Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области - 30.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241030/1058470542.html
Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области
Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области - 30.10.2024 Украина.ру
Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области
Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны ВСУ. Об этом 30 октября сообщило агентство РИА Новости
2024-10-30T10:43
2024-10-30T10:43
новости
курская область
всу
атака
обстрелы
погибшие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058470180_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_1b509c73384b567cb7f397cdb0b05b8c.jpg
Жительница поселка Теткино в Курской области погибла при обстреле жилого дома со стороны ВСУ. Перед смертью она закрыла собой дочь. Об этом журналистам рассказала мать подруги погибшей. Украинские военные с 2023 года обстреливали Теткино каждый день, а в 2024 году стали делать это "днями и ночами", рассказала она. По ее словам, ВСУ несколько раз прицельно били по детскому дому.В августе другая жительница Курской области - беременная 28-летняя Нина Кузнецова - также закрыла собой сына. Тогда огонь по автомобилю семьи открыл из автомата украинский военный."У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достало. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала своим телом сына", - рассказал ее муж Артем Кузнецов.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.Еще по теме: Единственный выживший: мужчина, которого пытались эвакуировать из Часова Яра, больше не выходит на связь.
https://ukraina.ru/20241029/1058442286.html
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058470180_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c860fb9d48f1e8c20b81016ab2a4efd7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, всу, атака, обстрелы, погибшие
Новости, Курская область, ВСУ, атака, обстрелы, погибшие

Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области

10:43 30.10.2024
 
Фото: разрушенный дом в Курской области
Фото: разрушенный дом в Курской области
Читать в
Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны ВСУ. Об этом 30 октября сообщило агентство РИА Новости
Жительница поселка Теткино в Курской области погибла при обстреле жилого дома со стороны ВСУ. Перед смертью она закрыла собой дочь. Об этом журналистам рассказала мать подруги погибшей.
Украинские военные с 2023 года обстреливали Теткино каждый день, а в 2024 году стали делать это "днями и ночами", рассказала она. По ее словам, ВСУ несколько раз прицельно били по детскому дому.
В августе другая жительница Курской области - беременная 28-летняя Нина Кузнецова - также закрыла собой сына. Тогда огонь по автомобилю семьи открыл из автомата украинский военный.
"У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достало. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала своим телом сына", - рассказал ее муж Артем Кузнецов.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Вчера, 10:24
Обрекают на очевидный финал: пленный ВСУ рассказал, кто мешает украинской пехоте в Курской областиУкраинские заградотряды, окопались примерно в 2,5 километрах от линии боевого соприкосновения в Курской области, и не дают пехоте отступить, фактически обрекая ее на верную смерть. Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал пленный солдат 92-й отдельной штурмбригады ВСУ Андрей Безручков
Еще по теме: Единственный выживший: мужчина, которого пытались эвакуировать из Часова Яра, больше не выходит на связь.
 
НовостиКурская областьВСУатакаобстрелыпогибшие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Путин принял меры по увеличению экспорта
12:03Лавров высказался о планах недоброжелателей по разобщению Русского мира
11:40Задержание российских журналистов в США. МИД РФ обещает ответ на произвол
11:38"Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку
11:03Миллион выкупа или медицинские опыты: ВСУ потребовали выкуп за российского военнопленного
10:51Москва ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США - Захарова
10:43Байден обозвал сторонников Трампа мусором и попытался взять слова назад
10:43Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области
10:36Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области
10:07Отец Ассанжа рассказал о неприятностях из-за заявлений о будущем сына
10:06Саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом, заявил глава МИД КНР
10:04Что КНДР должна России? Лизан о военных из Северной Кореи на СВО
09:57Мэр Горловки рассказал об особой тактике "тихой атаки" при ударах ВСУ
09:31Атакой дрона в Гудермесе Киев погубил собственных солдат — Кадыров
09:00Слухи об отказе от ударов по энергосистемам, критика Порошенко*. Главное на Украине на утро 30 октября
08:09Главное за ночь 30 октября
08:08"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества
06:35Кавур, Хрущёв, светлое будущее и "украинская нация"
06:25Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты
06:20Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов
Лента новостейМолния