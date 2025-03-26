Глава МИД Норвегии прибыл на Украину в "критический момент" - 26.03.2025 Украина.ру
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Глава МИД Норвегии прибыл на Украину в "критический момент"
Глава МИД Норвегии прибыл на Украину в "критический момент" - 26.03.2025 Украина.ру
Глава МИД Норвегии прибыл на Украину в "критический момент"
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в соцсети X сообщил, что прибыл с визитом на Украину
2025-03-26T12:41
2025-03-26T12:41
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"Сегодня я нахожусь на Украине вместе с моей коллегой, министром труда и интеграции Тонье Бренной", - написал политик.Министр добавил, что намерен "выразить твердую поддержку Норвегии" в "критический" для Украины момент.В начале марта агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Стере сообщало, что власти Норвегии планируют увеличить помощь Киеву на 4,5 миллиарда долларов, всего страна отправит более семи миллиардов долларов в 2025 году.Подробнее о воинственном настрое Европы - в материале Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Норвегия, Европа, МИД

Глава МИД Норвегии прибыл на Украину в "критический момент"

12:41 26.03.2025
 
© X / Espen Barth Eide
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© X / Espen Barth Eide
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Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в соцсети X сообщил, что прибыл с визитом на Украину
"Сегодня я нахожусь на Украине вместе с моей коллегой, министром труда и интеграции Тонье Бренной", - написал политик.
Министр добавил, что намерен "выразить твердую поддержку Норвегии" в "критический" для Украины момент.
В начале марта агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Стере сообщало, что власти Норвегии планируют увеличить помощь Киеву на 4,5 миллиарда долларов, всего страна отправит более семи миллиардов долларов в 2025 году.
Подробнее о воинственном настрое Европы - в материале Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров на сайте Украина.ру.
 
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