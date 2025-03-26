Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных - 26.03.2025 Украина.ру
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Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных
Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных - 26.03.2025 Украина.ру
Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных
Большинству депутатов Верховной Рады не интересны случаи нарушения прав мобилизованных на Украине со стороны сотрудников военкоматов. Об этом заявил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
2025-03-26T13:04
2025-03-26T13:05
новости
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вооруженные силы украины
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"Призвал вызвать в Верховную Раду уполномоченного по правам человека (Дмитрия – ред.) Лубинца, чтобы заслушать информацию о нарушениях прав человека, в частности, о действиях ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Но Рада не поддержала мое обращение. Только 124 человека "за". Этого недостаточно… Спикер (Рады Руслан – ред.) Стефанчук заявил, что Лубинец уже подготовил отчет и предоставит его. Но было бы эффективнее, если бы уполномоченный был лично в Раде, и уверен, что он бы пришел и отчитался. Но большинству депутатов даже это не интересно", - написал Гончаренко.В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации в ВСУ.На прошлой неделе Лубинец заявлял, что в 2025 году в стране увеличилось число случаев нарушения прав мобилизованных со стороны сотрудников военкоматов.Подробнее о проблемах с мобилизацией - в материале Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, алексей гончаренко, киев, россия, руслан стефанчук, верховная рада, рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, Киев, Россия, Руслан Стефанчук, Верховная Рада, Рада, Вооруженные силы Украины

Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных

13:04 26.03.2025 (обновлено: 13:05 26.03.2025)
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : соцсети
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Большинству депутатов Верховной Рады не интересны случаи нарушения прав мобилизованных на Украине со стороны сотрудников военкоматов. Об этом заявил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
"Призвал вызвать в Верховную Раду уполномоченного по правам человека (Дмитрия – ред.) Лубинца, чтобы заслушать информацию о нарушениях прав человека, в частности, о действиях ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Но Рада не поддержала мое обращение. Только 124 человека "за". Этого недостаточно… Спикер (Рады Руслан – ред.) Стефанчук заявил, что Лубинец уже подготовил отчет и предоставит его. Но было бы эффективнее, если бы уполномоченный был лично в Раде, и уверен, что он бы пришел и отчитался. Но большинству депутатов даже это не интересно", - написал Гончаренко.
В интернете широко распространены видеозаписи силовой мобилизации в ВСУ.
На прошлой неделе Лубинец заявлял, что в 2025 году в стране увеличилось число случаев нарушения прав мобилизованных со стороны сотрудников военкоматов.
Подробнее о проблемах с мобилизацией - в материале Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаАлексей ГончаренкоКиевРоссияРуслан СтефанчукВерховная РадаРадаВооруженные силы Украины
 
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