https://ukraina.ru/20241023/1058283249.html

Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции

Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции - 23.10.2024 Украина.ру

Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции

Украина сама говорит, что усовершенствование тактики нашей пехоты при взаимодействии с артиллерией и дронами позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее. Мы это видим и по размерам занятых территорий. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности нашей авиации, БПЛА и пехоты

2024-10-23T05:35

2024-10-23T05:35

2024-10-23T05:35

интервью

россия

селидово

кндр

вооруженные силы украины

сво

курахово

покровск/красноармейск

дроны

артиллерия

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Я не говорю, что у киевского режима сейчас все развалится. Но противодействие этой нашей тактике стоит для него очень дорого, потому что у него растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что, опять же, позволяет нам дальше искать слабину в украинской обороне, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Борис, я бы хотел, чтобы вы поподробнее рассказали об обстановке на Красноармейско-Кураховском направлении. Потому что сейчас поступают сообщения, что наши войска начали штурм поселка Горняк, который находится на ключевой высоте, а также завершают окружение Курахово.- Начнем с Курахово.После освобождения Угледара наши войска ведут бои в направлении Богоявленки. Мы также продвигаемся к югу от Катериновки и ведем бои на окраинах самого поселка. Наша задача простая – прорвать линию Катериновка-Богоявленка, освободить эти населенные пункты и двигаться к Курахово с юго-востока.Также после освобождения Максимильяновки наши войска расширили зону контроля к югу от населенного пункта и прощупывают оборону ВСУ на восточных окраинах Курахово. Но говорить о боях за само Курахово пока преждевременно.Еще наши войска пытаются выйти к Кураховскому водохранилищу с севера. Манипулируя этой угрозой, мы вынуждаем противника, который сосредоточен в районе Кураховки и Александрополя, также откатываться назад. Потому что с потерей Горняка (часть города уже под нашим контролем) создается прямая угроза удара на Новоселидовку.Потеря Новоселидовки может привести к тому, что достаточно крупная группировка ВСУ, которая обороняет район Кураховки, окажется под угрозой окружения. Вот противник и держится за Горняк, чтобы не допустить его быстрой потери и иметь возможность постепенно отходить, как это было в случае с Невельским карманом, где мы освободили Звездное (Зоряное).Фронт двигается на запад, и Красногоровка постепенно уходит в тыл.Таким образом, мы одновременно нажимаем на Курахово с востока, с севера и с юго-востока. Надеюсь, мы освободим город уже к концу года, а это серьезно изменит общую оперативную ситуацию на Южно-Донецком направлении и улучшит связанность наших позиций.Что касается Селидово, то мы охватили город с двух сторон. Он в полуокружении. Идут бои за Вишневое, которое находится юго-западнее Селидово. Также мы обходим город с севера со стороны Новогродовки. Кроме того, наши войска снова зашли в район террикона и частный сектор. То есть бои идут и в самом Селидово, и присутствует угроза оперативного окружения. Если ВСУ потеряют Вишневое, они останутся только с одной полноценной дорогой для снабжения, которая идет на северо-запад из Селидово. Но, опять же, за счет нашего продвижения с севера, эта дорога остается под частичным огневым контролем.Мы пытаемся повторить в Селидово сценарий Угледара. Чтобы этого избежать, противник пытается контратаковать, но за последнюю неделю для него ситуация продолжает ухудшаться. В самом Селидово сидит 15-я бригада Нацгвардии Украины, и повторяет судьбу 72-й бригады, которая сидела в Угледаре, когда у нее тогда просто-напросто рухнули фланги.Вот и сейчас наше командование по образцу Угледара бьет по флангам, где у противника находятся неустойчивые части, что позволяет нам добиваться успехов.- Кстати, а где сейчас 72-я бригада ВСУ, которая обороняла Угледар. Ее вывели в тыл на восстановление?- Часть этой бригады снимали на оборону Красноармейска и Селидово. После понесенных потерь ее должны были отправить в тыл в район Новомосковска для восстановления. Но в СВО уже бывали ситуации, когда Украина была вынуждена бросать в бой невосстановленные и не пополненные части, чтобы залатать дыры на фронте. Такая практика учащается из-за нарастающих проблем. Не удивлюсь, если 72-й бригаде тоже дадут сколько-то людей и техники и снова бросят ее в полноценный бой.- Что нам нужно сделать, чтобы наша тактика взятия городов, когда мы охватываем их с трех сторон и наносим удары по дорогам для снабжения оставалась эффективной?