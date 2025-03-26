Госнаград не лишать: Михалков предложил наказание для сбежавших из России артистов - 26.03.2025 Украина.ру
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Госнаград не лишать: Михалков предложил наказание для сбежавших из России артистов
Госнаград не лишать: Михалков предложил наказание для сбежавших из России артистов - 26.03.2025 Украина.ру
Госнаград не лишать: Михалков предложил наказание для сбежавших из России артистов
Артистов-предателей не стоит лишать госнаград за эмиграцию, так как для них и их детей они ничего не значат. Такое мнение в комментарии "Известиям" озвучил режиссер Никита Михалков. Однако, нельзя позволить беглецам воспользоваться орденами "За заслуги в культуре и искусстве", уточнил Михалков
2025-03-26T12:53
2025-03-26T12:53
новости
россия
никита михалков
вячеслав володин
елена мурзина
госдума
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Неделю назад депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил министерству культуры страны ужесточить условия трудоустройства для артистов, покинувших Россию в период с 2022 по 2025 годы. Ведомство пока не сообщило свою позицию по данному предложению.Ранее председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин анонсировал законодательные меры, которые не позволят артистам, предавшим Родину зарабатывать на ней: Володин: У нас все проблемы от предательства, от раскола, от слабости.О том, как сейчас живут артисты, покинувшие Россию, в своем новом материале Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования" рассказала автор издания Украина.ру Елена Мурзина.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, никита михалков, вячеслав володин, елена мурзина, госдума, украина.ру
Новости, Россия, Никита Михалков, Вячеслав Володин, Елена Мурзина, Госдума, Украина.ру

Госнаград не лишать: Михалков предложил наказание для сбежавших из России артистов

12:53 26.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк41-й ММКФ. Церемония открытия
41-й ММКФ. Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Артистов-предателей не стоит лишать госнаград за эмиграцию, так как для них и их детей они ничего не значат. Такое мнение в комментарии "Известиям" озвучил режиссер Никита Михалков. Однако, нельзя позволить беглецам воспользоваться орденами "За заслуги в культуре и искусстве", уточнил Михалков
"Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта [государственная] награда будет здесь работать на тебя - это плохо", - сказал он, подчеркнув, что решением вопроса станет просто запрет на въезд.
Неделю назад депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил министерству культуры страны ужесточить условия трудоустройства для артистов, покинувших Россию в период с 2022 по 2025 годы. Ведомство пока не сообщило свою позицию по данному предложению.
Ранее председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин анонсировал законодательные меры, которые не позволят артистам, предавшим Родину зарабатывать на ней: Володин: У нас все проблемы от предательства, от раскола, от слабости.
О том, как сейчас живут артисты, покинувшие Россию, в своем новом материале Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования" рассказала автор издания Украина.ру Елена Мурзина.
 
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