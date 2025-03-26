https://ukraina.ru/20250326/1062059256.html
Суд приговорил 23 "азовцев"* к длительному лишению свободы
Суд приговорил 23 "азовцев"* к длительному лишению свободы - 26.03.2025 Украина.ру
Суд приговорил 23 "азовцев"* к длительному лишению свободы
За терроризм и захват власти к срокам от 13 до 23 лет приговорены 23 члена украинского националистического батальона "Азов"*. Такое решение вынес Южный окружной военный суд.
2025-03-26T12:44
2025-03-26T12:44
2025-03-26T13:26
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По делу проходили изначально 24 фигуранта, один из которых умер и производство в отношении него было прекращено. Ещё 11 фигурантов по обмену отправили на Украину – (двух мужчин и девятерых женщин).Официальный информационный канал Южного окружного военного суда сообщил о вынесении приговора в отношении 23 фигурантов. Их признали виновным в насильственном захвате власти и насильственном удержании власти (ст. 278 УК РФ), а некоторых также в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).Следователями и судом установлено, что в мае 2014 г. на территории Украины было создано военизированное националистическое объединение "Азов"*, в состав которого вошли участники различных радикальных структур, придерживающиеся ультраправых неонацистских взглядов. В основу идеологии объединения "Азов"* положены идеи неонацизма, его деятельность направлена на совершение насильственных действий в отношении отдельных групп населения.Для выполнения этих идеологических установок в отношении населения ДНР в сентябре 2014 года в структуре объединения "Азов"* был сформирован батальон "Азов"*, который впоследствии вошел в Национальную гвардию Украины – в виде "Отдельного отряда специального назначения "Азов"* с дислокацией в Мариуполе.Подразделения полка "Азов"* принимали участие в подготовке и создании условий к ведению агрессивных боевых действий против ДНР и на оккупированной территории этой республики.Решением Верховного Суда ДНР от 21 июня 2016 г. добровольческое военизированное формирование полк "Азов"* и его структурные подразделения на территории ДНР были признаны террористической организацией, деятельность которых запрещена.Подразделения полка дислоцировались на территории военных городков в г. Мариуполе, с. Урзуф, с. Юрьевка, пгт. Гурзуфе ДНР. Они имели военные полигоны и тренировочные лагеря в других регионах Украины, где проходили обучение кандидаты для поступления в полк (рекруты), а также участники полка. Полк "Азов"* структурно входил в войсковую часть 3057. Участники полка обеспечивали охрану и оборону оккупированных территорий ДНР, вели подготовку к насильственному захвату территорий народной ремспублики и непосредственно вели боевые действия против её населения.Все подсудимые были взяты в плен во время боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР в период с марта по май 2022 года. В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 23 лет лишения свободы.* Запрещенная в РФ террористическая организация.Тем временем: Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного
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новости, донецкая народная республика, россия, украина, "азов", суд, днр, приговор, дискриминация, сво, терроризм, военные преступления
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, "Азов", Суд, ДНР, приговор, дискриминация, СВО, терроризм, Военные преступления
Суд приговорил 23 "азовцев"* к длительному лишению свободы
12:44 26.03.2025 (обновлено: 13:26 26.03.2025)
За терроризм и захват власти к срокам от 13 до 23 лет приговорены 23 члена украинского националистического батальона "Азов"*. Такое решение вынес Южный окружной военный суд.
По делу проходили изначально 24 фигуранта, один из которых умер и производство в отношении него было прекращено. Ещё 11 фигурантов по обмену отправили на Украину – (двух мужчин и девятерых женщин).
Официальный информационный канал Южного окружного военного суда сообщил
о вынесении приговора в отношении 23 фигурантов. Их признали виновным в насильственном захвате власти и насильственном удержании власти (ст. 278 УК РФ
), а некоторых также в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
Следователями и судом установлено, что в мае 2014 г. на территории Украины было создано военизированное националистическое объединение "Азов"*, в состав которого вошли участники различных радикальных структур, придерживающиеся ультраправых неонацистских взглядов. В основу идеологии объединения "Азов"* положены идеи неонацизма, его деятельность направлена на совершение насильственных действий в отношении отдельных групп населения.
Для выполнения этих идеологических установок в отношении населения ДНР
в сентябре 2014 года в структуре объединения "Азов"* был сформирован батальон "Азов"*, который впоследствии вошел в Национальную гвардию Украины – в виде "Отдельного отряда специального назначения "Азов"* с дислокацией в Мариуполе
.
"Полк "Азов"* представлял устойчивое военизированное формирование, созданное для устрашения населения ДНР путем совершения насильственных преступлений против жителей ДНР, поддержавших идеи государственного суверенитета республики и ее присоединения к России, в целях дестабилизации деятельности органов власти ДНР и воздействия на принятие ими решений о возвращении республики под контроль Украины", - рассказали в суде.
Подразделения полка "Азов"* принимали участие в подготовке и создании условий к ведению агрессивных боевых действий против ДНР и на оккупированной территории этой республики.
Решением Верховного Суда
ДНР от 21 июня 2016 г. добровольческое военизированное формирование полк "Азов"* и его структурные подразделения на территории ДНР были признаны террористической организацией, деятельность которых запрещена.
Подразделения полка дислоцировались на территории военных городков в г. Мариуполе, с. Урзуф, с. Юрьевка, пгт. Гурзуфе ДНР. Они имели военные полигоны и тренировочные лагеря в других регионах Украины, где проходили обучение кандидаты для поступления в полк (рекруты), а также участники полка. Полк "Азов"* структурно входил в войсковую часть 3057. Участники полка обеспечивали охрану и оборону оккупированных территорий ДНР, вели подготовку к насильственному захвату территорий народной ремспублики и непосредственно вели боевые действия против её населения.
"Каждый из подсудимых в разное время являлся участником полка "Азов", который признан террористической организацией на территории ДНР, и принимали участие в его террористической деятельности, в том числе связанной с насильственным захватом власти и ее удержании в нарушение Конституции ДНР, насильственном изменении конституционного строя ДНР", - констатировали в суде.
Все подсудимые были взяты в плен во время боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории ДНР в период с марта по май 2022 года. В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 23 лет лишения свободы.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.