"Украина вторглась в Россию". Почему США и Китай против затягивания горячей фазы конфликта

В американской прессе впервые появилась информация о том, что украинские военные могут совершать преступления в Курской области. Что это значит и каковы актуальные позиции основных сторон конфликта по вопросу его завершения?

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_bea13a944c184d149899c1f608a7a780.jpg.webp

Китай за СВО, но против войныНа саммите БРИКС президент России Владимир Путин дал понять, что согласен с китайско-бразильской формулой мира как с единственно реалистичной, а также сказал, что РФ готова к диалогу и ждет лишь соответствующей инициативы со стороны Украины.Очевидно, что в нынешних условиях никакие успехи на фронте (даже если ВС РФ сможет занимать все новые регионы в их административных границах, что, учитывая необходимость форсирования Днепра, является почти невероятным) не решат главную задачу СВО — вывод Украины из-под западного контроля. И здесь ключевым фактором становится Китай, который не просто предлагает остановить войну по линии фронта, но прямо-таки настаивает на этом. Спецоперация 2022 года была поддержана КНР, поскольку в результате ее удачного окончания Китай получил бы прямой и безопасный торговый путь в Европу через Россию и Украину. Иначе говоря, Пекину нужны не какие-то территории Украины в составе России, а вся Украина в составе прокитайского экономического объединения вроде БРИКС или ШОС.После успешной спецоперации в Казахстане в 2020 году даже заговорили о создании некой силовой структуры в рамках ШОС, где Китай будет давать деньги, а Россия военной силой обеспечит безопасность объединения от проамериканских "цветных" переворотов. В Европе указанная идея была поддержана такими лоббистами КНР, как Венгрия и Словакия, которые надеются получить свою выгоду на "великом шелковом пути".Нельзя забывать, что Пекин с Киевом пытался договориться в 2019 году, а украинские министры (не смотри, что соросята и бандеровцы) некоторое время даже фотографировались с цитатником Мао Цзедуна в надежде на большие инвестиции в экономику Украины. Тогда, при раннем Зеленском, могли произойти и некоторые политические изменения в сторону от Запада. Но Трамп лично не дал провести сделку по заводу "Мотор-Сич", и стало ясно, что просто так Китаю Штаты Украину не отдадут. По крайней мере, при Трампе. Нового президента Байдена трамписты яростно называли агентом влияния КНР. Это, конечно, перебор, но нет дыма без огня. Быстрая спецоперация на Украине (по всей видимости, при согласии Байдена, поскольку Штаты в качестве компенсации за Украину должны были получить часть европейского газового рынка) имела целью включить страну в экономическую орбиту Китая.Как бы там ни было, "на земле" все пошло не так, и благодаря затянувшейся войне, военной истерии, подрыву "Северных потоков" и невероятному количеству санкций Вашингтон получил газовый рынок ЕС, не отдавая Украину. И сейчас нет никаких аргументов, почему он должен ее отдать.Что касается Китая, то, чем дольше идет СВО, тем больше Пекин (который не может отказаться и не откажется от стратегического партнерства с Россией) подвергается западным санкциям, т.е. получает ровно противоположное тому, что хотел. Российский рынок заменить ему рынок ЕС не может из-за своих относительно маленьких размеров. Если бы Россия совершила экономический скачок и качественно повысила платежеспособный спрос населения, были бы варианты, но по факту (особенно с постоянным поднятием ключевой ставки ЦБ якобы для борьбы с инфляцией) таких вариантов нет. В итоге от длящейся спецоперации страдает не только экономика Китая, но теперь и тесно связанная с ней экономика России. КНР не может игнорировать санкции, и это привело к тому, что проводить платежи с Китаем российский бизнес может только через посредников, на долю которых уже приходится до 80% всех расчетов. Мало того, что это удорожает сделки, так еще и есть риск в принципе потерять деньги — счета посредников могут заблокировать, и никто ничего с этим не сделает.Короче, для Китая быстрая спецоперация на Украине была крайне выгодной, но бесконечная — создает массу проблем и рушит стратегические планы развития.Снова катарские переговоры и почему США против атаки на Курскую областьНо затянувшаяся война раздражает и США. За последнее время в западной прессе появилась масса публикаций о том, что союзникам больше нечем помочь Украине, есть куча более насущных проблем и надо замораживать конфликт по линии фронта.Президент Wilson Center Марк Грин в статье "Китай и Россия: тихое движение вперед?" обеспокоен сближением Китая и России, т.е. вынужденным российским "поворотом на Восток". Он пишет о более 100 совместных российско-китайский военных учениях в Средиземном море, Полярном круге и побережье Южной Африки, об отправке в Россию северокорейских солдат и боеприпасов, об иранских поставках баллистических ракет и дронов, об активности РФ в Центральной и Западной Африке, о якобы предоставленных Москвой йеменским хуситам данных для атаки судов в Красном море. "Мы не замечаем, как земля уходит из-под ног", — подводит итог Марк Грин.В то же время The New York Times пишет, что США проводят учения, готовясь к потенциальной войне с Китаем. "Теперь, когда шансы войны с Китаем растут, большая и неповоротливая армия пытается трансформироваться после двух десятилетий борьбы с терроризмом в Афганистане и на Ближнем Востоке. В отличие от Талибана** или других повстанцев, у Китая будут спутники, которые могут видеть формирования войск с неба. Армия, по сути, должна научиться летать под радаром", — отмечает издание.В такой ситуации Штатам вообще не нужна прочно привязанная к Китаю Россия. Харрис пока темная лошадка, а вот общая стратегия Трампа вполне ясна — снижать напряжение с РФ и манить "морковкой" российские элиты с тем, чтобы если не развернуть Россию снова на Запад (вряд ли это возможно), то хотя бы ослабить ее связи с Китаем. Если вдруг США и Китай столкнутся, Россия должна оставаться условно нейтральной. Для этого точно нужно завершать СВО и снимать часть санкций.