Город в полуокружении: Рожин о том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара
В Селидово сейчас сидит 15-я бригада Нацгвардии Украины, которая повторяет судьбу 72-й бригады, которая сидела в Угледаре, когда у нее тогда просто-напросто рухнули фланги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Что касается Селидово, то сейчас ВС РФ охватили город с двух сторон, он в полуокружении. Идут бои за Вишневое, которое находится юго-западнее Селидово. Также бойцы обходят город с севера со стороны Новогродовки, сообщил журналист.
Кроме того, российские войска снова зашли в район террикона и частный сектор. То есть бои идут и в самом Селидово, а также присутствует угроза оперативного окружения, отметил эксперт.
"Если ВСУ потеряют Вишневое, они останутся только с одной полноценной дорогой для снабжения, которая идет на северо-запад из Селидово. Но, опять же, за счет нашего продвижения с севера, эта дорога остается под частичным огневым контролем", — подчеркнул Рожин..
Российские военные хотят повторить в Селидово сценарий Угледара. Чтобы этого избежать, противник пытается контратаковать, но за последнюю неделю положение ВСУ продолжает ухудшаться, указал он.
"В самом Селидово сидит 15-я бригада Нацгвардии Украины, и повторяет судьбу 72-й бригады, которая сидела в Угледаре, когда у нее тогда просто-напросто рухнули фланги", — отметил журналист.
Вот и сейчас российское командование по образцу Угледара наносит удары по флангам, где у противника находятся уязвимые части, что позволяет бойцам добиваться успехов, заключил собеседник издания.
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Вчера, 06:05Тимофей Ермаков: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожитьУкраине сейчас надо строить укрепления уже в Днепропетровской области. Но если она за восемь лет ничего не смогла как следует укрепить, кроме Авдеевки и Угледара, то и в Днепропетровске у них ничего не выйдет. Потому что киевский режим стал заложником своего плана "давайте напихаем войск в каждом городе Донбасса и превратим их в фортеци"