Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню - 12.10.2024 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню
Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню - 12.10.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню
Мы на Украине сталкиваемся с локальным кризисом. Если бы она была нормальным государством, я бы сказал, что это кризис власти. Но поскольку Украина – государство ненормальное, там власть меняется по согласованию с Вашингтоном
2024-10-12T07:33
2024-10-12T07:33
интервью
украина
вашингтон
сша
владимир зеленский
александр сырский
рада
кабмин
общество
мобилизация
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А США сейчас смену Зеленского согласовывать не будет. Им до своих выборов никакие потрясения на Украине не нужны, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, Верховная Рада запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет. C чем может быть связано такое решение?- Мы имеем дело с конфликтом внутри украинской элиты.Часть этой элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины. Для этого ей нужно заменить Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены Зеленского у нее нет, то ей надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты".Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизнь. Они пытались организовать против Зеленского военный мятеж разговорами "Зеленский вот-вот уволит Сырского", но у них это не получилось. Поэтому сейчас они пытаются разорвать связь Зеленского с армией. Для этого они пытаются лишить армию пополнения.Еще несколько месяцев назад военные и часть депутатов Рады говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся". И вдруг они принимают закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещают мобилизацию молодежи.При этом понятно, что этот закон по сути ничего не отменит. ТЦК и раньше спокойно отправляли на фронт 18-летних. Военкомы ловили ребят на улицах, отвозили к себе и били до тех пор, пока 18-летний не становился "добровольцем". "Мы его не били, он сам пришел". У них же все сплошные "добровольцы на контракте".- Только денег они не получают.- То есть по формальным признакам мобилизованных на Украине не так много. Потому что хромых и безруких призвать нельзя, но можно оформить как добровольцев. "Разве можно мешать человеку Родину защищать?". Правда, перед этим люди сидят пять дней в ТЦК, где местное начальство им говорит:- Ну как же ты воевать будешь, если у тебя ног нет?- Ну и что? Маресьев воевал, и я буду.Вернемся к сути закона. Тут начинается политическая игра.Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений.Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности. Вопрос в том, преодолеет или не преодолеет Рада своим конституционным большинством президентское вето.Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. И тогда его оппоненты могут надеяться, что будет разорвана связка "Зеленский-генералы-нацисты", которая сейчас обеспечивает Зеленскому прочные позиции на Украине.Если Зеленский отправит закон назад в Раду, то оппозиция получит возможность апеллировать к общественности: "Мы же хотели как лучше. Мы спасали наше будущее. Мы спасали тех, кто будет рождать новых украинцев, а Зеленский хочет их всех убить. Так давайте же свернем голову этому диктатору, иначе всем хана".- Самое главное, что это правда.- То есть и в том, и в другом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе с Зеленским.Правда, есть еще третий вариант – он неконституционный, но им пользуются все президенты Украины. Он может не отправлять закон назад в Раду, но и не подписывать – просто положить закон под сукно, и пусть себе лежит.Но даже в таком случае решение о понижении мобилизационного возраста, на котором настаивала армия, все равно не принимается.Мы этому можем только порадоваться. Потому что палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Важно, что их внутренняя борьба облегчает нам ликвидацию Украины.Кстати, Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Я думаю, что он был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине. Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много".- А это много или мало?- Если убрать фактор коррупции, то наверняка предприятия подавали обоснования, что им нужно такое-то количество брони, а с этими основаниями соглашались Кабмин и ТЦК – те, кто за это отвечает. А теперь Зеленский считает, что нужно приостановить бронирование всех подряд до тех пор, пока Кабмин не определится с новыми параметрами бронирования.Хотя было бы логично сделать наоборот – когда Кабмин определится с параметрами бронирования, разбронировать всех, кто под эти параметры не попадает.Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать.Причем эти 1,5 миллиона мобилизованных – это люди, которые работают на предприятиях депутатов Рады и олигархов, которые содержат парламентские фракции. А вы же помните историю с митрополитом Лонгином, у которого ТЦК в срочном порядке начал мобилизовывать приемных детей. Одного отбили, но второго все равно на фронт отправили. Хотя они оба не попадали под мобилизацию.Так и здесь. Можно начать отправлять на фронт родственников и друзей депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин.- При каких условиях такие жесткие меры возможны?- Не думаю, что режим сразу же пойдет на такое жесткое обострение. Зеленскому лишнее обострение внутри страны не надо. Но развязать себе руки на случай необходимости можно.Резюмирую. Мы на Украине сталкиваемся с локальным кризисом. Если бы она была нормальным государством, я бы сказал, что это кризис власти. Но поскольку Украина – государство ненормальное, там власть меняется по согласованию с Вашингтоном. А США сейчас смену Зеленского согласовывать не будет. Им до своих выборов никакие потрясения на Украине не нужны.Им надо, чтобы все оставалось как есть. Им надо, чтобы линия фронта более-менее не двигалась. Не говоря уже о каких-то разборках Зеленского с оппозицией. И если в ближайшее время на Украине не начнется народный бунт, это будет означать, что у оппозиции нет никаких рычагов воздействия на Зеленского.Это – мелочь, но приятная. Потому что любая вражда в стане противника его ослабляет.О других особенностях ситуации на Украине - в интервью Ивана Скорикова: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
https://ukraina.ru/20241009/1057989078.html
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Татьяна Чугаенко
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, александр сырский, рада, кабмин, общество, мобилизация, оппозиция, военкомат, предприятие, россия
Интервью, Украина, Вашингтон, США, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Рада, Кабмин, Общество, мобилизация, оппозиция, военкомат, предприятие, Россия

Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню

07:33 12.10.2024
 
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью
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автор издания Украина.ру
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автор издания Украина.ру
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Мы на Украине сталкиваемся с локальным кризисом. Если бы она была нормальным государством, я бы сказал, что это кризис власти. Но поскольку Украина – государство ненормальное, там власть меняется по согласованию с Вашингтоном
А США сейчас смену Зеленского согласовывать не будет. Им до своих выборов никакие потрясения на Украине не нужны, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Ростислав Владимирович, Верховная Рада запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет. C чем может быть связано такое решение?
- Мы имеем дело с конфликтом внутри украинской элиты.
Ростислав Ищенко
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Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Часть этой элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины. Для этого ей нужно заменить Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены Зеленского у нее нет, то ей надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты".
Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизнь. Они пытались организовать против Зеленского военный мятеж разговорами "Зеленский вот-вот уволит Сырского", но у них это не получилось. Поэтому сейчас они пытаются разорвать связь Зеленского с армией. Для этого они пытаются лишить армию пополнения.
Еще несколько месяцев назад военные и часть депутатов Рады говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся". И вдруг они принимают закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещают мобилизацию молодежи.
При этом понятно, что этот закон по сути ничего не отменит. ТЦК и раньше спокойно отправляли на фронт 18-летних. Военкомы ловили ребят на улицах, отвозили к себе и били до тех пор, пока 18-летний не становился "добровольцем". "Мы его не били, он сам пришел". У них же все сплошные "добровольцы на контракте".
- Только денег они не получают.
- То есть по формальным признакам мобилизованных на Украине не так много. Потому что хромых и безруких призвать нельзя, но можно оформить как добровольцев. "Разве можно мешать человеку Родину защищать?". Правда, перед этим люди сидят пять дней в ТЦК, где местное начальство им говорит:
- Ну как же ты воевать будешь, если у тебя ног нет?
- Ну и что? Маресьев воевал, и я буду.
Вернемся к сути закона. Тут начинается политическая игра.
Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений.
Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности. Вопрос в том, преодолеет или не преодолеет Рада своим конституционным большинством президентское вето.
Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. И тогда его оппоненты могут надеяться, что будет разорвана связка "Зеленский-генералы-нацисты", которая сейчас обеспечивает Зеленскому прочные позиции на Украине.
Если Зеленский отправит закон назад в Раду, то оппозиция получит возможность апеллировать к общественности: "Мы же хотели как лучше. Мы спасали наше будущее. Мы спасали тех, кто будет рождать новых украинцев, а Зеленский хочет их всех убить. Так давайте же свернем голову этому диктатору, иначе всем хана".
- Самое главное, что это правда.
- То есть и в том, и в другом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе с Зеленским.
Правда, есть еще третий вариант – он неконституционный, но им пользуются все президенты Украины. Он может не отправлять закон назад в Раду, но и не подписывать – просто положить закон под сукно, и пусть себе лежит.
Но даже в таком случае решение о понижении мобилизационного возраста, на котором настаивала армия, все равно не принимается.
Мы этому можем только порадоваться. Потому что палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Важно, что их внутренняя борьба облегчает нам ликвидацию Украины.
Кстати, Зеленский на этот закон моментально отреагировал. Я думаю, что он был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине. Он вдруг проснулся и внезапно понял, что на Украине под броню попадают 1,5 миллиона человек, "а это слишком много".
- А это много или мало?
- Если убрать фактор коррупции, то наверняка предприятия подавали обоснования, что им нужно такое-то количество брони, а с этими основаниями соглашались Кабмин и ТЦК – те, кто за это отвечает. А теперь Зеленский считает, что нужно приостановить бронирование всех подряд до тех пор, пока Кабмин не определится с новыми параметрами бронирования.
Хотя было бы логично сделать наоборот – когда Кабмин определится с параметрами бронирования, разбронировать всех, кто под эти параметры не попадает.
Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать.
Причем эти 1,5 миллиона мобилизованных – это люди, которые работают на предприятиях депутатов Рады и олигархов, которые содержат парламентские фракции. А вы же помните историю с митрополитом Лонгином, у которого ТЦК в срочном порядке начал мобилизовывать приемных детей. Одного отбили, но второго все равно на фронт отправили. Хотя они оба не попадали под мобилизацию.
Так и здесь. Можно начать отправлять на фронт родственников и друзей депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин.
- При каких условиях такие жесткие меры возможны?
- Не думаю, что режим сразу же пойдет на такое жесткое обострение. Зеленскому лишнее обострение внутри страны не надо. Но развязать себе руки на случай необходимости можно.
Резюмирую. Мы на Украине сталкиваемся с локальным кризисом. Если бы она была нормальным государством, я бы сказал, что это кризис власти. Но поскольку Украина – государство ненормальное, там власть меняется по согласованию с Вашингтоном. А США сейчас смену Зеленского согласовывать не будет. Им до своих выборов никакие потрясения на Украине не нужны.
Им надо, чтобы все оставалось как есть. Им надо, чтобы линия фронта более-менее не двигалась. Не говоря уже о каких-то разборках Зеленского с оппозицией. И если в ближайшее время на Украине не начнется народный бунт, это будет означать, что у оппозиции нет никаких рычагов воздействия на Зеленского.
Это – мелочь, но приятная. Потому что любая вражда в стане противника его ослабляет.
Дмитрий Краснов интервью
9 октября, 19:30
Дмитрий Краснов: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвелАтака на Курскую область не усилила переговорные позиции киевского режима, а обнулила их. Но рано или поздно всё равно придётся договариваться. Мир с Россией, даже на самых невыгодных с точки зрения США условиях — благо для Украины.
О других особенностях ситуации на Украине - в интервью Ивана Скорикова: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов
 
ИнтервьюУкраинаВашингтонСШАВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРадаКабминОбществомобилизацияоппозициявоенкоматпредприятиеРоссия
 
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