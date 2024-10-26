Запад думал, что у СБУ все под контролем, но сейчас США столкнулись с новым вызовом из Киева — эксперт
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
На Украине еще остались силы, которые показывают, что готовы противостоять не только Зеленскому, как "наместнику Запада", но и самому Западу
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Он напомнил, что недавно Верховная рада Украины приняла законопроект, который запретил мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Закон появился неожиданно, считает эксперт.
“Именно после этого Зеленский и его команда были вынуждены пойти на снятие брони с отдельных категорий призывников. Этот случай показывает, что даже на уровне Верховной рады есть силы, которые готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу. Возникает вопрос, насколько управляем киевский режим”, — прокомментировал Перенджиев.
Политолог добавил, что на Украине ширится движение сопротивления, горят машины ТЦК, кто-то наводит российские ракетные удары.
“США начали понимать, что столкнулись с новыми вызовами на Украине. Ведь раньше считалось, что у СБУ все под контролем, а протестные группы подавлены”, — заключил Перенджиев.
23 октября, 12:21Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будетВладимир Зеленский дал поручение украинским органам власти разработать еще один план "на случай продолжения конфликта". Однако новый список не должен стать альтернативой презентованному им недавно "плану победы". Об этом в среду, 23 октября, написала украинская служба BBC со ссылкой на неназванные источники
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что все дело в конфликте внутри украинской элиты. Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизнь
Эксперт рассказал, что часть этой элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины. Для этого ей нужно заменить Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены Зеленского у нее нет, то ей надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты", добавил Ищенко.
Еще несколько месяцев назад военные и часть депутатов Рады говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся", вспомнил эксперт.
Подробнее о внезапном решении принять законопроект — в интервью Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню
Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*
Более подробно об этом в статье — Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.