https://ukraina.ru/20241028/1058396951.html

Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток

Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток - 28.10.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток

Пока Киев меняет цели войны с выхода на границы 1991 года на сохранение государственности, уходящая администрация США ищет способы сохранить финансирование Украины в следующем году, а Путин после встречи с Си Цзиньпином говорит, что Россия с Украиной готова идти на компромиссы, но "с учетом реалий на земле".

2024-10-28T06:04

2024-10-28T06:04

2024-10-28T06:04

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россия

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ллойд остин

джо байден

брикс

ес

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После войныПо данным Politico, Евросоюз собирается рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину после окончания войны. Практически то же самое заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, призвав обсудить размещение на Украине "неядерных сил" после окончания боевых действий. Он объяснил, что мир находится в начале "политического пути" по разрешению украинского конфликта, и самое время подумать о том, что будет после."Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос о неядерном сдерживании, позволяющем предотвратить новую российскую агрессию, и это вопрос, который нужно обсудить уже сейчас", – сказал Лекорню.Зеленский, как мы помним, просил НАТО разместить силы неядерного сдерживания на Украине прямо сейчас, но это было бы равносильно началу третьей мировой, чего украинский президент, по-видимому, и добивался. Запад же, похоже, принял решение о необходимости заморозки, поддерживает Украину ровно настолько, чтобы она не рухнула моментально, и начинает думать, как обеспечить свой контроль в оставшейся после окончания войны части Украины. Доказательством тому — приезд Ллойда Остина в Киев. Глава Пентагона не привез никаких разрешений на "дальнобой" (об этом уже пора забыть), но приехал с пакетом помощи на 400 млн долларов. В нем снова боеприпасы для HIMARS и другие расходники. Наступательного вооружения нет и, видимо, не будет. Полторы недели назад Украина официально сменила свои цели в войне (Киев теперь воюет на за границы 1991 года, а за сохранение государственности), а значит ВСУ уходят в оборону и наступать больше не собираются — нечем и некем.Правда, Зеленский сообщил о еще одном пакете американской помощи — на 800 млн. Деньги должны пойти на внутреннее производство дронов на Украине. Официального подтверждения еще не было, но The New York Times написал, что это "может стать своего рода утешительным призом для Зеленского" вместо разрешения на "дальнобой". В принципе, дроны весьма эффективны и дешевы, ими уже неоднократно поражали важные объекты в глубине России, а западных ракет мало, войну они точно не выиграют, но спровоцировать ядерку могут. Остин так и сказал — Украине следует бить по РФ своими дронами и не рассчитывать на западные ракеты из-за их высокой цены. Также интересно и то, что это будут первые за всю войну "военные" деньги, переданные непосредственно Украине, а не заплаченные западным военным заводам за поставляемую Киеву технику.Однако, непонятно, куда девать фактор коррупции. Офис генерального инспектора Минобороны США выяснил, что переданные Украине в 2022 году 1,1 миллиарда долларов недостаточно задокументированы. Пока что эта сумма названа "сомнительными расходами", деньги могли быть использованы не по назначению. Если маховик проверок раскрутится, "сомнительная" сумма может и увеличиться. Соответственно, пойдут ли 800 млн на производство дронов — вопрос не тривиальный.Тем не менее, многое свидетельствует о том, что Запад "скидывает" ответственность за ведение войны на Украину: уменьшают непосредственную помощь, передавая ПВО, расходники и некондиционное старье; пытаются профинансировать украинское военное производство, чтобы Киев воевал "на свои". Не исключено, что это последнее попытка администрации Байдена продлить свой план по Украине — война на истощение без эскалации. Трамп, по его словам, намерен завершить войну как можно быстрее, Харрис уходит от темы и ничего внятного не говорит, соответственно выделенные сейчас деньги на беспилотники могут поддержать Украину, если вдруг новый президент США решит закругляться.