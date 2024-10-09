Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*
Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*
"Рада запретила мобилизацию 18-25 летних! Законопроект 11379-д принят", - написал Гончаренко.
Механизм демобилизации уже призванных в ряды ВСУ граждан данного возраста в документе не прописан, подчеркнул он.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным Минобороны Украины, составляет 60 лет.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Юрий Сиротюк предлагал снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта, заявив, что призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать парней в возрасте 18-25 лет являются "опасным и преступным популизмом".
Депутат Рады Роман Костенко в начале октября заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте.
О принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.