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В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина"
В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина" - 26.03.2025 Украина.ру
В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина"
Соглашение о прекращении огня в Черном море станет "победой" президента России Владимира Путина. Об этом 26 марта написало британское издание Times
2025-03-26T12:12
2025-03-26T12:12
2025-03-26T12:12
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В публикации заявляется, что Россия выиграет больше, чем Украина, и от прекращения огня на море, и от запрете на удары по энергетическим объектам. Журналисты издания отмечают, что советник Офиса президента Сергей Лещенко "обвинил Белый дом в том, что он не смог добиться от России никаких уступок в обмен на помощь Москве в возобновлении экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".По мнению авторов статьи, это соглашение будет воспринято как крупная победа президента Путина и может создать прецедент для последующей отмены дальнейших санкций."Предварительное и частичное соглашение о прекращении огня, достигнутое вчера переговорщиками США с Россией и Украиной в Эр-Рияде, говорит о том, что именно Владимир Путин разыгрывает свою карту наилучшим образом. В обмен на приостановку боевых действий в Черном море и атаки на энергетические объекты, детали которых еще не согласованы, Россия настаивает на том, чтобы ее освободили от некоторых из самых разрушительных санкций", – написало издание.Между тем пресс-служба Кремля опубликовала информационное сообщение после переговоров России и США, которые прошли во вторник, 25 марта.Во втором пункте названных позиций отмечается, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Подробнее о других заявлениях Москвы по результатам состоявшейся встречи — в публикации Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США.
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новости, россия, сша, украина, владимир путин, британия
В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина"
Соглашение о прекращении огня в Черном море станет "победой" президента России Владимира Путина. Об этом 26 марта написало британское издание Times
В публикации заявляется, что Россия выиграет больше, чем Украина, и от прекращения огня на море, и от запрете на удары по энергетическим объектам. Журналисты издания отмечают, что советник Офиса президента Сергей Лещенко "обвинил Белый дом в том, что он не смог добиться от России никаких уступок в обмен на помощь Москве в возобновлении экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".
"Сделка, заключенная при посредничестве США впервые за три года войны, сулит Украине ограниченные выгоды и не требует никаких уступок от России", – говорится в материале.
По мнению авторов статьи, это соглашение будет воспринято как крупная победа президента Путина и может создать прецедент для последующей отмены дальнейших санкций.
"Предварительное и частичное соглашение о прекращении огня, достигнутое вчера переговорщиками США с Россией и Украиной в Эр-Рияде, говорит о том, что именно Владимир Путин разыгрывает свою карту наилучшим образом. В обмен на приостановку боевых действий в Черном море и атаки на энергетические объекты, детали которых еще не согласованы, Россия настаивает на том, чтобы ее освободили от некоторых из самых разрушительных санкций", – написало издание.
Между тем пресс-служба Кремля
опубликовала информационное сообщение после переговоров России и США, которые прошли во вторник, 25 марта.
Во втором пункте названных позиций отмечается, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Подробнее о других заявлениях Москвы по результатам состоявшейся встречи — в публикации Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США
.