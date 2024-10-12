https://ukraina.ru/20241012/1058043318.html

Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню

Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню - 12.10.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню

Мы на Украине сталкиваемся с локальным кризисом. Если бы она была нормальным государством, я бы сказал, что это кризис власти. Но поскольку Украина – государство ненормальное, там власть меняется по согласованию с Вашингтоном

2024-10-12T07:33

2024-10-12T07:33

2024-10-12T07:33

интервью

украина

вашингтон

сша

владимир зеленский

александр сырский

рада

кабмин

общество

мобилизация

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А США сейчас смену Зеленского согласовывать не будет. Им до своих выборов никакие потрясения на Украине не нужны, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, Верховная Рада запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет. C чем может быть связано такое решение?- Мы имеем дело с конфликтом внутри украинской элиты.Часть этой элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины. Для этого ей нужно заменить Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены Зеленского у нее нет, то ей надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты".Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизнь. Они пытались организовать против Зеленского военный мятеж разговорами "Зеленский вот-вот уволит Сырского", но у них это не получилось. Поэтому сейчас они пытаются разорвать связь Зеленского с армией. Для этого они пытаются лишить армию пополнения.Еще несколько месяцев назад военные и часть депутатов Рады говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся". И вдруг они принимают закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещают мобилизацию молодежи.При этом понятно, что этот закон по сути ничего не отменит. ТЦК и раньше спокойно отправляли на фронт 18-летних. Военкомы ловили ребят на улицах, отвозили к себе и били до тех пор, пока 18-летний не становился "добровольцем". "Мы его не били, он сам пришел". У них же все сплошные "добровольцы на контракте".- Только денег они не получают.- То есть по формальным признакам мобилизованных на Украине не так много. Потому что хромых и безруких призвать нельзя, но можно оформить как добровольцев. "Разве можно мешать человеку Родину защищать?". Правда, перед этим люди сидят пять дней в ТЦК, где местное начальство им говорит:- Ну как же ты воевать будешь, если у тебя ног нет?- Ну и что? Маресьев воевал, и я буду.Вернемся к сути закона. Тут начинается политическая игра.Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений.Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности. Вопрос в том, преодолеет или не преодолеет Рада своим конституционным большинством президентское вето.Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. И тогда его оппоненты могут надеяться, что будет разорвана связка "Зеленский-генералы-нацисты", которая сейчас обеспечивает Зеленскому прочные позиции на Украине.Если Зеленский отправит закон назад в Раду, то оппозиция получит возможность апеллировать к общественности: "Мы же хотели как лучше. Мы спасали наше будущее. Мы спасали тех, кто будет рождать новых украинцев, а Зеленский хочет их всех убить. Так давайте же свернем голову этому диктатору, иначе всем хана".- Самое главное, что это правда.- То есть и в том, и в другом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе с Зеленским.Правда, есть еще третий вариант – он неконституционный, но им пользуются все президенты Украины. Он может не отправлять закон назад в Раду, но и не подписывать – просто положить закон под сукно, и пусть себе лежит.Но даже в таком случае решение о понижении мобилизационного возраста, на котором настаивала армия, все равно не принимается.Мы этому можем только порадоваться. Потому что палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Важно, что их внутренняя борьба облегчает нам ликвидацию Украины.Кстати, Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Я думаю, что он был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине. Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много".- А это много или мало?- Если убрать фактор коррупции, то наверняка предприятия подавали обоснования, что им нужно такое-то количество брони, а с этими основаниями соглашались Кабмин и ТЦК – те, кто за это отвечает. А теперь Зеленский считает, что нужно приостановить бронирование всех подряд до тех пор, пока Кабмин не определится с новыми параметрами бронирования.Хотя было бы логично сделать наоборот – когда Кабмин определится с параметрами бронирования, разбронировать всех, кто под эти параметры не попадает.Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать.Причем эти 1,5 миллиона мобилизованных – это люди, которые работают на предприятиях депутатов Рады и олигархов, которые содержат парламентские фракции. А вы же помните историю с митрополитом Лонгином, у которого ТЦК в срочном порядке начал мобилизовывать приемных детей. Одного отбили, но второго все равно на фронт отправили. Хотя они оба не попадали под мобилизацию.Так и здесь. Можно начать отправлять на фронт родственников и друзей депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин.- При каких условиях такие жесткие меры возможны?- Не думаю, что режим сразу же пойдет на такое жесткое обострение. Зеленскому лишнее обострение внутри страны не надо. Но развязать себе руки на случай необходимости можно.Резюмирую. Мы на Украине сталкиваемся с локальным кризисом. Если бы она была нормальным государством, я бы сказал, что это кризис власти. Но поскольку Украина – государство ненормальное, там власть меняется по согласованию с Вашингтоном. А США сейчас смену Зеленского согласовывать не будет. Им до своих выборов никакие потрясения на Украине не нужны.Им надо, чтобы все оставалось как есть. Им надо, чтобы линия фронта более-менее не двигалась. Не говоря уже о каких-то разборках Зеленского с оппозицией. И если в ближайшее время на Украине не начнется народный бунт, это будет означать, что у оппозиции нет никаких рычагов воздействия на Зеленского.Это – мелочь, но приятная. Потому что любая вражда в стане противника его ослабляет.О других особенностях ситуации на Украине - в интервью Ивана Скорикова: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20241009/1057989078.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, александр сырский, рада, кабмин, общество, мобилизация, оппозиция, военкомат, предприятие, россия