11% респондентов читают и российские каналы, чтобы получать разностороннюю информацию.И, конечно, раньше или позже наступает момент, когда реальность за окном пересиливает медийную повестку."27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда", — так директор дистанционной школы Владимир Страшко охарактеризовал новую волну выезда школьников за границу.Он отметил, что последние пару месяцев идет аномальное количество обращений о переводе на дистанционное обучение в связи с выездом. И касается это не только мальчиков из старших классов, которые могут опасаться скорой мобилизации, но всех детей независимо от пола и возраста. А среди старшеклассников до 90% не собираются поступать в украинские вузы. Страшко объясняет это тем, что до осени 2023 года люди еще ожидали более-менее быстрого окончания войны, но после провала украинского контрнаступления, многие поняли, что перспектив на Украине не будет. Поэтому детей стали вывозить за границу более активно, а тех, кто уже там, переводить на западное образование. Возвращаться люди не собираются.Эту тенденцию подтверждает и опрос КМИС, который показал, что с февраля на 10% в среднем по стране уменьшилось число тех, кто готов терпеть войну "столько, сколько потребуется". На юге и востоке Украины количество таких людей сократилось на 18% и 32% соответственно. Значительно больше стало тех, кто затрудняется ответить на этот вопрос.Терпеть действительно нет сил и мир на любых условиях сегодня приняли бы многие. Ну а пока мира нет, остается либо уезжать, либо скрываться.Шутка ли сказать, но, по словам замминистра экономики Украины Татьяны Бережной, около 8 млн жителей Украины сейчас не работает и даже не ищет работу. Бережная сказала, что среди них — люди с инвалидностью и ветераны, которые "не нашли себя на рынке труда", а также женщины, которые не могут совмещать "выполнение семейных и рабочих обязанностей", но промолчала о тех, кто никуда не устраивается, боясь принудительной мобилизации. Общий дефицит работников в экономике она оценила в 4,5 млн человек. Местами работать вообще некому. В одном из небольших городков Полтавской области встали все лифты, потому что не осталось соответствующих специалистов — всех мобилизовали. Мобилизованы и более половины таксистов, которые работают в автопарках, говорит крупный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.Что будет с экономикой, если война и принудительная мобилизация продолжатся, сказать сложно. Нардеп от "Слуги народа" Горбенко считает, что в случае длительного продолжения войны, мобилизовать придется по 150 тысяч человек в год. Учитывая, что за квартал с мая по июнь удалось призвать по 25-30 тысяч человек в месяц, а с сентября, по словам нардепа Соломеи Бобровской, цифры существенно просели, то указанные масштабы вряд ли можно реализовать. Она подтвердила слова Безуглой, что спад темпов мобилизации привел к тому, что в пехоту забирают авиатехников и специалистов ПВО."До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен. С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", — сказала Бобровская.Проблема еще в том, что мобилизованных не обучают. Безуглая привела пример Ровенского полигона ВСУ, где: в сертификатах о прохождении подготовки указаны предметы, которые реально не изучаются; в медпункте есть только парацетамол, а в сам медпункт невозможно попасть; солдат вместо обучения заставляют разгружать дрова и запасы для кухни; стрелять не учат, кто не умеет, тот на стрельбах "просто интуитивно нажимает на спуск"; каждый день больше десятка человек уходит в самоволку; в лагере распространено пьянство; блиндажи недоступны, во время тревог солдаты выходят из палаток спасть на улицу в спальных мешках; получасовые построения 6 раз в день. И это, не говоря уже о качестве призывников, которых уже берут почти с любыми болезнями и в итоге они не попадают в части, потому что командиры отказываются их брать как бесполезных.Впрочем, если по вопросам темпов мобилизации Безуглая и Бобровская согласны друг с другом, то касательно призыва в армию женщин их позиции расходятся. Когда Безуглая назвала нынешнюю мобилизации "незаконной дискриминацией мужчин", на мгновение появилась надежда на ее гуманистическое просветление. Но нет, дискриминацию она видит лишь в том, что призывают только мужчин, а "в Конституции нет двух видов людей". Если мобилизовать женщин на тыловые должности, говорит Безуглая, на фронт с тыла удастся отправить многих мужчин, которые "порешали", чтобы не оказаться на передовой. Бобровская же утверждает, что предложений и инициатив от Генштаба по принудительной мобилизации женщин не существует, а разговоры об этом ведут только ради хайпа.Человек, который боится мираВнутренние возможности Украины продолжать войну сжимаются. С внешними ситуация и была не простой, но после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, она только усугубилась.