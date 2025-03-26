https://ukraina.ru/20250326/1062031819.html

Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой

Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой - 26.03.2025 Украина.ру

Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой

СВО не стала для нас катастрофой. Она даже подстегнула развитие нашей промышленности, импортозамещения. Да, война для нас тоже большое испытание. Это не значит, что мы проходим его очень легко. Но я надеюсь, что мы сможем выстоять, считает писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-03-26T07:00

2025-03-26T07:00

2025-03-26T07:00

интервью

европа

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

белгородская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Герман Умаралиевич, после разгрома ВСУ под Суджей ситуация на нашем приграничье стала напоминать игру в шашки – кто куда первый запрыгнет: или враг на территорию Краснояружского района Белгородской области, или мы в Юнаковку на территории Сумской области. От чего, на ваш взгляд, будет зависеть исход этого сражения?- Во-первых, от мужества и героизма наших бойцов. Во-вторых, от наших технологий и оснащенности. Пока ВСУ удается удерживать свои позиции и даже пытаться атаковать именно потому, что у них много дронов и хорошей организации работы беспилотных войск. И нам для продолжения успешного проведения операций нужно больше дронов и более качественное управление ими.Что касается причин нашей победы под Суджей, то огромную роль сыграл проход спецназовцев по трубе. Эта удивительная операция войдет в мировую военную историю. Это яркий пример мужества и находчивости наших бойцов. Но главное, что нам удалось накрыть лежки украинских операторов БПЛА, когда они были вынуждены бежать и на какое-то время прикрытия свои войска. Именно это позволило нам очень быстро продвинуться.Нам надо продолжать выбивать вражеских дроноводов. Тем более, у противника тоже появляются дроны на оптоволокне. Да, мы их стали первыми массово применять, и это нам сильно помогло в Курской области. Но сейчас у противника тоже есть эти изделия, против которых РЭБ не работает. А чтобы выбивать украинских пилотов, надо выявлять места, откуда они запускают беспилотники с помощью радиоэлектронной и агентурной разведки.- Вы с вами регулярно говорим о количественном и качественном применении дронов, но на это есть один контраргумент: "Дроны – это оружие бедных. Если в армии все сделано правильно, никакие дроны ее не остановят". Почему вы думаете, что фактор БПЛА все равно будет иметь ключевое значение?- Я не думаю, что дроны – оружие бедных.Конечно, армии по-прежнему нужны танки, а также высокоточная артиллерия и РСЗО. Все-таки дрон несет небольшой заряд и не может уничтожить долговременные огневые точки. Но БПЛА благодаря массовости и точности наведения стали основным оружием в современной войне. Если у вас будет тяжелая техника, но не решен вопрос с "ближним небом", вы все равно не сможете продвигаться и побеждать.Сейчас БПЛА играют такую же роль, как и традиционная авиация в предыдущие войны. Сейчас Возможности авиации в дальнем небе ограничены из-за развития систем ПВО. Самолетам и вертолетам просто рискованно появляться на поле боя. Поэтому штурмовую авиацию заменили рои дронов.Повторюсь, без БПЛА нам не обойтись.- Учитывая наши проблемы и возможности, чего мы ждать от нашей армии на фронте на ближайшие пару месяцев?- В ближайшие пару месяцев будут продолжаться тяжелые бои по всей линии соприкосновения.Главное, что мы сейчас обладаем стратегической инициативой. И ВСУ сейчас атакуют Белгородскую область только с одной целью – перехватить у нас эту инициативу, которой мы плотно завладели на северном фронте, когда приступили к активному освобождению Курской области. Наверняка противник будет искать наши слабые места в других приграничных районах, вводя в бой новые резервы и не считаясь с потерями.Тот, у кого инициатива, тот и диктует ход войны. Мы не должны выпустить ее из рук.- Что нам надо сделать, чтобы ее не упустить?- Нам нужно продолжать продвижение и наращивать свой наступательный потенциал.Как я уже сказал, СВО – это современная война, в которой одной пехотой вопрос не решишь. Нужно больше техники и лучшее управление ей. Количество и качество применения дронов – это все равно главная наша задача.У нас уже принято решение выделить БПЛА в отдельный род войск. Оно постепенно начинает претворяться в жизнь, но этот процесс надо ускорять. Нам нужны крупные соединения БПЛА.