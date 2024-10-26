https://ukraina.ru/20241026/1058364770.html

Запад думал, что у СБУ все под контролем, но сейчас США столкнулись с новым вызовом из Киева — эксперт

Запад думал, что у СБУ все под контролем, но сейчас США столкнулись с новым вызовом из Киева — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру

Запад думал, что у СБУ все под контролем, но сейчас США столкнулись с новым вызовом из Киева — эксперт

На Украине еще остались силы, которые показывают, что готовы противостоять не только Зеленскому, как "наместнику Запада", но и самому Западу

2024-10-26T06:20

2024-10-26T06:20

2024-10-26T06:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Он напомнил, что недавно Верховная рада Украины приняла законопроект, который запретил мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Закон появился неожиданно, считает эксперт.Политолог добавил, что на Украине ширится движение сопротивления, горят машины ТЦК, кто-то наводит российские ракетные удары.“США начали понимать, что столкнулись с новыми вызовами на Украине. Ведь раньше считалось, что у СБУ все под контролем, а протестные группы подавлены”, — заключил Перенджиев.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что все дело в конфликте внутри украинской элиты. Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизньЭксперт рассказал, что часть этой элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины. Для этого ей нужно заменить Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены Зеленского у нее нет, то ей надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты", добавил Ищенко.Еще несколько месяцев назад военные и часть депутатов Рады говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся", вспомнил эксперт.Подробнее о внезапном решении принять законопроект — в интервью Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их роднюПарламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*Более подробно об этом в статье — Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*Полный текст интервью — Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20241023/1058297984.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, сша, владимир зеленский, сбу, верховная рада, детали