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Глава МИД Норвегии прибыл на Украину в "критический момент"

Глава МИД Норвегии прибыл на Украину в "критический момент" - 26.03.2025 Украина.ру

Глава МИД Норвегии прибыл на Украину в "критический момент"

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в соцсети X сообщил, что прибыл с визитом на Украину

2025-03-26T12:41

2025-03-26T12:41

2025-03-26T12:41

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"Сегодня я нахожусь на Украине вместе с моей коллегой, министром труда и интеграции Тонье Бренной", - написал политик.Министр добавил, что намерен "выразить твердую поддержку Норвегии" в "критический" для Украины момент.В начале марта агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Стере сообщало, что власти Норвегии планируют увеличить помощь Киеву на 4,5 миллиарда долларов, всего страна отправит более семи миллиардов долларов в 2025 году.Подробнее о воинственном настрое Европы - в материале Подготовка к войне: эксперт раскрыл, как Европа наращивает "оборонку", "отбирая" деньги у пенсионеров на сайте Украина.ру.

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новости, украина, норвегия, европа, мид