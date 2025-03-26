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Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных

Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных - 26.03.2025 Украина.ру

Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных

Большинству депутатов Верховной Рады не интересны случаи нарушения прав мобилизованных на Украине со стороны сотрудников военкоматов. Об этом заявил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*

2025-03-26T13:04

2025-03-26T13:04

2025-03-26T13:05

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"Призвал вызвать в Верховную Раду уполномоченного по правам человека (Дмитрия – ред.) Лубинца, чтобы заслушать информацию о нарушениях прав человека, в частности, о действиях ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Но Рада не поддержала мое обращение. Только 124 человека "за". Этого недостаточно… Спикер (Рады Руслан – ред.) Стефанчук заявил, что Лубинец уже подготовил отчет и предоставит его. Но было бы эффективнее, если бы уполномоченный был лично в Раде, и уверен, что он бы пришел и отчитался. Но большинству депутатов даже это не интересно", - написал Гончаренко.В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации в ВСУ.На прошлой неделе Лубинец заявлял, что в 2025 году в стране увеличилось число случаев нарушения прав мобилизованных со стороны сотрудников военкоматов.Подробнее о проблемах с мобилизацией - в материале Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, алексей гончаренко, киев, россия, руслан стефанчук, верховная рада, рада, вооруженные силы украины