Конечно, нам нужно больше артиллерии и более грамотное ее использование. Но при применении артиллерии мы тоже сильно зависим от данных разведки, которые поставляются и с "Мавиков", и с больших "крыльев". Нам нужно вести постоянное наблюдение за противником на всей прифронтовой территории, чтобы своевременно выявлять и уничтожать его.- Насколько я знаю, вы весьма скептически настроены по поводу переговоров. У вас совсем нет надежды, что с Трампом можно договориться о мире на наших условиях? Думаете, придется воевать дальше?- Результаты переговоров пока в любом случае не скажутся на поле боя. Не стоит ожидать, что в ближайшую неделю что-то такое произойдет и все закончится. А вообще в вопросе войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Владимира Путина. Весь народ проголосовал за него и вручил ему ответственность за Россию. Как он скажет, так и будет. Мы как солдаты подчинимся решению верховного главнокомандующего.- А если не о мире на Украине, то по другим вопросам российско-американских отношений мы можем с Трампом договориться?- Если переговоры идут, то какие-то договоренности возможны. Но только по тем вопросам, которые мы можем решить с Трампом как с президентом США.Хочу подчеркнуть. Трамп – не президент Украины и не главнокомандующий ВСУ. Не надо думать, что даже если он что-то решит и прикажет, то киевский режим моментально ему подчиниться. Владимир Владимирович даже по поводу этого перемирия четко сказал, что мы не против, но есть нюансы. Кто будет обеспечивать режим прекращения огня на тысячекилометровом фронте? Для этого нужно тысячу наблюдателей со специальной аппаратурой. Да и то, это не гарантия прекращения огня. Украина уже много раз его нарушала.- А какого-то скорого краха Украины стоит ожидать?- Нет. Всегда надо рассчитывать на худшее. Всегда надо строить свои планы с учетом того, что Украина может сопротивляться. Все-таки ее поддерживают 50 стран оружием и наемниками. Она постоянно проводит могилизацию собственных граждан. Это не может длиться вечно, но какое-то время еще продлиться. Не думаю, что завтра киевский режим выбросит белый флаг.- В таком случае, сможем ли мы провоевать еще год-два и при этом развиваться?- Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. У нас растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой. Она даже подстегнула развитие нашей промышленности, импортозамещения. Да, война для нас тоже большое испытание. Это не значит, что мы проходим его очень легко. Но я надеюсь, что мы сможем выстоять.- Мы с вами неоднократно говорили о том, что на каком-то этапе нам может понадобиться мобилизация. При каких условиях это может произойти?- Мобилизация отложена до возможной большой войны с Европой. Тогда нам придется прибегнуть не к частичной, а к всеобщей, тотальной мобилизации. Большая война с Европой, к сожалению, не снята с повестки дня. Европа усиленно готовится к войне. Европейские политики открыто говорят, что через несколько лет они будут готовы к полномасштабной войне с Россией. Они увеличивают свои вооруженные силы, возможности своего ВПК. Надо иметь в виду всегда, что большая война с Европой возможна.- Трамп сможет что-то сделать с Европой, чтобы она не шла на этот безумный шаг?- Трамп не такой уж большой друг нам. Для Трампа нет ничего плохого, если Европа будет воевать с Россией. Европа и Россия будут ослаблять друг друга, Америка будет возвышаться над всеми. Я не очень верю в Трампа-миротворца. Это циничный политик, который преследует интересы Америки, своего правящего клана, и он вовсе не за мир во всем мире.- Если нам угрожает война с Европой, как действовать на Украине: воевать в прежнем экспедиционном режиме или мобилизоваться, чтобы нанести поражение?- Всегда считал, что нужная большая степень мобилизации нашего общества. Не в смысле создания новый войск, потому что на линии боевого соприкосновения войск хватает. Нам нужна технологическая мобилизация, чтобы поставить в войска больше техники, больше вооружения, наладить лучшие системы управления. А для этого нужна мобилизация экономики и общества. Она нужная для того, чтобы одержать быструю и решительную победу на поле боя.- К Ирану и КНДР нам придется обращаться за советами или технической помощью?- КНДР нам уже помогает. Замечательно, что у нас есть проверенный временем союзник. Были поставки и из Ирана, но, возможно, мы стали делать вооружения такого типа. Но военное сотрудничество с Ираном позитивный фактор. Нам тоже нужны союзники, мы не должны сражаться в одиночку со всем миром.О других аспектах боевых действий на фоне переговоров - в интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами

https://ukraina.ru/20241228/1060029034.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, европа, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, белгородская область