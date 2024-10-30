Москва ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США - Захарова - 30.10.2024 Украина.ру
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Москва ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США - Захарова
Москва ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США - Захарова - 30.10.2024 Украина.ру
Москва ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США - Захарова
В ночь на 29 октября в аэропорту Вашингтона была задержана съемочная группа МИЦ "Известия". На этот инцидент отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-10-30T10:51
2024-10-30T10:51
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Съемочная группа должна была освещать президентские выборы в США и имела на то все разрешительные документы, однако местные правоохранительные органы изъяли у журналистов всю аппаратуру и средства связи, а также подвергли многочасовому допросу.В итоге оператору группы было отказано в пересечении границы по неким "административным причинам", его выдворили из США. При этом представителям Посольства России в США не было позволено связаться с ним и оказать оператору необходимое содействие.Она добавила, что произошедшее - очередное свидетельство глобальной кампании действующей администрации США против российских СМИ и журналистов. Официальный представитель российского МИДа отметила, что без надлежащего внимания происшествие с участием съемочной группы "Известий" не останется."Без надлежащей реакции с нашей стороны произвол американских властей не останется", - заявила она.В начале октября, комментируя беспрецедентную хакерскую атаку на онлайн-сервисы ВГТРК, Захарова отметила, что коллективный Запад, который всегда "топит" за права своих журналистов, по логике должен был бы вступиться за права российских коллег. Но этого не произошло, потому что "они сидят и потирают руки, российские СМИ для них давно для них стали объектом настоящего нападения".Другие темы: Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области.
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новости, сша, вашингтон, россия, мид, мария захарова, сми
Новости, США, Вашингтон, Россия, МИД, Мария Захарова, СМИ

Москва ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США - Захарова

10:51 30.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В ночь на 29 октября в аэропорту Вашингтона была задержана съемочная группа МИЦ "Известия". На этот инцидент отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Съемочная группа должна была освещать президентские выборы в США и имела на то все разрешительные документы, однако местные правоохранительные органы изъяли у журналистов всю аппаратуру и средства связи, а также подвергли многочасовому допросу.
В итоге оператору группы было отказано в пересечении границы по неким "административным причинам", его выдворили из США. При этом представителям Посольства России в США не было позволено связаться с ним и оказать оператору необходимое содействие.
"Расцениваем произошедшее как очередное грубое нарушение Вашингтоном своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. Тот факт, что российские журналисты заранее уведомили американские власти о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение редакционного задания, свидетельствует о показательном характере этой акции, стремлении недвусмысленно продемонстрировать свою готовность в любой момент задействовать репрессивный аппарат для перекрытия неудобной для себя информации", - говорится в комментарии Захаровой.
Она добавила, что произошедшее - очередное свидетельство глобальной кампании действующей администрации США против российских СМИ и журналистов. Официальный представитель российского МИДа отметила, что без надлежащего внимания происшествие с участием съемочной группы "Известий" не останется.
"Без надлежащей реакции с нашей стороны произвол американских властей не останется", - заявила она.
В начале октября, комментируя беспрецедентную хакерскую атаку на онлайн-сервисы ВГТРК, Захарова отметила, что коллективный Запад, который всегда "топит" за права своих журналистов, по логике должен был бы вступиться за права российских коллег. Но этого не произошло, потому что "они сидят и потирают руки, российские СМИ для них давно для них стали объектом настоящего нападения".
7 октября, 13:56
"Потирают руки": Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРККоллективный Запад, который очень любит "впрягаться" за права журналистов и свободу слова, включая Госдепартамент, Даунинг-стрит, ОБСЕ и Совет Европы, должны были отреагировать на хакерскую атаку на ВГТРК. Однако этого не произошло и не произойдет. Такое заявление 7 октября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Другие темы: Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области.
 
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