- Эффективность этой тактики связана с изменениями действий пехоты. Если у противника нет сплошного фронта, а есть отдельные узлы сопротивления, наши малые группы просачиваются, занимают позиции и дробят оборону противника. Под Красноармейском и под Селидово у нас это неплохо получается.Украина сама говорит, что усовершенствование тактики нашей пехоты при взаимодействии с артиллерией и дронами позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее. Мы это видим и по размерам занятых территорий. За август 2024 года мы освободили больше, чем за весь прошлый год. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности нашей авиации, БПЛА и пехоты.Я не говорю, что у киевского режима сейчас все развалится. Но противодействие этой нашей тактике стоит для него очень дорого, потому что у него растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что, опять же, позволяет нам дальше искать слабину в украинской обороне.Хотя у врага есть еще кадровые бригады, которые могут упираться более серьезно, их на весь фронт не хватает. Наша задача – нащупывать слабые места и давить на них. На ряде участков у нас это хорошо получается.- Есть ли информация, чтобы на этих направлениях применяли что-то новое из дронов и артиллерии?- Под Курском мы стали чаще применять тросовые дроны. Это эффективное оружие, которое нивелирует фактор РЭБа. Надо наращивать их производство. Также нам нужно больше дронов с машинным зрением, которые могут сами наводиться.То же самое касается систем РЭБ, учитывая, что ВСУ тоже используют новые дроны: и с тросами, и для огнеметных задач.Что касается артиллерии, то за последний год повысилась наша скорость реакции на передаваемые данные. Время между обнаружением цели и ударом сократилось. Да, так не везде. Но там, где работа выстроена правильно (дрон обнаружил цель и наносится удар по позиции без излишних согласований), это увеличивает потери ВСУ.Повторюсь, когда мы избавляемся от излишних бюрократических цепочек, которые замедляют военную реакцию, растет эффективность ударов оперативно-тактических ракет, высокоточной артиллерии и дальнобойных РСЗО. Мы все чаще видим кадры объективного контроля, где видим результаты этой работы.Причем зачастую мы поражаем движущиеся высокомобильные цели, которые надо подловить в конкретный промежуток времени. Если бы мы согласовывали удар несколько часов, цель бы давно скрылась.- Если говорить о возможностях противника, то сейчас на Украине муссируется тема мобилизации молодежи (от 25 до 18 лет) и пересмотра критериев брони. Когда она преступит к этому? Насколько ей это удастся?- Подготовка к этому уже идет. Киевский режим уже открыл окно Овертона, чтобы общество с этим смирилось. Наверняка до 20 лет мобилизационный возраст Украина снизит. К тому же, противник еще рассматривает вопрос о частичной мобилизации женщин. Другое дело, что все эти мобилизационные категории постепенно выгребаются, а набирать новых людей становится все сложнее: планы по отлову мужчин не выполняются, а отловленные потом разбегаются под Угледаром.Повторюсь, чтобы получить помощь Запада и наполнять войска хоть кем-то, Украина будет вынуждена снижать мобилизационный возраст. Понятно, что лица младше 25 лет не будут больше мотивированы, чем лица старше 25 лет. Потому что с 18 лет можно было пойти добровольцев на фронт, а добровольно они не пошли. То есть гонят тех, кто мог бы пойти, но не пошел.Чем больше киевский режим будет выгребать сейчас людей, тем глубже будет демографическая яма на территориях, которые останутся от Украины после войны.- Насчет женщин. Насколько я понимаю, женщин они хотят отправить служить в штабы в тылу, чтобы отправить на фронт военнослужащих, которые лишь формально числятся в армии, но не воюют. А это им удастся?- Да, это один из способов набрать людей. Провести мобилизацию 50-100 тысяч, рассадить их по тыловым должностям, а тыловиков отправить на фронт. Это позволит Украине выиграть какое-то время, но эффективность армии от этого не вырастет из-за понесенных потерь и снижения морального духа. И если киевский режим рассматривает эти варианты, это означает, что других способов выйти из ситуации у него нет.- Сейчас Украина и Запад муссирует тему отправки северокорейских добровольцев на СВО. По крайней мере, видеоролики с людьми, которые говорят по-корейски и ведут себя как обученные солдаты выглядят правдоподобно. Для чего конкретно им это нужно?- Чтобы выбить дополнительную западную помощь и поспекулировать на отправке натовских войск на Украину. Но текущий момент в зоне СВО северокорейские солдаты и офицеры на фото и видео не фиксировались.Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками. Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия.Если же северокорейцы появятся в зоне СВО, они сразу же попадут на фото и видео. Такие вещи скрыть невозможно. Пока же КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация". Понимайте как хотите.Пока же на этой теме больше спекуляций и юмора. Пока "их там нет" (смеется).