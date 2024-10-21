https://ukraina.ru/20241021/1058251255.html

Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов

Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов - 21.10.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов

Принятие Верховной радой закона, который освобождает от мобилизации лиц от 18 до 25 лет показывает, что даже на уровне Верховной Рады есть силы, которые готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу. Возникает вопрос, насколько управляем киевский режим.

2024-10-21T17:00

2024-10-21T17:00

2024-10-21T17:00

интервью

украина

запад

германия

владимир зеленский

александр перенджиев

дональд трамп

нато

верховная рада

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058199089_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_4c7718ff58a0353ac4df5a8ebadec5b0.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.The Sunday Times сообщает, что Британия и Германия подпишут "исторический оборонный пакт", который позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом.- Александр Николаевич, какую цель преследует дополнительное соглашение между членами НАТО?- Сразу возникает вопрос, разве НАТО не предполагает сотрудничество между Германией и Британией? Зачем нужен еще отдельный договор? Возникает ощущение, что НАТО как единая организация в Европе если не перестанет существовать, то ее контроль на европейском континенте будет слабеть.Британия как страна, которая вышла из Евросоюза, пытается выстраивать с Германией, ведущей страной Европы, взаимодействие в военной сфере.Происходит это в преддверии выборов президента в США, которые могут изменить существование Североатлантического альянса.- Трамп об этом неоднократно говорил.Не только Трамп. Харрис, видимо, тоже не будет способствовать укреплению НАТО. Есть риски продолжения внутренней борьбы в США и после выборов. Тогда уже будет точно не до НАТО.К этому ведущие страны Европы уже начинают готовиться. Возможно, что Британия с этим договором хочет занять место надсмотрщика в роли надсмотрщика в Европе.- Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев связан с неблагоприятным положением ВСУ на фронте? Или с подготовкой нового наступления?- Ни с тем и не с другим. Это не официальный визит в Киев, это некая инспекция войск со стороны уходящего со своего поста главы Пентагона. Выяснялось и то, на что готов киевский режим в дальнейшем. Не в смысле мира, а в плане продолжения войны, сколько у него остается ресурсов.Недавно Верховная рада Украины приняла законопроект, который запретил мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Закон появился неожиданно. Именно после этого Зеленский и его команда были вынуждены пойти на снятие брони с отдельных категорий призывников.Видимо, Остин хотел понять, что происходит на Украине. Этот случай показывает, что даже на уровне Верховной Рады есть силы, которые готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу. Возникает вопрос, насколько управляем киевский режим.Кроме того, на Украине ширится движение сопротивления, горят машины ТЦК, кто-то наводит наши ракетные удары. США начали понимать, что столкнулись с новыми вызовами на Украине. Ведь раньше считалось, что у СБУ все под контролем, а протестные группы подавлены.- Вернемся к договору, который заключат Германия и Британия. Они собираются сконцентрировать свои военные усилия в странах Прибалтики. Как вы оцениваете угрозу, исходящую из этого региона?- Угрозы исходят еще и от Польши и Швеции, Норвегии и Финляндии. Уверен, что генштаб принимает меры, чтобы то, что произошло в Курской области, не повторилось, то есть встретить на подходе.О том, что такая подготовка ведется, свидетельствует инспекция главы Минобороны Белоусова. Перед тем, как ехать в Китай, он посетил Северный флот. Сценарии по отражению агрессии стран Северной Европы уже отработаны, и наши противники об этом знают.О протестном потенциале украинского общества Ростислав Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит

украина

запад

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, запад, германия, владимир зеленский, александр перенджиев, дональд трамп, нато, верховная рада, ес