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Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области
Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области - 30.10.2024 Украина.ру
Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области
Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны ВСУ. Об этом 30 октября сообщило агентство РИА Новости
2024-10-30T10:43
2024-10-30T10:43
2024-10-30T10:43
новости
курская область
всу
атака
обстрелы
погибшие
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Жительница поселка Теткино в Курской области погибла при обстреле жилого дома со стороны ВСУ. Перед смертью она закрыла собой дочь. Об этом журналистам рассказала мать подруги погибшей. Украинские военные с 2023 года обстреливали Теткино каждый день, а в 2024 году стали делать это "днями и ночами", рассказала она. По ее словам, ВСУ несколько раз прицельно били по детскому дому.В августе другая жительница Курской области - беременная 28-летняя Нина Кузнецова - также закрыла собой сына. Тогда огонь по автомобилю семьи открыл из автомата украинский военный."У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достало. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала своим телом сына", - рассказал ее муж Артем Кузнецов.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.Еще по теме: Единственный выживший: мужчина, которого пытались эвакуировать из Часова Яра, больше не выходит на связь.
https://ukraina.ru/20241029/1058442286.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, всу, атака, обстрелы, погибшие
Новости, Курская область, ВСУ, атака, обстрелы, погибшие
Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области
Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны ВСУ. Об этом 30 октября сообщило агентство РИА Новости
Жительница поселка Теткино в Курской области погибла при обстреле жилого дома со стороны ВСУ. Перед смертью она закрыла собой дочь. Об этом журналистам рассказала мать подруги погибшей.
Украинские военные с 2023 года обстреливали Теткино каждый день, а в 2024 году стали делать это "днями и ночами", рассказала она. По ее словам, ВСУ несколько раз прицельно били по детскому дому.
В августе другая жительница Курской области - беременная 28-летняя Нина Кузнецова - также закрыла собой сына. Тогда огонь по автомобилю семьи открыл из автомата украинский военный.
"У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достало. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала своим телом сына", - рассказал ее муж Артем Кузнецов.
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин
заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.