- А северокорейские добровольцы нам объективно нужны? Или это из разряда "пусть приедут и повоюют, почему нет"?- Лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали.Понятно, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы. Все-таки КНДР при всех своих особенностях ни с кем не воевала с 1953 года. Это одна из самых миролюбивых стран мира. И как северокорейцы покажут себя в современных боевых действиях с дронами и высокоточкой – вопрос.Если же их отправка все же произойдет, Пхеньян получит костяк армии с опытом современной войны, а потом внесет коррективы в свою военную доктрину.Так что такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи. Но, повторюсь, пока это все - разговоры.- Если говорить о северокорейском "железе", что нам из этого нужнее всего? Помимо артиллерийских снарядов, потому что их всегда не хватает.- Конечно, снаряды нам будут важны в течение всей войны. Дают – бери. Продают – покупай. Потому что война будет пожирать снаряды как не в себя вплоть до конца. И нам надо развивать свои пороховые и снарядные заводы. Они нам нужны и для текущих нужд, и для пополнения складов, после того, как мы выгребли советские запасы.Что касается северокорейских ракет, то СВО – это война про количество, а не про красивые ТТХ. Да, танк "Армата" - это хорошо. Но лучше вместо одной "Арматы" иметь десяток Т-72. Потерять одну-две Т-72 не так страшно, как одну дорогущую машину.Это уже видно на примере западной техники ВСУ, которая дороже нашей, но так же горит от одних и тех же дронов. Запад тоже понял, что дело – в количестве. Речь идет о больших батальонах.В этом смысле сотрудничество с КНДР, у которой есть огромные запасы и развитая промышленность, нам интересно. Это позволяет за разумные средства получить то, что нужно сейчас, помимо того, что мы делаем сами.- Если говорить о количестве, то что из последних западных поставок на Украину для нас всего опаснее?- Можно увидеть большие поставки ракет различных типов, артиллерийских снарядов калибра 105, 155 мм для поставленной западной техники. В связи с сокращением количества советских артиллерийских систем, мы видим все большую зависимость от западных боеприпасов. Поэтому каждый месяц приходит транш с ПТРК, снарядами и ПВО.По технике можно ожидать, что будут попытки восстановить потрепанный парк бронетехники, особенно после операции в Курской области. Была анонсирована поставка боле 40 австралийских "Абрамсов", БТР VAB из Франции. Акцент будут делать на легкую технику, МРАП, потому что с танками проблемы. Запасы Восточной Европы выгребли, доставать их уже сложнее. Обещанные еще в 2023 году 180 "Леопардов-1" до сих пор поставляют по 10-15 штук по мере их восстановления.- Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России". Запад пытается нас таким образом запугать, чтобы мы согласились на заморозку конфликта?- Они обсуждают сценарий, при котором если произойдет заморозка и будут введены миротворцы, а по факту войска НАТО, которые фактически легализуют свое присутствие там. Они намекают, что продолжат использовать Украину как плацдарм против России.Сценарии заморозки, которые запад пытается предлагать нам, это способ дать передышку ВСУ для подготовки нового витка войны. Нам на это соглашаться невыгодно.Разговоры про силы сдерживания это отсылка к пресловутому плану Зеленского и размещению дальнобойных ракет. Нам нет смысла соглашаться на это, нужно наносить новые удары по этому режиму. Без достижения целей СВО, связанных с демилитаризацией, нейтрализацией Украины нельзя будет сказать, что война будет полностью успешной для нас.У нас есть стратегические цели, часть которых это вопросы контроля территорий Украины, освобождения наших регионов. Во-вторых, это касается политического решения украинского вопроса, чтобы с территории Украины не исходила прямая военная и террористическая угроза.Без достижения этого нельзя будет сказать, что цели СВО достигнуты. Об этом заявляли и Путин, и Лавров. О есть Россия готова к переговорам, но на базе Стамбульских договоренностей. Там были прописаны вопросы сокращения вооруженных сил, ограничения наступательных дальнобойных вооружений и общий нейтральный характер Украины. Но теперь все будет зависеть от текущих реалий на земле. Когда шли переговоры в Стамбуле, была одна ситуация, сейчас она другая.Отталкиваться будут от того, что есть сейчас, то есть условия для Украины будут хуже. А упорство в отказе приведет к тому, что эти условия станут еще хуже даже по сравнению с условиями лета 2024 года.О других сценариях украинского конфликта - в интервью Богдана Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

https://ukraina.ru/20241022/1058259882.html

россия

селидово

кндр

курахово

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, селидово, кндр, вооруженные силы украины, сво, курахово, покровск/красноармейск, дроны, артиллерия, мобилизация, танки, запад