Портал Axios со ссылкой на источники опубликовал некоторые подробности телефонного разговора Трампа и Илона Маска с Владимиром Зеленским. Зеленскому пообещали продолжить предоставлять доступ к коммуникационной системе Starlink и вообще поддерживать Украину дальше, но о конкретных шагах поддержки не было сказано ничего. Кстати, само-по себе участие Маска в этом разговоре может многое значить. The Wall Street Journal и другие источники писали, что с конца 2022 года Маск стал регулярно общаться с Путиным и Кириенко, причем несколько раз даже по просьбе Зеленского. Станет или он посредником (или уже стал), покажет время.А вот советник Трампа Брайан Ланза заявил в интервью BBC, что будущая администрация сосредоточится на достижении мира в войне в Украине, а не на отвоевании территорий. "Крым ушел, — сказал он. — И, если это ваш приоритет — вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма, вы сами по себе". При этом Ланза добавил, что Байден и европейцы не дали Украине достаточно оружия и других возможностей для победы в войне с самого начала и это правда.Такая неопределенность активирует действия администрации Байдена в оставшееся ей время до конца января 2025 года. Во-первых, в Киев приехал главный инспектор по обеспечению прозрачности и подотчетности помощи США — будет проверять, куда реально пошли американские деньги. Этот ход понятен, если право издание Politico, которое сообщило, что Байден "планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся 6 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности к моменту инаугурации Трампа". Однако есть сомнения, что это в принципе возможно, потому что 6 млрд — это не деньги в бюджет Украины, а средства для покупки оружия со складов Пентагона. The Wall Street Journal со ссылкой высокопоставленного представителя администрации нынешнего президента США утверждает, что логистика такова, что поставки занимают недели, а то и месяцы, так вряд ли они успеют при всем желании. Кроме того, склады истощены. Это не значит, что у Америки не осталось оружия, но у Америки осталось мало оружия для Украины — ведь есть и другие задачи. Министр обороны США Ллойд Остин отклонил просьбу Зеленского о приоритете в поставках ракет ATACMS Украине перед другими покупателями. Да и с помощью ракет Украина все равно победить не сможет — об этом неоднократно говорили сами американцы, отказывая Киеву в дальнобойных ударах по России.Из реального, Пентагон пообещал Украине в ближайшие недели более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, которые до конца года должны закрыть потребности в сфере ПВО (что дальше — неизвестно) и разрешил "небольшому количеству подрядчиков" ремонтировать западную технику на территории Украины вдали от линии фронта, поскольку у Украины не хватает квалифицированных работников (их, как мы узнали, отправляют в пехоту). Подрядчики прибудут "в ближайшие месяцы", т.е. нескоро, соответственно Трамп, если захочет, сможет отменить это решение.То есть пока активизация уходящих американских властей по вопросу Украины выглядит лишь как разговоры и пара мелких шагов, которые ни на что всерьез не повлияют. Если Трамп, как говорят, собирается переложить ответственность за Украину на Европу, то Байден, похоже, перекладывает ответственность за Украину на Зеленского.Победа Трампа всколыхнула и Европу. На саммите ЕС в Будапеште европейские лидеры все как один призывали Трампа не оставлять их один на один с Украиной. The Wall Street Journal, кстати, утверждает, что в личных разговорах с ними Трамп не давал никаких обязательств по Украине, из-за чего и потребовался саммит. Зеленский же обвинил "некоторых, присутствующих здесь" в том, что они готовы на "объятия с Путиным" и на уступки со стороны Украины. Также он потребовал немедленно передать Киеву замороженные российские активы, которые "принадлежат Украине"."А можно нам взять 300 млрд, принадлежащих нам? Можно мы возьмем 300 млрд и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать?"Однако, похоже, что Зеленский не будет решать судьбу ни 300 российских миллиардов, ни даже судьбу вроде бы уже согласованных европейских 50 млрд. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что выделение этих средств теперь является "открытым вопросом", а страны ЕС движутся в направлении более четкого определения своих обязательств и целей в Украине.И вот с этими обязанностями и целями происходит нечто невообразимое. Поскольку существует опасность того, что Трамп возложит Украину полностью на плечи Европы, лидеры стран ЕС начали откровенно юлить. Если с Орбаном все понятно — он призвал к скорейшему прекращению огня и отказался поддерживать вступление Украины в НАТО, если все понятно со странами Балтии — они призвали увеличить помощь Украине, то итальянка Мелони, например, сказала, что без участия США ей будет трудно убедить своих избирателей увеличить помощь Киеву. Макрон тоже был невнятен.