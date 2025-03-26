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В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина"

В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина" - 26.03.2025 Украина.ру

В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина"

Соглашение о прекращении огня в Черном море станет "победой" президента России Владимира Путина. Об этом 26 марта написало британское издание Times

2025-03-26T12:12

2025-03-26T12:12

2025-03-26T12:12

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В публикации заявляется, что Россия выиграет больше, чем Украина, и от прекращения огня на море, и от запрете на удары по энергетическим объектам. Журналисты издания отмечают, что советник Офиса президента Сергей Лещенко "обвинил Белый дом в том, что он не смог добиться от России никаких уступок в обмен на помощь Москве в возобновлении экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".По мнению авторов статьи, это соглашение будет воспринято как крупная победа президента Путина и может создать прецедент для последующей отмены дальнейших санкций."Предварительное и частичное соглашение о прекращении огня, достигнутое вчера переговорщиками США с Россией и Украиной в Эр-Рияде, говорит о том, что именно Владимир Путин разыгрывает свою карту наилучшим образом. В обмен на приостановку боевых действий в Черном море и атаки на энергетические объекты, детали которых еще не согласованы, Россия настаивает на том, чтобы ее освободили от некоторых из самых разрушительных санкций", – написало издание.Между тем пресс-служба Кремля опубликовала информационное сообщение после переговоров России и США, которые прошли во вторник, 25 марта.Во втором пункте названных позиций отмечается, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Подробнее о других заявлениях Москвы по результатам состоявшейся встречи — в публикации Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США.

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