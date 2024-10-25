Город в полуокружении: Рожин о том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара - 25.10.2024 Украина.ру
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Город в полуокружении: Рожин о том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара
Город в полуокружении: Рожин о том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара - 25.10.2024 Украина.ру
Город в полуокружении: Рожин о том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара
В Селидово сейчас сидит 15-я бригада Нацгвардии Украины, которая повторяет судьбу 72-й бригады, которая сидела в Угледаре, когда у нее тогда просто-напросто рухнули фланги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-10-25T06:30
2024-10-25T06:30
новости
селидово
россия
угледар
борис рожин
донбасс
наступление
сво
спецоперация
война
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Что касается Селидово, то сейчас ВС РФ охватили город с двух сторон, он в полуокружении. Идут бои за Вишневое, которое находится юго-западнее Селидово. Также бойцы обходят город с севера со стороны Новогродовки, сообщил журналист.Кроме того, российские войска снова зашли в район террикона и частный сектор. То есть бои идут и в самом Селидово, а также присутствует угроза оперативного окружения, отметил эксперт. Российские военные хотят повторить в Селидово сценарий Угледара. Чтобы этого избежать, противник пытается контратаковать, но за последнюю неделю положение ВСУ продолжает ухудшаться, указал он."В самом Селидово сидит 15-я бригада Нацгвардии Украины, и повторяет судьбу 72-й бригады, которая сидела в Угледаре, когда у нее тогда просто-напросто рухнули фланги", — отметил журналист.Вот и сейчас российское командование по образцу Угледара наносит удары по флангам, где у противника находятся уязвимые части, что позволяет бойцам добиваться успехов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру
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новости, селидово, россия, угледар, борис рожин, донбасс, наступление, сво, спецоперация, война, детали, окружение, всу
Новости, Селидово, Россия, Угледар, Борис Рожин, Донбасс, наступление, СВО, Спецоперация, война, детали, окружение, ВСУ

Город в полуокружении: Рожин о том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара

06:30 25.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат" в Курской области
Спецназ Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Селидово сейчас сидит 15-я бригада Нацгвардии Украины, которая повторяет судьбу 72-й бригады, которая сидела в Угледаре, когда у нее тогда просто-напросто рухнули фланги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Что касается Селидово, то сейчас ВС РФ охватили город с двух сторон, он в полуокружении. Идут бои за Вишневое, которое находится юго-западнее Селидово. Также бойцы обходят город с севера со стороны Новогродовки, сообщил журналист.
Кроме того, российские войска снова зашли в район террикона и частный сектор. То есть бои идут и в самом Селидово, а также присутствует угроза оперативного окружения, отметил эксперт.

"Если ВСУ потеряют Вишневое, они останутся только с одной полноценной дорогой для снабжения, которая идет на северо-запад из Селидово. Но, опять же, за счет нашего продвижения с севера, эта дорога остается под частичным огневым контролем", — подчеркнул Рожин..

Российские военные хотят повторить в Селидово сценарий Угледара. Чтобы этого избежать, противник пытается контратаковать, но за последнюю неделю положение ВСУ продолжает ухудшаться, указал он.
"В самом Селидово сидит 15-я бригада Нацгвардии Украины, и повторяет судьбу 72-й бригады, которая сидела в Угледаре, когда у нее тогда просто-напросто рухнули фланги", — отметил журналист.
Вот и сейчас российское командование по образцу Угледара наносит удары по флангам, где у противника находятся уязвимые части, что позволяет бойцам добиваться успехов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
О том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вчера, 06:05
Тимофей Ермаков: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожитьУкраине сейчас надо строить укрепления уже в Днепропетровской области. Но если она за восемь лет ничего не смогла как следует укрепить, кроме Авдеевки и Угледара, то и в Днепропетровске у них ничего не выйдет. Потому что киевский режим стал заложником своего плана "давайте напихаем войск в каждом городе Донбасса и превратим их в фортеци"
 
НовостиСелидовоРоссияУгледарБорис РожинДонбасснаступлениеСВОСпецоперациявойнадеталиокружениеВСУ
 
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