Совсем уж нелепа ситуация в Германии, где правящая коалиция просто распалась после того, как, пишет Berliner Zeitung, министр финансов Линднер отказал канцлеру Шольцу в выделении Украине 3 млрд евро (из-за тяжелой финансовой ситуации в стране), а Шольц отказал Линднеру в отправке на Украине ракет Taurus (из-за опасности развязывания мировой войны). В итоге непонятно, кто из них поддерживает Украину, а кто нет. В любом случае, теперь Германию ждут выборы и до них никаких больших решений не последует.На словах крайне антироссийская Польша в лице вице-премьера Гавковского обвинила Зеленского в том, что тот хочет втянуть Варшаву в войну с Москвой и сказал, что Зеленский "пристает" к Польше с требованиями сбивать российские ракеты на территории Украины, хотя должен был бы быть благодарен за то, что для него уже сделали. А министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что против передачи Украине истребителей МиГ-29, потому что они самим нужны, и добавил, что Зеленский хотел бы вовлечь в войну еще кого-то, но "Польша не является стороной конфликта".Создается впечатление, что из реально что-то значащих европейских стран твердая поддержка Украины остается только со стороны Великобритании. По крайней мере британский министр обороны Джон Хили указал, что раз США смещают свое внимание от Европы в сторону Индо-Тихоокеанского региона, "Британии и Европе придется выполнять больше тяжелой работы по эту сторону Атлантики". Однако на деле Лондон "работать" тоже не спешит — The Guardian сообщает, что отношения Украины с Великобританией ухудшились, потому что лейбористское правительство не дает новые партии ракет Storm Shadow, а премьер Стармер до сих пор не посетил Киев.Очевидно, что все ждут инаугурации Трампа и его официального плана по Украине. Точнее, почти все. Лоббирующий интересы Китая в ЕС премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что новый президент США, а также Китай и Бразилия заинтересованы в остановке войны по линии фронта, но в Европе пока "преобладает идея продолжения войны любой ценой"."Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что война закончится? Так я его видел и зовут его Владимир Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что Трамп победил и что помощь со стороны Соединенных Штатов может быть прекращена", — добавил он.Четыре региона или "реалии на земле"?"Победа Дональда Трампа означает начало конца войны в Украине", написал The Spectator.Очень влиятельный американский аналитик-международник из "партии мира" Ричард Хаас заявил в колонке для Foreign Affairs, что США должны подтолкнуть Украину к переговорам с РФ для заморозки войны по линии фронта, поскольку без прямого участия Запада в войне Украине не выйдет на границы 1991 года, а такого участия не будет. Поэтому либо "ужасный исход", либо "сохранить Украину как действительно независимую страну с возможностью восстановления". Хаас считает, что нужно провести "кипрское размежевание" (разделение Кипра на признанную "греческую" часть и "непризнанную" турецкую) и ждать, когда "постпутинское руководство" России раньше или позже вернется к идее "реинтеграции в состав Запада". А для того, чтобы "постпутинское руководство" подстегнуть к такому решению, надо снять некоторые санкции и намекнуть, что при соответствующем раскладе будут сняты и остальные. Украине же в качестве гарантий в идеале — членство в НАТО, но без баз альянса на ее территории, или набор двусторонних гарантий от США и еще каких-то стран.Пока это только один из вариантов, но в то же время публикация в Foreign Affairs говорит о том, что такой вариант есть.Другой вариант, о котором пишет Wall Street Journal, заключается в том, чтобы снизить военную помощь Украине (это делал и Байден) и одновременно с этим отказать Киеву в праве решать, когда начинать переговоры. То есть Трамп, возможно, потребует от Зеленского договориться с Путиным под угрозой прекращения помощи Украине. Причем интересно, что спецпред Трампа по переговорам между Сербией и Косово в 2019 году Ричард Гренелл считает, что нужна скорейшая заморозка, даже если Украине потребуется уступить РФ территории, а бывший трамповский глава Госдепа и ЦРУ Майк Помпео призывает к продолжению войны, если на уступки не пойдет Путин. Что решит Трамп, пока не понятно, но Помпео, похоже, в новой администрации не будет.Bloomberg со ссылкой на источник пишет, что Трамп "не может просто подтолкнуть Украину к уступкам Путину, не получив ничего взамен" и масштабной смены тактики по Украине не произойдет. Nesweek же утверждает, что новый президент США планирует создать 800-мильную демилитаризованную зону по линии фронта, где разместятся миротворцы Великобритании и ЕС, которые и возьмут на себя основные расходы по Украине вместо Штатов. За РФ останутся уже занятые территории, Украину вынудят отказаться от вступления в НАТО минимум на 20 лет (хорошо коррелирует с "дождаться постпутинского руководства" Хааса), а качестве приза Киеву продолжат поставки вооружений.