Косвенно эту гипотезу подтверждает и то, что Зеленский поручил разработать до конца года еще один военный план — о том, что должна сделать сама Украина, а не союзники. Об этом пишет ВВС-Украина со ссылкой на источники. Но не поздно ли пытаться запустить собственное военное производство сейчас, после потерянных на попрошайничество почти трех лет? Разве что, если на послевоенное будущее. Кстати, гендиректор турецкой компании Baykar заявил, что завод по производству давно бесполезных беспилотников Bayraktar на Украине будет достроен только к осени 2025 года. Но зато немецкий Rheinmetall сообщил, что один завод на Украине (по производству порохов и танковых боеприпасов) уже готов, на подходе еще один, а затем будут еще два.Продолжается эпопея с кредитом "Большой семерки". Это 50 млрд долларов для Украины, которые будут погашаться за счет конфискации прибыли от замороженных российских активов (2-3 млрд в год). Некоторые пишут, что на это пойдут сами активы, но это не так. Решение оказалось компромиссом между требовавшими полного изъятия российских денег США и колеблющейся Европой, где большая часть суммы и хранится. В ЕС опасаются оттока инвестиций других стран, которые увидят ненадежность размещения своих денег в Европе. Усилиями Венгрии заморозка российских активов пересматривается каждые полгода. Соответственно, каждые полгода есть вероятность, что та же Венгрия не проголосует, средства придется разморозить, а значит выплачивать украинский кредит из собственного кармана. Вашингтону такая перспектива не нравится, и американцы лоббируют заморозку хотя бы на 36 месяцев. Но пока есть как есть, и никто не может гарантировать, что проценты полностью покроют кредит. Поэтому американцы сначала в авантюре участвовать отказались и ЕС выделил 35 млрд, чтобы дать Украине хоть что-то.Однако теперь, когда риск победы Трампа на выборах довольно высок, в Белом доме решили все-таки поучаствовать в кредите и обещают дать 20 млрд. Как заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, США и другие члены "Большой семерки" на 99% согласовали кредит Украине. Но больше 50 млрд все-равно не будет. Поскольку США участвуют, Европа снижает свой вклад тоже примерно до 20 млрд. Остальные 10 млрд добавят Великобритания, Япония и Канада. Деньги должны начать поступать до конца года и пойдут как на военные нужны, так и на послевоенное восстановление. Это страховка для Украины на тот случай, если новый президент США потеряет к ней интерес, а война в 2025 году не остановится. Если остановится, у Украины будут средства на восстановление и, главное (об этом сейчас все разговоры) на вооружение, которое позволит ей, как считают руководители Украины, обеспечить безопасность от России в будущем.А вот с 6 млрд евро из Европейского фонда мира пока ничего не получается. Венгрия ветирует, Брюссель предлагает странам-членам ЕС делать добровольные взносы, что позволило бы использовать средства с согласия только тех, кто вносит вклад, а не на основе единогласной поддержки всех членов, но Германия и Франция против.По приглашению Украины в НАТО также все стабильно. Зеленский хочет приглашения (не вступления, только приглашения) до окончания войны. Он сказал, что "какой бы путь у нас ни был", юридически "никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет", а по условиям и длительности вступления "могут быть разные форматы". Но, несмотря на вброс Le Monde, где сказано, что Байден может дать Украине приглашение, если на выборах победит Харрис, пока 7 стран НАТО (США, Германия, Словакия, Венгрия, Испания, Бельгия и Словения), как пишет Politicо, против.Дефицит людей, а не оружияРазговоры о необходимости мобилизации женщин и молодежи до 25 лет, по всей видимости, затихают. Все расчеты показывают, что это не даст существенного пополнения для ВСУ, но социально-политические последствия могут быть значительными. Особенно, если впереди заморозка и выборы, а этого пока никто точно не знает.Пока же войну, хоть и с другими (сугубо оборонительными) целями Украине приходится продолжать, главной проблемой становится даже не дефицит оружия, который очевиден, а дефицит людей. Об этом испанской газете El Pais сообщи анонимный представитель Минобороны Украины."Никто не хочет идти в армию. Бригады говорят нам, что они не могут проводить ротацию, что они измотаны. Скоро не будет людей, с которыми можно было бы воевать", — заявил чиновник.