Интересно, что того же самого требует и российское руководство в качестве одного из условий мирного договора.Зеленский на словах категорически против отказа от каких-либо территорий, но слова мало что значат. Украина совершенно официально признала, что границы 1991 года недостижимы и новая цель войны — сохранение государственности. Сейчас это уже принятое решение популяризируется в народе различными украинскими ЛОМами. Да и, судя по опросам, динамика общественного мнения в пользу тех, кто готов отдать территории ради мира. Нардеп Николай Стефанчук, брат спикера Верховной Рады, даже проговорился, что президентские выборы на Украине состоятся через шесть-девять месяцев (а это возможно только после снятия военного положения), правда, потом сказал, что его слова переврали журналисты. Переврали или нет, но это не первые свидетельства того, что украинские политики начали подготовку к выборам. Имеющая нюх на такие вещи Юлия Тимошенко материализовалась из небытия и сфотографировалась с народом в супермаркете. Дыма без огня не бывает.И вот Financial Times сообщает о возобновлении украино-российских переговоров в Катаре по прекращению взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский совсем недавно заявлял, что такая договоренность может стать первым шагом к завершению "горячей фазы войны". Катарские переговоры, которые в августе чуть не привели к соглашению, Зеленский сорвал атакой на Курскую область. У Украины была надежда на то, что к осени российский наступательный потенциал иссякнет, а курский кризис заставит командование ВС РФ перебросить силы с Донбасса. Это должно было привести к патовой ситуации на фронте, а значит к неизбежным переговорам и, возможно, размену территориями. Киев просчитался.И вот теперь "идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо", — сказали источники Financial Times, уточнив, что по уже достигнутой спецслужбами обеих стран договоренности за последние две недели частота атак на энергетическую инфраструктуру друг друга снизилась.Однако издание прямо пишет, что, пока ВСУ находятся в Курской области, сделки не будет. Курская область — то, что нужно решить до переговоров. И, возможно, прямо сейчас России выгодно нахождение украинской армии на своей территории. Особенно в окружении, о котором говорил в том числе Путин.Фактор корейцев, отрицать наличие которых после речи Путина про снимки, которые "серьезная вещь" и "обязательно что-то отражают", нет смысла, может здесь сыграть. Если они дадут возможность освободить силы ВС РФ для усиления рывка на Донбассе и в Запорожской области, не исключено, что к началу переговоров по существу Россия и получит что-то близкое к четырем регионам (без Херсона и скорее всего без Запорожья, но с ЛДНР в административных границах).Козырь в руках у РоссииИтак, Курская область "мешает" началу переговоров, и это, опять же, раздражает США. Тем более, операцию Киев провел явно без согласования с Вашингтоном. The Economist утверждал, что Украина готовила еще две операции, но информацию о них слили России американцы. Это привело к том, что о подготовке курского наступления Сырский не сообщил даже Буданову*, справедливо предполагая, что известное последнему равноценно известному Вашингтону. Потому атака и оказалась неожиданной для всех, а США ее публично раскритиковали как вредную и провокационную. До того в мейнстримном дискурсе Украина защищалась от агрессии, но немецкие танки с украинскими военными на "Курской дуге" — совсем другое дело. Даже ранее снизившийся поток российских добровольцев значительно увеличился из-за этого события. А у Путина есть железный аргумент (прежде всего для Китая), почему спецоперация не может быть остановлена прямо сейчас. Вот выбьем ВСУ, тогда и поговорим. А выбивать можно столько времени, сколько нужно. Особенно если появятся корейцы.Курская операция Украины настолько бесит Штаты, что в The New York Times даже вышла большая статья под названием "Украина вторглась в Россию. Вот как это было для мирных жителей". Сообщение крупнейшего американского издания о том, что Украина вторглась в Россию (а не наоборот) — событие беспрецедентное. Так и сказано — первое вторжение на территорию России со времен Второй мировой войны. Мало того, репортеры зафиксировали трупы российских гражданских на дороге в районе деревни Коренево. В статье приводятся свидетельства местных жителей о том, как украинские солдаты стреляли по бегущим мирным. Также сообщается, что хоть Украина и создала в Курской области военную администрацию для оказания помощи местному населению, однако "правительство в Киеве предоставило мало других подробностей о работе оккупационных властей".Правда, американские журналисты не были бы американскими журналистами, если бы не сказали, что данные не подтверждены "независимой" экспертизой, и неизвестно, кто именно убил людей, а российские власти не потрудились эвакуировать население, т.е. как бы тоже виноваты. Тем не менее, вторжение Украины в Курскую область не преподносится американскому читателю как нечто позитивное и справедливое.Факт же в том, что сегодня обстоятельства сложились так, что прекращение войны нужно и России, и Китаю, и США. Вопрос лишь в приемлемости условий. Вашингтон крайне негативно отреагировал на срыв Зеленским первых катарских переговоров. И вот начались вторые. Но теперь Москва имеет временный козырь в рукаве — ВС РФ будут наступать столько, сколько смогут, объясняя это наличием оккупантов на территории России. И тут два варианта: либо Украина под переговоры выведет войска, лишив Россию указанного аргумента, либо Россия сама додавит украинскую группировку в Курской области, но после того, как исчерпает наступательный потенциал на западе.А двусторонний отказ от ударов по энергетической инфраструктуре действительно может стать первым шагом для остановки "горячей фазы" конфликта. Сам же конфликт теперь сохранится на долгие-долгие годы.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов** - деятельность организации запрещена в РФПодробнее о складывающемся консенсусе по поводу завершения войны и о том, что этому мешает — в материале "Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток"