Зеленский на словах пока против прекращения огня, называет его "прекрасной моделью для РФ", а тех, кто к этому призывает — "диванными экспертами", и говорит, что Украине нужно оружие, а не поддержка в переговорах. Однако представитель нынешнего Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Штаты поддержат Зеленского, если тот решить начать мирные переговоры с Россией, а Financial Times утверждает, что на Западе уже обсуждают перспективы снятия финансовых санкций с РФ.Соответственно, касательно реальной позиции Зеленского есть и другое мнение. The Economist пишет, что украинский президент может "приветствовать" победу Трампа из-за глубокого разочарования" в Байдене. Байден из-за опасения эскалации оказывал Украине минимальную поддержку, "однако победа Трампа может предложить Зеленскому выход из того, что выглядит как кровавый тупик в лучшем случае, а поражение в худшем". Надежда на то, что республиканцы никогда не позволят Трампу (даже, если бы он хотел) полностью отдать Украину Путину, соответственно какая-то помощь все равно будет оказываться. Взамен на поддержку Трамп может потребовать от Украины доступ к ее природным ресурсам, что для Зеленского, естественно, не проблема. А самое главное — есть ненулевой шанс, что Москва откажется от мирного плана Трампа, если будет выглядеть так, как описано выше.Россия может оказать в ситуации неприятного выбора — либо принимать мирное предложение, которое ее не вполне удовлетворит (с риском начала новой войны через несколько лет), либо отказываться от предложения с риском того, что Трамп начнет активно вооружать Киев и давить санкциями Китай (соответственно Китай будет давить на Россию, чтобы та приняла условия невыгодного мира).Проще говоря, Зеленский надеется на то, что переговоры сорвет Путин. Издание Axios так и пишет: Зеленский надеется, что если Путин сорвет переговоры, то Трамп будет вынужден поддерживать войну дальше.Тем временем Ермак подтвердил, что переговоры с Россией о взаимном прекращении ударов по энергетике идут, но не напрямую, а через катарских посредников. Он сказал, что Украина согласна на такое соглашение, но Россия решение еще не приняла и пока неизвестно, каким оно будет. Сейчас РФ накапливает ракеты к зимней кампании, что может стать как сильным аргументом в переговорах, так и оружием для ударов по украинской энергетике, если условия переговоров будут неприемлемыми.The New York Times идет еще дальше и утверждает, что "деликатные многосторонние переговоры" для "согласования" китайско-бразильского плана с "формулой мира" Зеленского "уже ведутся и набрали обороты в последние месяцы". Скорее всего речь о том, что Украина о чем-то говорит с посредниками, а затем посредники передают предложения России.Значит ли это, что китайско-бразильский план уже можно назвать планом, на который согласен Кремль? На саммите БРИКС Путин дал понять, что да, однако затем звучали и другие заявления."Неизвестным элементом остается Путин и то, на что он согласится. Источники, близкие к российскому лидеру, дают противоречивые сигналы о его готовности вести переговоры: в один день они сообщают о его готовности заморозить боевые действия вдоль существующей линии соприкосновения. В другой день настаивают на чем-то похожем на капитуляцию Украины", — пишет The Economist.The Guardian считает, что в случае посредничества Трампа в переговорах, РФ, помимо четырех регионов, будет требовать создание буферной зоны, репарации за ущерб Донбассу и нейтральный статус Украины вне НАТО. В России же все время говорят разное. Путин заявил, что готов к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и "реалий сегодняшнего дня". Если нет, то "новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России". Однако Песков утверждает, что "готовность России обсуждать с Трампом урегулирование в Украине не подразумевает корректировку требований в рамках мирных инициатив Владимира Путина, озвученный 14 июня в МИДе" и замглавы МИД РФ Сергей Рябков тоже говорит, что предложения 14 июня (про передачу России четырех регионов, снятие санкций, отказ от НАТО и т.д.) являются "единственно реалистичными". Но эти предложения противоречат "Стамбулу" и "реалиям сегодняшнего дня".Возможно, российское руководство еще не приняло окончательного решения и хочет потянуть с ним до результатов наступления ВС РФ. По всей вероятности, скоро будет задействован последний российский резерв в виде группировки "Днепр" в Запорожской области и после исчерпания наступательного потенциала станет понятно, насколько "реалии на земле" отличаются от требований передать России четыре региона в административных границах.О чем могут договориться стороны конфликта — в материале "Украина за неделю. Готовы ли стороны завершить конфликт "вничью"?"