Это регулярно подтверждают те украинские военные, у которых получается найти доступ к СМИ. Мало того, сообщают, что военные части отказываются принимать значительное количество мобилизованных ТЦК, поскольку их состояние здоровья, да и моральное состояние, таковы, что лучше без них, чем с ними. Принудительно мобилизованные либо отказываются выполнять приказы, либо выполняют их, но очень быстро погибают из-за отсутствия подготовки. СОЧ (самостоятельной оставление части) и дезертирство — вообще отдельная тема.Так вот, женщин и молодежь мобилизовать нет будут, зато резерв нашли на промышленных предприятиях. Украинские СМИ пишут, что каждая пятая компания может потерять право бронировать сотрудников после аудита, который планируют завершить к 15 ноября, а процедуру бронирования могут ужесточить. Дело в том, что бронь есть у 1,5 млн работников и их число растет, поскольку у предприятий есть обоснованные опасения, что ТЦК может просто всех сгрести на проходных. И вот, ходят слухи, что 40 тысяч военнообязанных забронированы с нарушениями, а на критически важных предприятиях военной промышленности и энергетики могут сократить количество забронированных со 100% до 70-90%. Определять, какие предприятия являются "критичными", а какие — нет, будут военкомы и военные администрации.Ужесточается и преследование администраторов пабликов о раздаче повесток. На неделе СБУ сообщила о задержании 19 блогеров, которые писали о перемещении сотрудников ТЦК. Причем большинство из них — на Западной Украине. Западноукраинский пример берут одесситы. Работники крупнейшего рынка "7-й километр" собрались толпой и отбили коллег, которых военкомы забрали с рынка. На Западной такое уже случалось. Теперь — Одесса. Чем в более крупные сообщества будут влезать тэцэкашники, тем большее сопротивление они увидят. Впрочем, скорее всего, к самым активным придет СБУ.В такой ситуации работодатели с руками отрывают не подпадающих под мобилизацию мужчин немного старше 60 лет. Раньше такого быть не могло, все искали 20-летнего сотрудника с тремя высшими образованиями и 40-летним рабочим стажем. Теперь же директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова утверждает, что стране не хватает 4,5 млн работников и прогнозы крайне сумрачны. По словам регионального директора по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр, с 2022 года население Украины сократилось на 10 млн человек, население стареет, а молодежь ищет возможность уехать. Мало того, уезжают даже те, кто бежал на контролируемую Киевом территорию из новых регионов РФ. Они возвращаются домой, говорит украинский омбудсмен Лубинец, поскольку людям негде жить, а выплаты для переселенцев ничтожны. За последние 4 года на Украине закрыли 2114 школ, количество первоклассников уменьшилось более чем на 122 тысячи, а 300 тысяч школьников покинули страну перед этим учебным годом. Сейчас рождаемость — менее 1 ребенка не женщину, а после войны прогнозируется рост до 1,5, что все-равно катастрофично. Элла Либанова считает необходимым повысить возраст мобилизации до 30 лет, чтобы дать хоть какую-то возможность рожать, но у военно-политического руководства страны иные цели. Учитывая, что половина беженцев может не вернуться после окончания войны, Либанова не видит иных средств, кроме привлечения мигрантов. А для чего они поедут на Украину, тоже непонятно. Разве что мигранты из совсем неблагополучных стран Африки или Азии.Тем временем правительство решает, переводить ли время на зимнее, запускает "языковые патрули" на Западной Украине, чтобы кошмарить харьковских переселенцев, которые говорят "на языке врага", а на увеличение зарплат прокуроров и судей в следующем году из бюджета планируют выделить дополнительно 2,7 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно. Врачам и учителям повышать зарплаты не собираются."Разумный компромисс"Прошедшая неделя стала воистину неделей откровений. Особенно для тех, кто думал, что российско-украинская война "экзистенциальная" и полутонов ней быть не может. Так, министр обороны Украины Умеров заявил, что после срыва Стамбульских соглашений весной 2022 года, страны продолжили "секретные переговоры" по гуманитарным вопросам. Результатом стал гуманитарный коридор, по которому 400 тысяч человек переехали из новых регионов РФ на Украину (сейчас, как мы увидели, ситуация обратная несмотря на то, что коридора нет), обмен военнопленными и политзаключенными (это про Медведучка и пару человек, которых отдали РФ с ним в придачу), а также зерновая сделка. На вопрос, ведутся ли сейчас какие-либо подобные переговоры по тайным каналам, Умеров ответил, что "гуманитарный трек все еще открыт".