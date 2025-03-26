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Украинский штурмовик осужден за теракт в Курской области

Украинский штурмовик осужден за теракт в Курской области - 26.03.2025 Украина.ру

Украинский штурмовик осужден за теракт в Курской области

Задержанный в Курской области украинский солдат признан виновным в совершении террористического акта в Курской области и приговорён к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2025-03-26T12:15

2025-03-26T12:15

2025-03-26T12:15

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Суд признал достаточными собранные военными следственными органами СК России доказательства для вынесения приговора в отношении солдата 92 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Безручкова. Он был задержан 16 сентября ходе боевых действий и по приговору суда признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Безручкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания первых 13 лет в тюрьме. Остальную часть срока осужденному предстоит отбыть в исправительной колонии строгого режима.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Сергей Сазонов: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова Ранее на эту тему: Совершивших преступления в Курской области покарают - Путин

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новости, курская область, россия, малая локня, ск рф, приговор, всу, военные преступления, кто