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Москва ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США - Захарова

Москва ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США - Захарова - 30.10.2024 Украина.ру

Москва ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США - Захарова

В ночь на 29 октября в аэропорту Вашингтона была задержана съемочная группа МИЦ "Известия". На этот инцидент отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-10-30T10:51

2024-10-30T10:51

2024-10-30T10:51

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Съемочная группа должна была освещать президентские выборы в США и имела на то все разрешительные документы, однако местные правоохранительные органы изъяли у журналистов всю аппаратуру и средства связи, а также подвергли многочасовому допросу.В итоге оператору группы было отказано в пересечении границы по неким "административным причинам", его выдворили из США. При этом представителям Посольства России в США не было позволено связаться с ним и оказать оператору необходимое содействие.Она добавила, что произошедшее - очередное свидетельство глобальной кампании действующей администрации США против российских СМИ и журналистов. Официальный представитель российского МИДа отметила, что без надлежащего внимания происшествие с участием съемочной группы "Известий" не останется."Без надлежащей реакции с нашей стороны произвол американских властей не останется", - заявила она.В начале октября, комментируя беспрецедентную хакерскую атаку на онлайн-сервисы ВГТРК, Захарова отметила, что коллективный Запад, который всегда "топит" за права своих журналистов, по логике должен был бы вступиться за права российских коллег. Но этого не произошло, потому что "они сидят и потирают руки, российские СМИ для них давно для них стали объектом настоящего нападения".Другие темы: Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области.

https://ukraina.ru/20241007/1057932931.html

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