На днях украинский омбудсмен Лубинец написал, что с помощью Катара получил списки военноепленных и их письма для передачи родственникам, но стыдливо умолчал, кто же их ему передал. Ведь не катарцы в пустыне эти письма нашли. После того, как ему на это указали в сети, он изменил сообщение и добавил, что данные получены от российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Так что да, гуманитарный трек открыт и никогда полностью не закрывался.Мало того, президент Белоруссии Лукашенко подтвердил, что обмены пленными и передача детей, хоть и при посредничестве Катара и ОАЭ, но физически происходит в Белоруссии. Также по его личному приказу сформирована группа людей, которая передает "некоторые вопросы" от Украины к России и наоборот.А Зеленский говорит, что взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре может "привести к концу горячей фазы войны". Видимо это и планировалось на переговорах в Катаре, которые Украина сорвала нападением на Курскую область. У Киева была надежда на то, что Москва перекинет силы с Донбасса на Курщину, наступление ВС РФ остановится и вплоть до мирных переговоров будет идти тяни-толкай, который позволит в итоге обменяться территориями. Вышло иначе.Учитывая это и все, сказанное в первой части статьи, вполне обоснованным кажется то, что сказал глава Пентагона Остин после встречи с папой Римским: "Нам нужно снизить напряжение на Ближнем Востоке и нужно найти путь к переговорам на Украине. Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и ранее, этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент".Теперь этот момент будут определять Россия и ее партнеры по БРИКС. По результатам обсуждения вопроса главами стран БРИКС, помощник президента РФ Ушаков сказал, что Россия приветствует китайско-бразильскую инициативу по Украине, которая предусматривает окончание войны по линии фронта, и считают ее полезной. Это при том, что еще совсем недавно первые лица страны утверждали, что не может быть никакой заморозки по линии фронта — только вывод ВСУ из новых регионов, после чего и могут начаться переговоры. Возможно, аргументы Китая сработали, хотя каковы они были, общественности неизвестно.На открытии саммита БРИКС Си Цзиньпин заявил, что созданная недавно Китаем группа "друзей мира" направлена на увеличение голосов в пользу прекращения войны на Украине, которая "затягивается", и призвал "содействовать скорейшей деэскалации ситуации" не допустить расширения войны на третьи страны. Также он сказал о необходимости реализации концепции "общей безопасности" для предотвращения других войн и "реформы глобального управления", которое сейчас не отражает роли "глобального Юга" в мире. По всей видимости, Китай надеется на некоторое переустройство ООН в пользу "глобального Юга" по результатам войны на Украине. Итоговая декларация этому и была посвящена — БРИКС не является альтернативой нынешним глобальным организациям и уж тем более вызовом Западу, но страны БРИКС хотят получить лучшее место в существующем мире."Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", — сказано в итоговой декларации.Путин выразил надежду на окончание конфликта "как можно скорее и мирными средствами" и выразил благодарность Китаю и Бразилии за их мирную инициативу. Еще из интересного он сообщил, что получил через помощника Эрдогана новые предложения о переговорах с Украиной и дал свое согласие, но на следующий день Зеленский отказался от диалога.Реалии на земле, очевидно, не соответствуют выдвинутым ранее требованиям передать России четыре региона в их административных границах. "Разменов и уступок" не будет, подытожил президент, но Россия, по его словам, "готова искать разумные компромиссы" для завершения войны. Видимо, китайско-бразильский план и есть тот самый "разумный компромисс".О том, каковы дальнейшие перспективы СВО, — в материале "Украина за неделю. Провалы Зеленского и сценарии будущего спецоперации в преддверии судьбоносного ноября"

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, ллойд остин, джо байден, брикс, ес, нато