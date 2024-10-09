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Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*

Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко* - 09.10.2024 Украина.ру

Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*

Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*

2024-10-09T11:46

2024-10-09T11:46

2024-10-09T11:46

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"Рада запретила мобилизацию 18-25 летних! Законопроект 11379-д принят", - написал Гончаренко.Механизм демобилизации уже призванных в ряды ВСУ граждан данного возраста в документе не прописан, подчеркнул он.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным Минобороны Украины, составляет 60 лет.Ранее бывший депутат Верховной Рады Юрий Сиротюк предлагал снижать мобилизационный возраст на Украине каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта, заявив, что призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать парней в возрасте 18-25 лет являются "опасным и преступным популизмом". Депутат Рады Роман Костенко в начале октября заявил, что мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте.О принудительной мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, россия, рада