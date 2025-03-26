https://ukraina.ru/20250326/1062059256.html

Суд приговорил 23 "азовцев"* к длительному лишению свободы

Суд приговорил 23 "азовцев"* к длительному лишению свободы - 26.03.2025 Украина.ру

Суд приговорил 23 "азовцев"* к длительному лишению свободы

За терроризм и захват власти к срокам от 13 до 23 лет приговорены 23 члена украинского националистического батальона "Азов"*. Такое решение вынес Южный окружной военный суд.

2025-03-26T12:44

2025-03-26T12:44

2025-03-26T13:26

новости

донецкая народная республика

россия

украина

"азов"

суд

днр

приговор

дискриминация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062063438_0:63:3144:1832_1920x0_80_0_0_1d6a85c36a1b8c48e1b294e2871335f6.jpg

По делу проходили изначально 24 фигуранта, один из которых умер и производство в отношении него было прекращено. Ещё 11 фигурантов по обмену отправили на Украину – (двух мужчин и девятерых женщин).Официальный информационный канал Южного окружного военного суда сообщил о вынесении приговора в отношении 23 фигурантов. Их признали виновным в насильственном захвате власти и насильственном удержании власти (ст. 278 УК РФ), а некоторых также в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).Следователями и судом установлено, что в мае 2014 г. на территории Украины было создано военизированное националистическое объединение "Азов"*, в состав которого вошли участники различных радикальных структур, придерживающиеся ультраправых неонацистских взглядов. В основу идеологии объединения "Азов"* положены идеи неонацизма, его деятельность направлена на совершение насильственных действий в отношении отдельных групп населения.Для выполнения этих идеологических установок в отношении населения ДНР в сентябре 2014 года в структуре объединения "Азов"* был сформирован батальон "Азов"*, который впоследствии вошел в Национальную гвардию Украины – в виде "Отдельного отряда специального назначения "Азов"* с дислокацией в Мариуполе.Подразделения полка "Азов"* принимали участие в подготовке и создании условий к ведению агрессивных боевых действий против ДНР и на оккупированной территории этой республики.Решением Верховного Суда ДНР от 21 июня 2016 г. добровольческое военизированное формирование полк "Азов"* и его структурные подразделения на территории ДНР были признаны террористической организацией, деятельность которых запрещена.Подразделения полка дислоцировались на территории военных городков в г. Мариуполе, с. Урзуф, с. Юрьевка, пгт. Гурзуфе ДНР. Они имели военные полигоны и тренировочные лагеря в других регионах Украины, где проходили обучение кандидаты для поступления в полк (рекруты), а также участники полка. Полк "Азов"* структурно входил в войсковую часть 3057. Участники полка обеспечивали охрану и оборону оккупированных территорий ДНР, вели подготовку к насильственному захвату территорий народной ремспублики и непосредственно вели боевые действия против её населения.Все подсудимые были взяты в плен во время боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР в период с марта по май 2022 года. В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 23 лет лишения свободы.* Запрещенная в РФ террористическая организация.Тем временем: Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного

https://ukraina.ru/20250325/1062046873.html

донецкая народная республика

россия

украина

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, украина, "азов", суд, днр, приговор, дискриминация, сво, терроризм, военные преступления